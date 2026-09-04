Moc gratisów w ALDI. Warto wziąć więcej, bo drugi produkt dostaniesz za darmo albo aż 90 proc. taniej
ALDI mocno przyciąga łowców okazji. W sklepach trwa kumulacja promocji wielosztukowych, przy których zakup większej liczby produktów naprawdę może się opłacić. Na sklepowych oznaczeniach pojawiają się akcje 1+1 gratis, a w przypadku produktów marki Lenor drugi tańszy produkt kosztuje aż 90 proc. mniej.
Aktualna gazetka sieci potwierdza, że promocji typu „gratis” jest obecnie znacznie więcej. Akcja obowiązuje do soboty 5 września, więc na skorzystanie z części ofert zostało niewiele czasu.
Lenor aż 90 proc. taniej
Jedna z najmocniejszych ofert dotyczy produktów marki Lenor. Jak wynika z oznaczenia sfotografowanego w sklepie, przy zakupie produktów objętych akcją drugi, tańszy produkt jest przeceniony aż o 90 proc.
Produkty można mieszać dowolnie. Promocja obowiązuje od 31 sierpnia do 5 września.
Przy dwóch produktach kosztujących przykładowo po 30 zł za pierwszy zapłacimy 30 zł, a za drugi tylko 3 zł. W takim przypadku para kosztowałaby 33 zł zamiast 60 zł.
Kapsułki do prania 1+1 gratis
Na tym jednak nie koniec. Na kolejnej sklepowej cenówce widzimy kapsułki do prania w cenie regularnej 29,99 zł za opakowanie oraz wielki komunikat „1+1 GRATIS”.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch kwalifikujących się opakowań klient płaci cenę jednego. Zamiast 59,98 zł za dwa opakowania wychodzi 29,99 zł, czyli efektywnie około 15 zł za opakowanie.
Na oznaczeniu widoczny jest również limit czterech opakowań na klienta.
Oliwa Bellasan: bierzesz dwie, płacisz za jedną
Bardzo mocna promocja obejmuje również oliwę z oliwek Bellasan z pierwszego tłoczenia. Butelka o pojemności 750 ml kosztuje regularnie 29,99 zł, ale obowiązuje akcja 1+1 gratis.
Dwie butelki kosztują więc łącznie 29,99 zł zamiast 59,98 zł. Efektywna cena jednej spada do niespełna 15 zł.
Przy wykorzystaniu widocznego na cenówce limitu czterech opakowań można zabrać cztery butelki i zapłacić za dwie. Aktualna gazetka ALDI również potwierdza ofertę 1+1 gratis na oliwę Bellasan.
Gratisów jest znacznie więcej
Co ciekawe, trzy sfotografowane w sklepie promocje to tylko część obecnej akcji. W aktualnej ofercie ALDI można znaleźć także m.in. mięso mielone 1+1 gratis, ręcznik papierowy 1+1 gratis oraz czekoladę w promocji 2+1 gratis.
To właśnie przy takich akcjach warto dokładnie przeliczać koszyk. Jeżeli produkt jest czymś, czego i tak regularnie używamy i możemy go przechować, zakup dwóch czy kilku sztuk może oznaczać znacznie większą oszczędność niż klasyczna obniżka o kilka procent.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.