Orlen uruchomił nowy sposób na tańsze tankowanie. Kierowcy mogą zgarnąć nawet 100 zł rabatu
Kierowcy mają kolejną możliwość obniżenia rachunków na stacjach Orlen. Tym razem promocja łączy dwie usługi koncernu – Orlen Paczkę oraz program Orlen Vitay. Za odebrane przesyłki można otrzymywać kupony o wartości 10 zł, a w całym okresie akcji uzbierać nawet 100 zł na zakupy na stacji, w tym paliwo.
Mechanizm nie polega jednak na automatycznym przyznaniu zniżki każdemu kierowcy. Trzeba najpierw odebrać kwalifikującą się przesyłkę, a następnie wykonać kilka czynności w aplikacji.
Jedna paczka może dać 10 zł rabatu
Promocja obejmuje przesyłki dostarczone za pośrednictwem Orlen Paczki w okresie od 1 września do 10 listopada 2026 roku.
Po odebraniu paczki trzeba uruchomić aktualną wersję aplikacji Orlen Vitay i zeskanować znajdującą się na przesyłce etykietę. Jeżeli skaner nie zadziała, można ręcznie wprowadzić numer paczki widoczny nad kodem kreskowym.
Jest ważny termin: użytkownik ma na wykonanie tej czynności 5 dni od odebrania przesyłki.
Po prawidłowym wykonaniu operacji w aplikacji pojawia się kupon o wartości 10 zł.
Można uzbierać nawet 100 zł
Akcja robi się szczególnie interesująca dla osób, które regularnie zamawiają produkty przez internet. Jeden użytkownik może skorzystać z promocji maksymalnie 10 razy.
W praktyce daje to możliwość zebrania kuponów o łącznej wartości 100 zł.
Nie można jednak wykorzystać wszystkich podczas jednego tankowania. Przy jednej transakcji można zastosować tylko jeden kupon o wartości 10 zł.
Jak wykorzystać rabat na paliwo?
Kupon można wykorzystać podczas tankowania benzyny lub oleju napędowego Effecta i Verva na stacjach Orlen. Warunkiem jest zatankowanie minimum 30 litrów paliwa.
Paliwo musi trafić bezpośrednio do zbiornika pojazdu. Kupony można wykorzystać do 10 listopada 2026 roku.
Rabat może być zastosowany również przy zakupie produktów dostępnych na stacji, przy czym regulamin przewiduje określone wyłączenia.
Najpierw paczka, później tańsze tankowanie
Nowa akcja może być szczególnie korzystna dla osób, które i tak robią zakupy internetowe i korzystają z Orlen Paczki. Nie trzeba więc specjalnie kupować produktu wyłącznie dla zdobycia kuponu – wystarczy przy okazji kolejnych zamówień wybrać odpowiednią formę dostawy, a później pamiętać o zeskanowaniu przesyłki w aplikacji.
Przy maksymalnym wykorzystaniu promocji kierowca może zdobyć 10 kuponów po 10 zł, czyli łącznie obniżyć swoje wydatki na stacjach o 100 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.