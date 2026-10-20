Druga gigarolka tylko za 1,49 zł. Promocja w popularnej sieci sklepów trwa tylko do soboty
Duży ręcznik papierowy to jeden z tych produktów, które przydają się w domu każdego dnia, a na promocji można kupić je na zapas. Aldi obniżyło cenę drugiej gigarolki Kokett do 1,49 zł, pod warunkiem zakupu dwóch sztuk. Pierwsza kosztuje 14,99 zł, więc za parę zapłacimy 16,48 zł. Oferta trwa od poniedziałku, 19 października, do soboty, 24 października 2026 roku. To propozycja dla osób uzupełniających domowe zapasy, ale do koszyka trzeba włożyć dwie rolki objęte akcją — pojedyncza nie będzie kosztowała 1,49 zł.
Po rozłożeniu łącznej kwoty na obie sztuki wychodzi 8,24 zł za jedną gigarolkę. Dwie kupione po 14,99 zł kosztowałyby 29,98 zł, dlatego zakup pary w promocji pozwala zaoszczędzić 13,50 zł. W gazetce Aldi wyróżnia obniżkę o 90 proc., która dotyczy drugiego ręcznika. Przy porównywaniu z innymi ofertami najlepiej więc brać pod uwagę cenę 16,48 zł za dwie sztuki albo średnią 8,24 zł za rolkę. Dzięki temu łatwiej ocenić, ile rzeczywiście wydamy, zamiast kierować się samą najniższą kwotą pokazaną przy produkcie. Rozliczenie jednej promocyjnej pary wygląda następująco:
|Zakup
|Cena
|Pierwsza gigarolka Kokett
|14,99 zł
|Druga gigarolka Kokett przy zakupie pary
|1,49 zł
|Dwie gigarolki łącznie
|16,48 zł
|Średnia cena jednej rolki w parze
|8,24 zł
Promocja obejmuje dwuwarstwowy ręcznik papierowy Kokett GIGA ROLKA. W sklepie warto zwrócić uwagę na tę nazwę, bo nie każdy ręcznik tej samej marki musi być objęty taką samą ofertą. Duże rolki przydają się do codziennych kuchennych porządków, wycierania rozlanej wody czy zbierania drobnych zabrudzeń z blatu. Drugą można po prostu schować do suchej szafki i sięgnąć po nią, gdy skończy się pierwsza. Przy porównywaniu gigarolki z mniejszymi opakowaniami dobrze zerknąć także na długość papieru lub liczbę listków podaną na etykiecie — sama liczba rolek nie mówi jeszcze, ile papieru dostajemy.
Do soboty zostało jeszcze kilka dni, ale jeśli ręczniki regularnie trafiają na naszą listę zakupów, warto zainteresować się ofertą już przy najbliższej wizycie w Aldi. To produkt, który można odłożyć na później, więc nie trzeba zużywać obu rolek od razu, żeby skorzystać z niższej ceny. Promocja kończy się 24 października, a zapasy mogą wyprzedać się wcześniej. Nie warto zatem zostawiać zakupu na ostatnią chwilę, zwłaszcza gdy zależy nam właśnie na tym dużym opakowaniu. Najważniejszy warunek jest prosty: bierzemy dwie promocyjne gigarolki i za całość płacimy 16,48 zł.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.