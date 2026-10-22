Ten dokument może podwyższyć emeryturę na kolejne lata. Kiedy warto poprosić ZUS o nowe wyliczenie?
Stare zaświadczenie o zarobkach albo składki odprowadzane już po przejściu na emeryturę mogą oznaczać wyższe świadczenie co miesiąc. Żeby ZUS uwzględnił je w wypłacie, zazwyczaj trzeba wystąpić o ponowne obliczenie emerytury. Służy do tego wniosek ERPO, który od marca 2026 roku można wysłać również przez internet. Osobne zasady dotyczą kobiet kończących 65 lat i pobierających okresową emeryturę kapitałową: w ich przypadku przeliczenie odbywa się z urzędu.
Stare dokumenty z pracy mogą mieć znaczenie także po latach
Przy ustalaniu emerytury znaczenie ma nie tylko to, ile lat ktoś pracował, lecz także wysokość zarobków, od których opłacano składki. W przypadku pracy sprzed 1999 roku ważną rolę odgrywa kapitał początkowy, który odzwierciedla wcześniejsze okresy ubezpieczenia i wynagrodzenia. Jego zwaloryzowana wartość jest częścią podstawy obliczenia emerytury na nowych zasadach. Jeżeli po wydaniu decyzji odnajdą się dokumenty, których ZUS wcześniej nie miał, mogą zmienić wynik obliczeń. Warto więc zajrzeć do teczki po dawnym pracodawcy, nawet gdy od przejścia na emeryturę minęło już kilka lat.
Przydatne bywa przede wszystkim zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na formularzu ERP-7, znanym wcześniej jako Rp-7. Znaczenie może mieć również legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o zarobkach albo dokumentacja potwierdzająca pominięty okres zatrudnienia. Samo świadectwo pracy nie zawsze wystarczy do wykazania wysokości pensji, dlatego dokumenty potwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie warto sprawdzać oddzielnie. Trzeba też odróżnić formularze: ERPO dotyczy ponownego obliczenia świadczenia, ERP-7 potwierdza zatrudnienie i zarobki, a EKP służy sprawom kapitału początkowego. Senior, który ma już przyznaną emeryturę, powinien zadbać, aby jego żądanie obejmowało także uwzględnienie nowych ustaleń w wysokości wypłacanego świadczenia.
Firma już nie istnieje? Dokumenty nie musiały przepaść
Likwidacja zakładu pracy nie przekreśla możliwości odnalezienia dawnych akt. ZUS wskazuje, że dokumentację mógł przejąć następca prawny przedsiębiorstwa, archiwum albo inny przechowawca. Informacji można szukać w prowadzonej przez Zakład bazie zlikwidowanych i przekształconych zakładów pracy oraz w archiwach państwowych. Przy poszukiwaniach przydają się dawna nazwa firmy, jej siedziba i lata zatrudnienia, szczególnie jeśli przedsiębiorstwo kilkakrotnie zmieniało nazwę. W archiwum warto zapytać konkretnie o dokumentację osobową i płacową oraz możliwość uzyskania uwierzytelnionych kopii lub zaświadczeń potrzebnych do postępowania w ZUS.
Pracujesz na emeryturze? Nowe składki można doliczyć
Druga sytuacja dotyczy osób, które po przyznaniu emerytury nadal pracowały i podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przy świadczeniach obliczonych na nowych zasadach ZUS może uwzględnić dodatkowe składki zapisane na koncie. Jeżeli zatrudnienie trwa, o takie przeliczenie można wystąpić po upływie roku kalendarzowego. Po zakończeniu zatrudnienia wniosek można złożyć bezpośrednio, bez czekania na koniec roku. Sam fakt dorabiania nie wystarcza: znaczenie mają składki emerytalne, dlatego praca, od której ich nie odprowadzano, nie daje takiego samego efektu.
ZUS dzieli dodatkowe, zwaloryzowane składki przez średnie dalsze trwanie życia ustalane dla wieku w dniu złożenia wniosku. Uzyskana kwota zwiększa dotychczasową emeryturę. Dla zobrazowania mechanizmu: gdyby do doliczenia było 12 000 zł, a przyjęty dzielnik wynosił 240 miesięcy, podwyższenie wyniosłoby 50 zł brutto miesięcznie, czyli 600 zł brutto w ciągu 12 miesięcy. To wyłącznie przykład rachunkowy, a nie kwota obiecana przez ZUS ani wskazanie konkretnej tablicy GUS. Przy takim doliczeniu składek Zakład nie dzieli ponownie całego kapitału, z którego obliczył wcześniej pobieraną emeryturę.
Przeliczenie po 65. urodzinach. Tutaj działa inna zasada
Trzeci przypadek łatwo pomylić z przeliczeniem na wniosek. Chodzi o kobiety pobierające okresową emeryturę kapitałową razem z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Po osiągnięciu 65 lat ZUS ustala im z urzędu emeryturę docelową, uwzględniając składki, kapitał początkowy oraz środki na subkoncie. Nowa kwota nie może być niższa od sumy obu świadczeń przysługujących przed przeliczeniem. Nie oznacza to jednak, że każda osoba kończąca 65 lat otrzyma podwyżkę po złożeniu ERPO. O zastosowaniu tej procedury decyduje rodzaj pobieranego świadczenia, dlatego warto sprawdzić swoją decyzję emerytalną, zamiast kierować się wyłącznie wiekiem.
|Sytuacja
|Co może zmienić wyliczenie?
|Jak działa procedura?
|Odnalezione dokumenty sprzed 1999 roku
|Nieuwzględnione zarobki lub okresy ubezpieczenia wpływające na kapitał początkowy
|Wniosek i nowe dowody; trzeba uwzględnić także przeliczenie wypłacanej emerytury
|Praca po przyznaniu emerytury
|Dodatkowe składki emerytalne zapisane na koncie
|ERPO, z uwzględnieniem terminów właściwych dla danego świadczenia
|Ukończenie 65 lat przez kobietę pobierającą okresową emeryturę kapitałową
|Ustalenie emerytury docelowej z uwzględnieniem subkonta
|Co do zasady przeliczenie z urzędu
ERPO można wysłać z domu. Papier nadal jest dostępny
Od 13 marca 2026 roku elektroniczna wersja ERPO jest dostępna w portalu eZUS. To ułatwienie dla osób, które chcą załatwić sprawę bez drukowania formularza i wizyty w placówce, ale tradycyjna droga nadal pozostaje dostępna. Wniosek można złożyć w ZUS lub przesłać pocztą, dołączając dokumenty odpowiednie do powodu przeliczenia. Zakład poinformował przy uruchomieniu elektronicznej wersji, że wcześniej rocznie wpływało ponad 700 tysięcy takich wniosków. Ta liczba dotyczy dokumentów, a nie liczby przyznanych podwyżek, i obejmuje sprawy świadczeń emerytalno-rentowych.
Przy ponownym obliczeniu na wniosek wyższe świadczenie przysługuje zasadniczo od miesiąca zgłoszenia żądania. Odnalezienie zaświadczenia po wielu latach nie oznacza więc automatycznej wypłaty wyrównania za cały wcześniejszy okres. ZUS wskazuje jednocześnie, że jeśli wynik opisanego przeliczenia byłby niższy, nadal wypłaca świadczenie w dotychczasowej wysokości. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności potrzebnej do jej wydania, co nie zawsze oznacza 30 dni od dostarczenia formularza. Gdy trzeba uzupełnić dokumentację lub wyjaśnić rozbieżności w aktach, postępowanie może potrwać dłużej.
Przed wysłaniem wniosku najlepiej porównać posiadane dokumenty z tym, co ZUS uwzględnił w poprzedniej decyzji. Warto wskazać konkretny brakujący okres, nowe zaświadczenie albo składki z pracy po przyznaniu świadczenia. Jeżeli decyzja pomija dostarczony dowód lub budzi inne zastrzeżenia, można odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od jej doręczenia. Kluczowe jest ustalenie podstawy do zmiany wyliczenia: sam formularz nie tworzy dodatkowych składek ani nie zastępuje dokumentacji płacowej. Dopiero uwzględnienie nowych danych może przełożyć się na wyższą comiesięczną emeryturę.
Źródła: ZUS – informacje o przeliczaniu emerytur i rent, kapitale początkowym, dokumentacji ze zlikwidowanych zakładów pracy i okresowej emeryturze kapitałowej; komunikat ZUS z 17 marca 2026 roku o elektronicznym wniosku ERPO; karta obsługi wniosków o zmianę wysokości świadczenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.