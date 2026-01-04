Dron przyleci nad dom, a urzędnik puka o 6 rano. Za co dzisiaj grozi 5000 zł kary?
Jeszcze kilka lat temu kontrola paleniska kojarzyła się z sąsiedzkim donosem i wizytą strażnika miejskiego, który „na oko” oceniał dym. Rok 2025 przeniósł ten proces w XXI wiek, a dla wielu właścicieli domów jednorodzinnych stał się początkiem finansowych kłopotów. Drony wyposażone w czujniki laserowe, system CEEB krzyżujący dane o śmieciach z danymi o ogrzewaniu oraz mandaty wystawiane na podstawie analizy popiołu – to nowa rzeczywistość. Dziś, na początku 2026 roku, gdy mróz ściska Polskę, służby ruszyły w teren ze zdwojoną siłą. Okazuje się, że aby dostać gigantyczną karę, wcale nie trzeba palić plastikiem. Wystarczy jeden błąd, który popełnia nieświadomie tysiące Polaków.
Styczeń to szczyt sezonu grzewczego i – niestety – szczyt sezonu smogowego. W reakcji na pogarszającą się jakość powietrza, samorządy w minionym roku otrzymały nowe narzędzia prawne i technologiczne, by dyscyplinować mieszkańców. Skończył się czas pouczeń i edukacji. W 2025 roku weszliśmy w etap „zero tolerancji”, a statystyki wystawionych mandatów poszybowały w górę. Wielu ukaranych do dziś nie może zrozumieć, dlaczego zostali potraktowani jak przestępcy, skoro w piecu mieli tylko drewno.
Jak wyglądają nowoczesne kontrole, których tak bardzo obawialiśmy się w ubiegłym roku? Czy masz prawo nie wpuścić kontrolera, gdy ten zapuka o świcie? I dlaczego to, co wpisałeś do deklaracji CEEB dwa lata temu, może być dziś dowodem przeciwko tobie?
„Nosacz” nad dachem, czyli koniec anonimowości
Symbol roku 2025 w walce ze smogiem? Dron. To, co kiedyś było technologiczną nowinką testowaną w kilku miastach, w ubiegłym roku stało się standardowym wyposażeniem Eko-patroli w całej Polsce, od małych gmin po metropolie. Drony antysmogowe (potocznie zwane „Nosaczami”) patrolują dzielnice domków jednorodzinnych, pobierając próbki dymu prosto z komina, bez konieczności wchodzenia na posesję.
Mechanizm jest bezlitosny. Dron podlatuje do komina, zasysa dym i w ciągu kilku sekund analizuje jego skład chemiczny. Jeśli wykryje związki charakterystyczne dla spalania odpadów (np. cyjanowodór, chlorowodór, formaldehyd), operator na ziemi otrzymuje sygnał: „Podejrzenie spalania plastiku/płyty meblowej”. Wtedy do akcji wkracza patrol naziemny.
Dla mieszkańca oznacza to jedno: gdy strażnicy pukają do drzwi, mają już wstępny dowód. Nie przychodzą „sprawdzić”, przychodzą potwierdzić wykroczenie. W 2025 roku skuteczność takich nalotów wzrosła drastycznie. Tłumaczenie „tylko rozpalałem” przestało działać, gdy wykresy z drona pokazują obecność chemikaliów z lakierowanego drewna.
Pułapka „mokrego drewna” – mandat za 500 złotych
Największym zaskoczeniem dla tysięcy ukaranych w 2025 roku nie było wykrycie palenia śmieciami, ale… palenia złym drewnem. Przepisy uchwał antysmogowych w większości województw jasno określają: w piecach i kominkach można spalać wyłącznie drewno o wilgotności poniżej 20%.
W ubiegłym roku kontrolerzy masowo używali wilgotnościomierzy. Wchodzili do kotłowni, przykładali urządzenie do polan leżących obok pieca i jeśli wynik pokazywał 25% lub 30% – wystawiali mandat. Wiele osób kupiło drewno jako „sezonowane”, ale sprzedawca ich oszukał, albo składowali je w nieodpowiednich warunkach. Dla prawa intencje nie mają znaczenia. Liczy się fakt: emitujesz za dużo pyłów, bo palisz mokrym opałem. W 2026 roku zakup wilgotnościomierza za 50 zł to obowiązek każdego posiadacza kominka, by uniknąć kary 10 razy wyższej.
CEEB to nie tylko statystyka, to system namierzania
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), do której wszyscy musieliśmy złożyć deklaracje, w 2025 roku pokazała swoje drugie oblicze. System ten został zintegrowany z innymi bazami danych, m.in. z systemami gospodarki odpadami oraz wypłatami dodatków osłonowych.
Algorytmy zaczęły wyłapywać anomalie. Przykład? Pan Kowalski zadeklarował w CEEB, że ogrzewa dom piecem gazowym, ale system gospodarki odpadami odnotował, że w jego gospodarstwie nie oddano ani jednego worka z popiołem, mimo że w innej rubryce widnieje kominek. Albo odwrotnie – zadeklarował pompę ciepła, a zużycie prądu w domu jest podejrzanie niskie, co sugeruje „dogrzewanie” czymś innym.
Takie „czerwone flagi” w systemie kierowały kontrole w pierwszej kolejności pod konkretne adresy. W 2025 roku skończyły się kontrole losowe. Dziś urzędnik idzie tam, gdzie system podpowiada mu wysokie prawdopodobieństwo nieprawidłowości. To dlatego niektórzy są kontrolowani trzy razy w sezonie, a inni wcale.
Czy można nie wpuścić kontrolera? Obalamy mity
W internecie krąży wiele szkodliwych porad typu: „Mój dom, moja twierdza”, „Nie wpuszczaj bez nakazu”. W 2026 roku musimy to powiedzieć jasno: niewpuszczenie kontrolera to przestępstwo, a nie wykroczenie.
Zgodnie z art. 379 Prawa Ochrony Środowiska, wójt, burmistrz lub upoważnieni przez niego urzędnicy (w tym straż miejska) mają prawo wstępu na teren nieruchomości w godzinach od 6:00 do 22:00. Utrudnianie lub udaremnianie kontroli jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 Kodeksu Karnego).
W 2025 roku głośne były przypadki, gdy właściciel posesji zaryglował bramę przed strażą miejską. Efekt? Na miejsce wzywano policję, która dokonywała wejścia siłowego, a właściciel zamiast mandatu 500 zł za spalanie śmieci, dostawał wyrok w zawieszeniu za przestępstwo przeciwko urzędnikom. Gra na czas („muszę zamknąć psa”, „nie mam klucza do kotłowni”) też jest traktowana jako utrudnianie.
Pobieranie popiołu – dowód, którego nie spalisz
Kolejną nowością, która weszła do powszechnego użycia w minionym roku, są rutynowe badania popiołu. Kiedyś robiono to sporadycznie, bo było drogie. W 2025 roku koszty analizy laboratoryjnej spadły, a procedury uproszczono.
Jeśli strażnik nie znajdzie śmieci przy piecu, ale ma podejrzenia (np. specyficzny zapach w kotłowni), pobiera próbkę popiołu do metalowej puszki. Próbka jedzie do laboratorium. Jeśli analiza wykaże obecność metali ciężkich, tytanu (z farb drukarskich) czy plastiku – sprawa trafia do sądu. W takim przypadku mandat 500 zł to marzenie. Sądy w 2025 roku orzekały grzywny rzędu 3000-5000 złotych plus obciążenie kosztami badania (kolejne 1000 zł).
Wielu „sprytnych”, którzy spalali śmieci w nocy, myśląc, że rano nie będzie śladu, srogo się przeliczyło. Popiół pamięta wszystko.
Klasa pieca – termin minął, kary zostały
Pamiętajmy też, że w wielu województwach w latach 2023-2024 minęły terminy wymiany „kopciuchów” (pieców pozaklasowych). Rok 2025 był pierwszym, w którym urzędnicy masowo sprawdzali tabliczki znamionowe kotłów.
Jeśli w deklaracji CEEB wpisałeś „kocioł pozaklasowy” i nie zaktualizowałeś tego wpisu (bo nie wymieniłeś pieca), sam na siebie doniosłeś. W 2025 roku posypały się mandaty za samo posiadanie i użytkowanie nielegalnego źródła ciepła, nawet jeśli palono w nim najlepszym węglem. W 2026 roku nie ma już taryfy ulgowej – piec musi spełniać normy Ecodesign lub 5. klasy.
Sąsiedzka czujność czy donosicielstwo?
Nie można pominąć roli aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz lokalnych systemów zgłaszania „Eko-Interwencja”. W 2025 roku liczba zgłoszeń od sąsiadów pobiła wszelkie rekordy. Społeczeństwo, zmęczone smogiem i rosnącą świadomością zdrowotną, przestało tolerować „trucicieli”.
Co ciekawe, zgłoszenia te stały się bardzo precyzyjne. Sąsiedzi często wysyłają zdjęcia dymu z datą i godziną, co ułatwia służbom pracę. Konflikty sąsiedzkie przeniosły się na poziom „eko-wojny”. Jeśli masz zatarg z sąsiadem, możesz być pewien, że w sezonie grzewczym 2026 kontrola zapuka do Ciebie jako pierwszego.
Co to oznacza dla Ciebie?
Mamy rok 2026. Walka ze smogiem to nie jest już tylko hasło z plakatów, to machina biurokratyczna i karna, która działa sprawnie i bezwzględnie. Aby przetrwać zimę bez utraty kilku tysięcy złotych, zastosuj się do tych zasad:
- Zaktualizuj CEEB: Jeśli wymieniłeś piec, zgłoś to natychmiast. Jeśli w deklaracji masz błędy – popraw je. Niezgodność stanu faktycznego z deklaracją to pierwszy powód do wnikliwej kontroli.
- Kup wilgotnościomierz: To małe urządzenie za kilkadziesiąt złotych uratuje Twój portfel. Sprawdzaj każde polano, zanim wrzucisz je do pieca. Jeśli drewno ma powyżej 20% wilgotności, dosusz je przy piecu przez kilka dni. Palenie mokrym to wyrzucanie pieniędzy w błoto (mała wydajność) i ryzyko mandatu.
- Trzymaj faktury za opał: Podczas kontroli strażnik często prosi o dowód zakupu węgla (certyfikat jakości) lub drewna. Posiadanie faktury, na której sprzedawca gwarantuje parametry opału, jest Twoją polisą ubezpieczeniową. Jeśli opał okaże się zły, winę można przerzucić na dostawcę.
- Wpuść kontrolera i bądź uprzejmy: Jeśli zapukają – otwórz. Pokaż kotłownię. Agresja, odwlekanie, zamykanie drzwi – to wszystko działa na Twoją niekorzyść i może skończyć się sprawą karną. Kontrola zazwyczaj trwa 15 minut. Jeśli jesteś czysty, nic Ci nie grozi.
- Sprzątaj kotłownię: Nie trzymaj worków ze śmieciami, pociętych płyt meblowych czy kolorowych gazet w kotłowni „do segregacji”. Dla kontrolera leżący przy piecu lakierowany kredens to dowód na zamiar jego spalenia (usiłowanie wykroczenia). Kotłownia to miejsce tylko na legalny opał.
Zima 2026 nie wybacza błędów. Ani tych technologicznych, ani prawnych. Czyste powietrze ma swoją cenę, ale lepiej, żebyś zapłacił ją w składzie opału, a nie w kasie urzędu gminy po otrzymaniu mandatu.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.