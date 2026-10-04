Duża akcja służb pod Warszawą. Policja, straż pożarna i karetki na miejscu

4 października 2026 13:00 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Duża akcja służb pod Warszawą. Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. W działaniach uczestniczą również dwa wozy prewencji policji.4

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Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Na razie nie są znane dokładne okoliczności zdarzenia ani powód tak dużej koncentracji służb.

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Na miejscu znajdują się radiowozy policji, dwa wozy prewencyjne, zastępy straży pożarnej oraz karetki pogotowia. Działania służb trwają.

Nie wiadomo jeszcze, czy akcja związana jest ze zdarzeniem kryminalnym, wypadkiem, zagrożeniem dla mieszkańców czy inną interwencją. Czekamy na oficjalne informacje policji i pozostałych służb.

Artykuł będzie aktualizowany po uzyskaniu szczegółowych informacji.

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