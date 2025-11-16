Duże utrudnienia na S7. Zderzenie dwóch aut pod Warszawą
Na trasie S7, dokładnie w rejonie miejscowości Izabelin-Dziekanówek, na wysokości ul. Modlińskiej 37, doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jeden pojazd wjechał w tył drugiego, co doprowadziło do blokady prawego pasa jezdni.
Jak relacjonują reporterzy Warszawskiej Grupy Luka&Maro, którzy są na miejscu zdarzenia, ruch w kierunku Warszawy jest utrudniony. Również kierowcy informują o sporych korkach w tym rejonie.
Na miejscu pracują służby: PSP oraz OSP Łomna. Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia i pomagają uczestnikom kolizji. Wstępnie nie ma informacji o poważnie poszkodowanych, ale działania wciąż trwają.
Jeśli jedziesz tą trasą — przygotuj się na opóźnienia i rozważ zjazd na objazdy wcześniej, zanim utkniesz w zatorze.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.