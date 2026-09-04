Duża interwencja policji na stacji Warszawa Powiśle. Funkcjonariusze otoczyli grupę obcokrajowców

4 września 2026 18:05 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na stacji kolejowej Warszawa Powiśle doszło do interwencji policji. Na peronie pojawiła się większa liczba funkcjonariuszy. Interwencja dotyczyła licznej grupy obywateli Hiszpanii, którzy mieli spożywać alkohol.

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Akcja policji fot. Warszawska Grupa Luka&Maro
Akcja policji fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Jak widać na zdjęciu przesłanym do naszej redakcji, na miejscu znajdowało się kilkunastu funkcjonariuszy. Policjanci zgromadzili się przy jednej z wiat na peronie stacji Warszawa Powiśle. Pociągi Kolei Mazowieckich znajdowały się w tym czasie przy peronie.

Według przekazanych nam informacji przez policję interwencja dotyczyła większej grupy Hiszpanów, która miała spożywać alkohol. Na tę chwilę nie mamy informacji, aby podczas zdarzenia doszło do poważniejszego incydentu.

Ustalamy szczegóły interwencji, w tym to, czy wobec uczestników podjęto dalsze czynności oraz czy nałożono mandaty.

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