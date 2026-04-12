Dramatyczny wypadek na Mazowszu. Uderzył w motocyklistę, uciekł, a później porzucił pojazd

12 kwietnia 2026 19:18 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Przed godziną 15:00 w Drobinie, na ul. Płockiej, doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Z pierwszych, wstępnych ustaleń policja na miejscu zdarzenia wynika, że kierowca BMW najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa 49-letniemu motocykliście. Doszło do zderzenia, a sprawca – zamiast się zatrzymać – odjechał z miejsca.

Fot. Warszawa w Pigułce

Motocyklista odniósł obrażenia i został przetransportowany do szpitala. Był trzeźwy, co potwierdzili policjanci.

Sprawa szybko nabrała tempa, gdy funkcjonariusze zaczęli szukać auta. Kilka ulic dalej natrafili na porzucone BMW, które – wszystko na to wskazuje – brało udział w tym zdarzeniu. W środku nie było żadnych osób, a kierowca zniknął. Samochód został zabezpieczony i odholowany.

Teraz policja próbuje ustalić, kto siedział za kierownicą, do kogo należy auto i dlaczego kierowca uciekł.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

