Duża interwencja policji na stacji Warszawa Powiśle. Funkcjonariusze otoczyli grupę obcokrajowców
Na stacji kolejowej Warszawa Powiśle doszło do interwencji policji. Na peronie pojawiła się większa liczba funkcjonariuszy. Interwencja dotyczyła licznej grupy obywateli Hiszpanii, którzy mieli spożywać alkohol.
Jak widać na zdjęciu przesłanym do naszej redakcji, na miejscu znajdowało się kilkunastu funkcjonariuszy. Policjanci zgromadzili się przy jednej z wiat na peronie stacji Warszawa Powiśle. Pociągi Kolei Mazowieckich znajdowały się w tym czasie przy peronie.
Według przekazanych nam informacji przez policję interwencja dotyczyła większej grupy Hiszpanów, która miała spożywać alkohol. Na tę chwilę nie mamy informacji, aby podczas zdarzenia doszło do poważniejszego incydentu.
Ustalamy szczegóły interwencji, w tym to, czy wobec uczestników podjęto dalsze czynności oraz czy nałożono mandaty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.