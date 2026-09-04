Zacznie się w sobotę w Biedronce. Gigantyczna promocja, gratisy i mocne obniżki. Klienci ruszą po zapasy

4 września 2026 18:30 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W sobotę, 5 września, w Biedronce ruszy kolejna jednodniowa akcja promocyjna. Tym razem sieć przygotowała oferty, przy których klienci będą mogli dostać drugi produkt gratis. Na liście znalazły się między innymi popularne lody.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To promocja, na którą szczególnie warto zwrócić uwagę przed weekendowymi zakupami. Z materiałów sieci wynika, że przedstawione oferty mają obowiązywać tylko w sobotę, 5 września.

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Lody Duna 1+1 gratis

Pierwsza promocja obejmuje lody w rożku Duna 270 ml w różnych smakach. Obowiązuje mechanizm 1+1 gratis.

Przy zakupie dwóch sztuk cena w przeliczeniu wynosi 2,40 zł za sztukę. Na materiale promocyjnym widoczna jest cena przed obniżką wynosząca 4,79 zł.

To oznacza, że zamiast kupować pojedyncze opakowanie, zdecydowanie bardziej opłaca się sięgnąć po parę – drugą sztukę otrzymujemy bez dodatkowej opłaty.

Popularne lody Nui również 1+1 gratis

Druga mocna oferta dotyczy lodów na patyku Nui 90 ml. Także tutaj Biedronka zastosowała akcję 1+1 gratis.

Przy zakupie dwóch sztuk średnia cena jednego loda spada do 3,50 zł. Na grafice sieci jako cena przed obniżką widnieje 6,99 zł.

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Do wyboru pokazano kilka wariantów smakowych, więc oferta może szczególnie zainteresować osoby, które i tak planowały większe weekendowe zakupy.

Tylko jeden dzień

Najważniejszy jest termin. Zgodnie z oznaczeniem Biedronki promocje mają obowiązywać wyłącznie w sobotę, 5 września. Przy akcjach 1+1 gratis warto dokładnie sprawdzić na miejscu warunki, ewentualne limity oraz oznaczenia produktów objętych promocją.

Sobotnia akcja pokazuje, że Biedronka ponownie stawia na promocje wielosztukowe. W przypadku pokazanych ofert zakup dwóch produktów pozwala otrzymać jeden z nich gratis.

Jeszcze mocniejszy tytuł z information gap:

W sobotę zacznie się w Biedronce. Klienci mogą brać po dwie sztuki i płacić tylko za jedną

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