Drony już działają. Gminy już sprawdzają posesje, zapłacisz nawet 5 lat wstecz
Wrocław wydał 128 000 złotych. W ciągu 2 lat wykrył ponad 300 nieprawidłowości podatkowych, odzyskał 650 000 złotych zaległości, a szacowane łączne wpływy z jednego projektu sięgają 3-4 mln złotych. Gdy inne gminy zobaczyły te liczby, decyzja była prosta. Dziś firmy oferujące naloty fotogrametryczne i analizy satelitarne mają kalendarze zleceń zapełnione do końca 2026 roku. Jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego i masz na działce cokolwiek, co nie jest wpisane w deklarację podatkową – wiata, zabudowany taras, garaż, poddasze z ogrzewaniem – czas na własny audyt. Nie dlatego, że urząd może coś zauważyć. Dlatego, że prawie na pewno już zauważył.
Wrocław jako wzorzec: 128 tysięcy zainwestowanych, miliony odzyskanych
Historia zaczęła się w 2020 roku, gdy Wrocław jako pierwsze miasto w Europie zdecydował się na technologię satelitarną do kontroli podatku od nieruchomości. Projekt z firmą satelitarną kosztował 128 000 zł netto. Efekt był na tyle spektakularny, że stał się punktem odniesienia dla dziesiątek innych samorządów w Polsce. Marcin Urban, skarbnik Wrocławia, nie ukrywał zadowolenia: „Dzięki projektowi wydział podatków i opłat otrzymał precyzyjne informacje wskazujące miejsca wymagające działań kontrolnych. Dostarczone raporty pozwoliły w krótkim czasie zweryfikować setki nieruchomości i istotnie zwiększyć wpływy do budżetu miasta.”
Mechanizm zwrotu jest prosty do policzenia. Koszt nalotu dronem nad całą gminą zwraca się już po wykryciu kilkunastu niezgłoszonych garaży. Reszta to czysty zysk dla samorządu – przez lata, bo zaległości można cofać do 5 lat wstecz. Dlatego model wrocławski skopiowały gminy podkrakowskie, dolnośląskie, wielkopolskie i mazowieckie. Pod Warszawą, Krakowem i Wrocławiem kontrole z powietrza są dziś najgęstsze. Ale technologia rozlewa się na całą Polskę – małe gminy, które wcześniej nie miały środków ani infrastruktury do kontroli terenowej, odkryły, że jeden przetarg na usługi fotogrametryczne zastępuje miesiące pracy inspektorów.
Nie tylko drony. LiDAR i termowizja wykrywają to, czego nie widać z góry
Zdjęcie satelitarne to dopiero podstawa. W 2026 roku gminy sięgają po znacznie precyzyjniejsze narzędzia. Skanery LiDAR odtwarzają bryłę każdego budynku w trójwymiarze – system mierzy dokładny obrys dachu, wysokość ścian i kubaturę, co pozwala wychwycić rozbudowy i nadbudówki, które na zdjęciu z góry mogą wyglądać jak część oryginalnej bryły. Wrocław płaci dostawcy za comiesięczne dostarczanie danych o rozdzielczości 3-4 metry, a dodatkowo wykonywane są zdjęcia o rozdzielczości od 0,5 do 1 metra – pozwalają one zobaczyć szczegóły wielkości samochodu.
Trzecim narzędziem, które stało się szczególnie kłopotliwe dla właścicieli z „nieużytkowymi” poddaszami, są kamery termowizyjne montowane na dronach. Zimą emitowane przez budynek ciepło nie kłamie – jeśli strych opisany w papierach jako nieużytkowy traci ciepło przez połać dachową, to znaczy, że jest ogrzewany. A ogrzewane poddasze to poddasze zamieszkałe lub użytkowane, co przekłada się na wyższy podatek. Urzędnicy wysyłają drony w mroźne noce właśnie po to.
Warszawa: maksymalne stawki i dzielnice pod szczególną lupą
Stolica pod względem kontroli z powietrza jest w osobnej lidze. Rada m.st. Warszawy na 2026 rok przyjęła maksymalne dopuszczalne stawki podatku od nieruchomości, co reguluje uchwała nr XXIX/1066/2025 z 20 listopada 2025 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r.). To oznacza jedno: każdy niezgłoszony metr kwadratowy kosztuje tu tyle, ile w ogóle może kosztować w Polsce. Nie ma taryfy ulgowej wynikającej z lokalnej polityki budżetowej – Warszawa stosuje maksimum.
Sam urząd nie opublikował danych liczbowych porównywalnych z wrocławskimi – nie wiadomo, ile nieprawidłowości wykryto ani ile zaległości odzyskano. Wiadomo natomiast, że Mazowsze i okolice Warszawy są wskazywane przez firmy fotogrametryczne jako jeden z regionów z najgęstszą kontrolą z powietrza w Polsce. To nie przypadek: budownictwo jednorodzinne na obrzeżach stolicy przeżyło w ostatnich 15 latach prawdziwy boom. Wawer, Wesoła, Białołęka, Ursus, Wilanów i powiaty podwarszawskie – Piaseczno, Legionowo, Pruszków, Otwock – to obszary, gdzie liczba nowych domów jednorodzinnych rosła najszybciej, a rozbieżności między ewidencją a stanem faktycznym bywają największe.
Na Mazowszu działa też osobny mechanizm, który nie dotyczy wszystkich regionów Polski. Zdjęcia satelitarne i naloty fotogrametryczne są tu częściowo integrowane z danymi z Miejskiego Systemu Informacji przestrzennej – to oznacza, że gminy podwarszawskie mają dostęp do porównania stanu ewidencji w czasie, nie tylko w danym momencie. Jeśli działka była fotografowana trzy lata temu i fotografowana jest dziś, a między tymi zdjęciami pojawił się nowy obiekt – system wskazuje nie tylko co, ale też kiedy. To ma bezpośrednie przełożenie na naliczanie odsetek: urząd może precyzyjnie określić rok, od którego obiekt istnieje, i naliczyć zaległość nie z grubsza, lecz co do roku.
Dla warszawskich właścicieli domów jednorodzinnych – szczególnie tych, którzy kupili nieruchomość kilka lat temu i nie wiedzą, co poprzedni właściciel zgłosił do urzędu – sprawa jest poważna. Kupując dom, przejmujesz ewentualne zaległości podatkowe związane z nieruchomością. Warto przed zakupem lub bezpośrednio po nim zweryfikować stan ewidencji w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57 w Warszawie – lub przez portal mojaWARSZAWA (moja.warszawa19115.pl), gdzie można sprawdzić dane o nieruchomości i złożyć korektę formularza IN-1 elektronicznie.
Nowa definicja budowli od 2026 – kolejna pułapka dla właścicieli
W 2026 roku weszła w życie zmiana, o której mówi się mniej niż o dronach, ale która dla wielu właścicieli nieruchomości może okazać się równie kosztowna. Przez lata trwały spory o to, co jest budynkiem (podatek liczony od metrażu), a co budowlą (podatek 2 proc. od wartości). Nowa definicja budowli, obowiązująca od 1 stycznia 2026 roku, miała te spory rozstrzygnąć. W praktyce spowodowała, że szereg obiektów dotychczas nieopodatkowanych lub opodatkowanych niską stawką od metrażu wpadł w kategorię budowli. Dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych dotyczy to przede wszystkim basenów ogrodowych, instalacji fotowoltaicznych na gruncie (nie na dachu), a także rozbudowanych altan z instalacjami.
Osobną kategorią pozostaje „podatek od deszczu”, czyli opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zdjęcia lotnicze precyzyjnie mierzą stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni uszczelnionej na działce. Stawki wynoszą od 5 groszy do 1 złotego za metr kwadratowy rocznie. Przy wybetonowanej lub wyłożonej kostką brukową dużej działce to kilkaset złotych rocznie – o których właściciel często nawet nie wie, że je powinien płacić.
Ile kosztuje nieuzgodniony garaż i poddasze w 2026 roku
Stawki na 2026 rok reguluje obwieszczenie Ministerstwa Finansów z 25 lipca 2024 roku. Maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,25 zł za metr kwadratowy rocznie. Garaż wolnostojący lub garaż poza bryłą budynku mieszkalnego kwalifikowany jest jako budynek „pozostały” – tu stawka maksymalna to 11,48 zł za metr kwadratowy rocznie. Ważna zmiana, która weszła w życie od 2025 roku: garaż wewnątrz budynku mieszkalnego (w podziemiach bloku czy w garażu wbudowanym w dom) jest teraz traktowany jak część mieszkalna i opodatkowany niższą stawką. Warszawa zastosowała maksymalne dopuszczalne stawki na 2026 rok, co reguluje uchwała nr XXIX/1066/2025 Rady m.st. Warszawy z 20 listopada 2025 roku.
Poniższa tabela pokazuje, ile kosztuje niepłacony podatek za typowe niezgłoszone obiekty – przy stawkach warszawskich i uwzględnieniu 5 lat wstecz z odsetkami wynoszącymi 14,5 proc. rocznie, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej:
|Obiekt
|Stawka (max 2026)
|Podatek rocznie
|5 lat + odsetki (est.)
|Garaż wolnostojący 30 m²
|11,48 zł/m²
|~345 zł
|~2 900 zł
|Zaadaptowane poddasze 50 m²
|1,25 zł/m²
|~63 zł
|~530 zł
|Garaż 30 m² + poddasze 50 m²
|–
|~408 zł
|~3 400 zł
|Garaż dwustanowiskowy 50 m² + strych 80 m²
|–
|~674 zł
|~5 700 zł
Szacunki własne na podstawie stawek maksymalnych 2026 (obwieszczenie MF z 25.07.2024) i odsetek ustawowych 14,5 proc. rocznie. Kwoty orientacyjne – ostateczna decyzja zależy od stawki gminy i daty powstania obowiązku.
Brak wpłaty w 14 dni od doręczenia decyzji uruchamia egzekucję komorniczą, która generuje dodatkowe koszty postępowania. Świadome zatajanie prawdy w deklaracji IN-1 może natomiast skutkować postępowaniem karnoskarbowym – przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą grzywny lub w poważniejszych przypadkach karą pozbawienia wolności.
Co NIE musi być opodatkowane – i tu jest więcej niuansów niż myślisz
Część właścicieli niepotrzebnie przeżywa stres na myśl o działce. Nie każdy obiekt w ogrodzie automatycznie oznacza podatek. Altana rekreacyjna spełniająca warunki Prawa budowlanego – bez fundamentu, bez instalacji elektrycznej, o powierzchni do 35 metrów kwadratowych – może być wolna od podatku. Kluczowe jest jednak słowo „może”: interpretacje różnią się między gminami i warto zapytać bezpośrednio w urzędzie, zanim cokolwiek zgłosisz lub nie zgłosisz.
Wiata bez ścian – tylko dach na słupach, bez przegród budowlanych – w wielu gminach nie jest uznawana za budynek w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ale jeśli ta sama wiata stoi od 12 lat i widać ją na każdej ortofotomapie od dekady, ciężko będzie bronić tezy o „tymczasowości”. Urząd odpowie tak samo jak ten spod Warszawy, gdy właściciel tłumaczył, że wiata to coś tymczasowego: „Tymczasowe nie stoi 12 lat.”
Przy poddaszu obowiązują precyzyjne zasady pomiaru: powierzchnia o wysokości powyżej 2,20 m liczona jest w 100 proc.; o wysokości od 1,40 m do 2,20 m – jako 50 proc. powierzchni; poniżej 1,40 m nie wlicza się w ogóle. Wiele osób przepłaca, bo gmina policzyła całe poddasze po powierzchni rzutu, bez uwzględnienia skosów. Warto wynająć geodetę do inwentaryzacji – często legalnie zmniejsza to metraż do opodatkowania.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób audyt z Geoportalu, zanim przyjdzie list
Samodzielna weryfikacja zajmuje 10 minut i jest bezpłatna. Wejdź na geoportal.gov.pl, znajdź swoją działkę po adresie lub numerze ewidencyjnym, włącz warstwę „Ewidencja Gruntów i Budynków” – zobaczysz czerwone obrysy budynków, które gmina ma w systemie. Następnie włącz warstwę „Ortofotomapa”. Każdy obiekt widoczny na zdjęciu, którego nie ma w czerwonym obrysie, to potencjalna rozbieżność – i gmina widzi to samo co Ty.
Jeśli znajdziesz niezgodność, działaj przed wszczęciem postępowania przez urząd. Złóż korektę deklaracji IN-1 samodzielnie – to forma czynnego żalu w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego. Jeśli zrobisz to przed kontrolą, zapłacisz tylko zaległy podatek z odsetkami. Unikniesz mandatu karnego skarbowego. Gdy urząd wszcznie postępowanie pierwszy, możliwości negocjacji znikają – decyzja ustalająca kwotę jest ostateczna co do należności głównej, a jedyne co pozostaje, to odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub skarga do sądu administracyjnego, co generuje kolejne koszty i czas.
Jeśli masz wątpliwości co do kwalifikacji konkretnego obiektu – czy wiata to budowla, czy altana jest wolna od podatku, jak policzyć metraż poddasza ze skosami – zadzwoń do urzędu gminy przed złożeniem korekty. Pytanie o interpretację przepisów nie jest przyznaniem się do niczego. Milczenie, gdy system już wie, że masz problem, jest znacznie gorszą strategią.
