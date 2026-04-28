Drony już działają. Gminy przeglądają mapy i ewidencje. Posesje sprawdzane jedna po drugiej, zapłacisz nawet za 5 lat wstecz
Tysiące właścicieli domów w Polsce dostaje w tym roku listy, których nie zamawiały. W środku: wydruk zdjęcia ich działki z zaznaczonym czerwonym konturem budynku, który nigdy nie trafił do deklaracji. Gminy nie potrzebują już kontrolera z miarką. Wystarczy komputer, aktualna ortofotomapa, dane z ewidencji gruntów, czasem dron. Każda rozbieżność między tym, co zadeklarowałeś, a tym, co widać z góry, to podstawa do naliczenia zaległego podatku za 5 lat wstecz – wraz z odsetkami 14,5 proc. rocznie.
Dlaczego właśnie teraz: reforma, wyrok TK i dziury w budżetach
Fala weryfikacji ma trzy źródła, które zbiegły się w tym samym momencie. Pierwsze: od 1 stycznia 2025 r. obowiązują zmienione definicje budynku i budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – wprowadzone w odpowiedzi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy po raz pierwszy precyzyjnie definiują, co jest budynkiem podlegającym opodatkowaniu. Gminy dostały narzędzie do zakwestionowania deklaracji składanych latami na starych zasadach. Drugie: samorządy mają od 2025 r. dostęp do JPK_ST_KR – ewidencji środków trwałych przedsiębiorców przesyłanej do administracji skarbowej. To nowy punkt porównania dla firm, które w deklaracjach podatkowych wykazywały mniej obiektów niż w swoich własnych księgach. Trzecie: inflacja i rosnące koszty oświaty, energii i transportu wyczyściły lokalne budżety. Podatek od nieruchomości to jeden z nielicznych dochodów własnych gminy, który samorząd może realnie uszczelnić bez zmiany prawa.
Efekt jest widoczny w statystykach: zamiast formalnych kontroli podatkowych – które trwają i są sformalizowane – gminy masowo wszczynają czynności sprawdzające. Te są szybsze, tańsze i nie mają ograniczeń czasowych. Ten sam podatnik może być sprawdzany wielokrotnie w ciągu roku.
Jak to działa: dwie warstwy danych i algorytm bez emocji
Pierwszym etapem nie jest wizyta w terenie. Urzędnik nakłada na siebie dwie warstwy danych. Pierwsza: deklaracja podatkowa – powierzchnia użytkowa i obrysy budynków zarejestrowane w ewidencji gruntów i budynków. Druga: aktualna ortofotomapa lub zdjęcie satelitarne wysokiej rozdzielczości. Algorytm automatycznie oznacza każdą różnicę jako „anomalię podatkową” i generuje listę adresów do weryfikacji z dokładnym szkicem rozbieżności.
Jeśli rozbieżność jest wyraźna, na działkę może polecieć dron. Drony wyposażone w kamery termowizyjne potrafią zimą wykryć, że poddasze opisane w papierach jako „nieużytkowe” emanuje ciepłem. To oznacza ogrzewanie – a więc użytkowanie – a więc podstawę do przeklasyfikowania z zerowej stawki na stawkę mieszkalną. Drony wyposażone w skanery LiDAR odtwarzają bryłę budynku w 3D, co pozwala ocenić rzeczywistą kubaturę bez wchodzenia na posesję.
Że to nie teoria, pokazuje arytmetyka Wrocławia: zlecenie projektu firmie satelitarnej kosztowało miasto 128 000 złotych netto. Szacowane wpływy z odzyskanych zaległości: 3-4 miliony złotych. Koszt jednego nalotu dronem zwraca się po wykryciu kilkunastu niezgłoszonych garaży. W latach 2009-2014 Katowice odzyskały ortofotomapami 2,3 mln złotych podatku. W samym 2013-2014 r. Wrocław wykrył nieprawidłowości w 64 nieruchomościach i ściągnął 1,5 mln złotych. W gminie Chełmża, którą skontrolował NIK: 84 432 złotych zaległości za 2019 r. i 151 928 złotych za 2020 r. – z jednej średniej gminy. Gdy inne samorządy zobaczyły te liczby, sprawa była przesądzona.
Co system widzi – i co zaskakuje właścicieli
Algorytm nie ocenia intencji. Nie obchodzi go, że garaż „miał stać tymczasowo” albo że wiata „to tylko daszek na słupkach”. Liczy metry i porównuje z deklaracją.
Najczęstsze przypadki wykrywanych rozbieżności: garaż wolnostojący – stawka podatkowa wynosi w 2026 r. maksymalnie 11,48 zł/m² rocznie, przy budynku mieszkalnym to tylko 1,19 zł/m². Niezgłoszony garaż 30 m² to zatem ok. 344 złotych różnicy rocznie – za 5 lat z odsetkami ponad 2000 złotych do natychmiastowej wpłaty. Zaadaptowane poddasze – każdy metr kwadratowy powyżej 2,20 m wlicza się w 100 proc., między 1,40 m a 2,20 m w 50 proc. Kamera termowizyjna widzi, czy ogrzewane. Zabudowany taras lub ogród zimowy – otwarty taras nie jest powierzchnią użytkową, zabudowany już tak. Na ortofotomapie widać zadaszenie i przeszklenie. Wiatrołap lub dobudowany ganek – zmienia obrys budynku, algorytm to wykrywa przez porównanie z poprzednią ortofotomapą. Utwardzona nawierzchnia – Wody Polskie i gminy używają zdjęć do naliczania opłaty za zmniejszenie retencji terenowej (potocznie: „podatek od deszczu”), stawki od 5 groszy do 1 zł/m² rocznie.
Jest też nowe zamieszanie po nowelizacji z 2025 r.: garaż blaszany bez trwałego związania z gruntem (bez fundamentu) nie jest już budynkiem w rozumieniu zmienionej ustawy. Ale jeśli ma wylaną wylewkę betonową – jest budynkiem i podlega wysokiej stawce „pozostałej”. Gminy masowo wysyłają pisma pytające właśnie o fundamenty blaszaków. Paradoks: część podatników, która po nowelizacji uczciwie dopisała do deklaracji obiekty uznane za budynki po zmianie definicji, dostała w odpowiedzi czynności sprawdzające weryfikujące, czy te obiekty rzeczywiście muszą być opodatkowane.
Warszawa: 1,85 mln mieszkańców i setki tysięcy działek z dekadami zaległości
Warszawa to szczególny przypadek. Miasto ma dostęp do jednych z najdokładniejszych danych przestrzennych w Polsce – Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy prowadzi ewidencję gruntów i budynków dla ponad 750 000 działek ewidencyjnych. Ortofotomapy stolicy są aktualizowane regularnie i dostępne przez miejski geoportal. Każda dzielnica prowadzi podatki od nieruchomości samodzielnie przez swój urząd, ale dane przestrzenne są centralnie dostępne i można je zestawiać z deklaracjami automatycznie.
Szczególnie narażone są peryferyjne dzielnice z intensywną zabudową jednorodzinną: Wawer, Białołęka, Wesoła, Rembertów i Wilanów. To obszary, gdzie od lat 90. powstawała gęsta zabudowa – często w tempie wyprzedzającym formalności. Garaże stawiano razem z domem, ale osobno nie zgłaszano. Tarasy zabudowywano w kolejnych latach. Poddasza adaptowano stopniowo. W Wawrze, gdzie deweloperzy zabudowali setki działek w ostatniej dekadzie, rozbieżności między ewidencją a stanem faktycznym są statystycznie największe w całym mieście.
Stawki podatkowe w Warszawie w 2026 r. sięgają maksimum ustawowego: 1,19 zł/m² dla budynków mieszkalnych i 11,48 zł/m² dla budynków pozostałych (garaże wolnostojące, komórki lokatorskie jako oddzielne obiekty, budynki gospodarcze). Właściciel niezgłoszonego garażu 50 m² na Białołęce płaci różnicę 574 zł rocznie – za 5 lat z odsetkami 14,5 proc. to ponad 3800 złotych do zapłaty w trybie natychmiastowym po otrzymaniu decyzji.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób to sam w 10 minut, zanim zrobi to urząd
Wejdź na geoportal.gov.pl i sprawdź swoją działkę teraz. Po adresie lub numerze działki znajdź nieruchomość. Włącz warstwę „Ewidencja Gruntów i Budynków” – zobaczysz czerwone obrysy budynków zarejestrowanych w systemie. Nałóż warstwę „Ortofotomapa”. Porównaj. Jeśli twój garaż, wiata lub dobudówka widnieje na zdjęciu, ale nie ma jej w czerwonym obrysie – gmina też to widzi. To kwestia czasu, kiedy wyśle wezwanie.
Jeśli znajdziesz rozbieżność – złóż korektę IN-1 samodzielnie. To tzw. czynny żal w rozumieniu Kodeksu karnego skarbowego. Jeśli zgłosisz niezgodność zanim urząd wszcznie postępowanie, zapłacisz zaległy podatek z odsetkami – ale unikniesz mandatu karnego skarbowego, który może wynieść do 24 030 złotych. Formularz IN-1 złożysz w urzędzie dzielnicy (w Warszawie) lub urzędzie gminy wraz z krótkim pismem wyjaśniającym, że składasz korektę dobrowolnie.
Poddasze: policz uczciwie, ale nie przepłacaj. Zasady pomiaru są korzystniejsze niż myślisz. Powierzchnia o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100 proc. Między 1,40 m a 2,20 m – w 50 proc. Poniżej 1,40 m – zero. Warto zlecić pomiar geodecie, jeśli masz skosy: oficjalny metraż po poprawnym obliczeniu często jest niższy od tego, który właściciele sami sobie zawyżają „na wszelki wypadek”.
Garaż blaszany: sprawdź fundament przed deklaracją. Po nowelizacji ustawy z 2025 r. garaż bez trwałego związania z gruntem – bez fundamentu, na gołej ziemi lub na gumowych podkładkach – formalnie nie jest budynkiem. Jeśli masz taki obiekt zgłoszony jako budynek i płacisz od niego wysoką stawkę „pozostałą”, rozważ konsultację z doradcą podatkowym – możesz przepłacać.
Jeśli dostałeś już wezwanie z urzędu – reaguj w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi na wezwanie jest traktowany jako milczące potwierdzenie naruszenia i otwiera drogę do decyzji ustalającej zaległość. Nawet jeśli uważasz, że urząd się myli – napisz, wyjaśnij, zaprzecz. Milczenie zawsze działa na niekorzyść podatnika. Decyzja podatkowa po jej uprawomocnieniu się idzie do komornika bez żadnych dodatkowych ostrzeżeń.
