Duże zwolnienie z opłat dla seniorów. Mogą zapomnieć o tych płatnościach. W kieszeni zostanie kilkaset złotych więcej
Pani Janina przez rok płaciła 110 złotych miesięcznie za bilety komunikacji miejskiej w Warszawie. Dopiero sąsiadka powiedziała jej że może kupić Bilet Seniora za 50 złotych na cały rok. Pan Stanisław przez trzy lata płacił abonament RTV choć od 75 lat jest z niego automatycznie zwolniony. Stracił prawie 1000 złotych. Takich historii są tysiące. Takie są obecnie ulgi dla seniorów.
Problem jest prosty – samorządy i instytucje państwowe wprowadzają coraz więcej programów wsparcia dla osób starszych ale praktycznie nie informują o nich. W efekcie seniorzy tracą setki a często tysiące złotych rocznie mimo że wystarczy jeden dokument żeby z tych ulg skorzystać. Najprostsze ulgi wymagają tylko dowodu osobistego, inne wymagan wzięcia jednej decyzji ZUS do urzędu.
Setki złotych do odzyskania zostają w kieszeniach miast i instytucji zamiast wspierać budżety emerytów. Przeciętna osoba 75+ może zaoszczędzić ponad 2000 złotych rocznie korzystając z dostępnych programów. To prawie dwie minimalne emerytury.
Automatyczne zwolnienie z abonamentu po 75 urodzinach
Osoby które ukończyły 75 rok życia są automatycznie zwolnione z opłat abonamentowych za radio i telewizor. Zwolnienie przyznawane jest po weryfikacji danych w rejestrze PESEL bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków ani dokumentów. Poczta Polska sama sprawdza wiek abonenta i wyłącza go z obowiązku płatności.
Problem w tym że wielu seniorów o tym nie wie. Pan Stanisław z warszawskiej Pragi przez trzy lata płacił abonament bo myślał że musi. Dopiero córka sprawdziła przepisy i okazało się że od 75 lat jest zwolniony automatycznie. Mógł zaoszczędzić prawie 1000 złotych które po prostu przekazywał na konto mimo że nie musiał.
Rocznie abonament RTV kosztuje 327,60 zł za telewizor lub 104,40 zł za radio. Dla wielu emerytów z minimalną emeryturą to istotne obciążenie budżetu domowego które można całkowicie wyeliminować. Wystarczy mieć 75 lat i zarejestrowany odbiornik na swoje nazwisko.
Młodsi seniorzy między 60 a 75 rokiem życia również mogą być zwolnieni ale muszą spełnić dodatkowy warunek. Ich emerytura nie może przekraczać 4091 zł brutto. W 2025 roku limit ten wynosi dokładnie 4090,86 zł brutto co stanowi 50 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez GUS.
Osoby spełniające te warunki muszą jednak złożyć wniosek na poczcie. Wystarczy przyjść z dowodem osobistym i decyzją ZUS o wysokości emerytury. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku. Każdy miesiąc opóźnienia to 27,30 zł przepłacone bez powodu.
Młodsi seniorzy płacą grosze za przejazdy, starsi jeżdżą za darmo
Warszawa oferuje seniorom jedną z najlepszych ofert komunikacyjnych w Polsce. Osoby które ukończyły 70 lat mają prawo do bezpłatnych przejazdów środkami Warszawskiego Transportu Publicznego. Żadnych kart żadnych wniosków – wystarczy posiadać dowód tożsamości potwierdzający wiek i okazać go podczas kontroli biletowej.
Dla wygody szczególnie przy korzystaniu z metra warto wyrobić Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską z wgranymi uprawnieniami do bezpłatnych przejazdów. Wystarczy złożyć wniosek w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM. Lista punktów dostępna jest na stronie warszawskiego transportu publicznego.
Mieszkańcy między 65 a 70 rokiem życia mogą za 50 złotych wykupić roczny Bilet Seniora który upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów komunikacją miejską wszystkimi liniami dziennymi w strefie 1 i 2. To oszczędność rzędu 1270 złotych rocznie w porównaniu do standardowych miesięcznych biletów.
Pani Janina z Mokotowa opowiada na grupach seniorskich że przez rok płaciła za miesięczne bilety 110 złotych miesięcznie. Dopiero sąsiadka powiedziała mi o Bilecie Seniora. Teraz płacę 50 złotych za cały rok a wcześniej tyle samo za pół miesiąca. Roczna oszczędność w jej przypadku wyniosła 1270 złotych.
Emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia którym uprawnienia nadał polski organ emerytalny lub rentowy mogą korzystać z 50 procent zniżki na przejazdy komunikacją miejską. Wystarczy okazać legitymację emeryta-rencisty lub odcinek emerytury wraz z dowodem osobistym podczas kontroli.
Podobne ulgi funkcjonują w innych miastach Polski choć z różnymi progami wiekowymi. Kraków oferuje ulgowe bilety dla osób 60+ z Kartą Seniora, Łódź zapewnia darmowe przejazdy dla emerytów 65+ z niskim dochodem, Poznań daje 50 procent zniżki dla seniorów już od 60 lat, Wrocław wprowadził darmowe przejazdy dla mieszkańców po 66 roku życia po spełnieniu warunków dochodowych lub zameldowania.
Zniżki na śmieci o których gminy nie mówią głośno
Warszawa wprowadził program Warszawska Pomoc Osłonowa który oferuje zasiłek celowy pokrywający 50 procent miesięcznych kosztów opłat za śmieci dla osób samotnych w tym seniorów powyżej 65 roku życia których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie. Program obejmuje osoby niepełnosprawne samotne w wieku 65+ o niskich dochodach które nie korzystają z dodatków mieszkaniowych.
Pani Maria z Bemowa dzieli się doświadczeniem. Mieszkam sama emerytura 1800 złotych. Za śmieci płaciłam 28 złotych miesięcznie. Po złożeniu wniosku o pomoc osłonową płacę teraz 14 złotych. To 168 złotych oszczędności rocznie które mogę przeznaczyć na leki.
Podobne programy działają w innych miastach choć często są słabo komunikowane. W Katowicach można uzyskać 20 procent zniżki z Kartą Dużej Rodziny, w Gdyni domy jednorodzinne mają zniżkę jeśli posiadają kompostownik. W niektórych gminach możliwe jest nawet całkowite zwolnienie z opłat za wywóz śmieci dla najuboższych seniorów.
Problem w tym że większość seniorów nie wie o istnieniu takich programów. Gminy nie prowadzą aktywnych kampanii informacyjnych a procedura składania wniosków jest skomplikowana. W efekcie wsparcie trafia do nielicznych którzy akurat dowiedzieli się o możliwości.
Karty seniora i lokalne zniżki na kulturę
Wiele miast oferuje specjalne karty dla osób starszych które uprawniają do szeregu dodatkowych ulg. W Warszawie funkcjonuje Karta Warszawiaka która daje zniżki w komunikacji miejskiej oraz w miejscach związanych z kulturą oświatą czy sportem. Kraków wydaje Kartę Krakowskiego Seniora, Wrocław ma Wrocławską Kartę Seniora, Gdańsk oferuje Kartę Seniora dla mieszkańców miasta.
Każda z tych kart otwiera dostęp do lokalnych zniżek i benefitów w instytucjach kultury teatrach muzeach basenach czy parkingach miejskich. Ogólnopolska Karta Seniora wydawana przez organizacje pozarządowe daje zniżki w sklepach aptekach hotelach i na usługi medyczne w całym kraju.
Wyrobienie karty jest bezpłatne a korzyści mogą sięgać setek złotych rocznie. W Warszawie Muzeum Narodowe oferuje bilety za 1 zł dla seniorów teatry i filharmonie mają specjalne dni i pakiety zniżkowe. Problem w tym że trzeba wiedzieć o istnieniu karty i aktywnie ją wyrobić.
Program Leki 75+ i inne wsparcie zdrowotne
Program Leki 75+ zapewnia bezpłatny dostęp do leków dla osób które ukończyły 75 lat. Lista obejmuje setki preparatów na najczęstsze schorzenia wieku podeszłego w tym leki na nadciśnienie cukrzycę choroby serca i układu krążenia. Wystarczy okazać receptę i dokument potwierdzający wiek w aptece.
Coraz więcej gmin oferuje też bezpłatne szczepienia przeciwko grypie i pneumokokom dla osób 65+ darmowe badania profilaktyczne oraz dopłaty do okularów i aparatów słuchowych. Niektóre miasta wprowadzają program Złota rączka oferujący drobne naprawy w mieszkaniach seniorów.
Warszawa realizuje program Warszawska Złota Rączka dla mieszkańców powyżej 75 lat. Pomoc obejmuje naprawę cieknącego kranu uszczelnienie drzwi i okien wymianę żarówki czy drobne prace elektryczne. To wsparcie które może zaoszczędzić kilkaset złotych rocznie na wizytach fachowców.
Co możesz realnie zaoszczędzić
Osoba w wieku 75+ mieszkająca w Warszawie może zaoszczędzić rocznie 327 zł na abonamencie RTV dzięki automatycznemu zwolnieniu, do 1320 zł na komunikacji miejskiej przy założeniu średnio 110 zł miesięcznie za standardowe bilety, do 168 zł na opłatach za śmieci w ramach programu osłonowego pokrywającego 50 procent kosztów, kilkaset złotych na usługach medycznych i kulturalnych z kartami seniora i programami zdrowotnymi.
Łącznie daje to oszczędności przekraczające 2000 złotych rocznie. Dla emeryta z minimalną emeryturą wynoszącą obecnie około 1780 zł brutto to równowartość prawie dwóch miesięcznych świadczeń. Pan Józef z Woli podsumowuje: córka pomogła mi załatwić wszystkie ulgi. Teraz zamiast płacić prawie 2500 złotych rocznie płacę mniej niż 500. Te pieniądze mogę przeznaczyć na leki i lepsze jedzenie.
W dobie rosnących kosztów życia i inflacji każda oszczędność ma znaczenie. Seniorzy którzy nie korzystają z przysługujących im ulg de facto przepłacają za usługi które mogliby otrzymywać taniej lub za darmo. Wystarczy jeden telefon do urzędu wizyta na poczcie lub zapytanie w lokalnym ośrodku pomocy społecznej żeby znacznie odciążyć domowy budżet.
Jak załatwić ulgi krok po kroku
Aby skorzystać z bezpłatnej komunikacji w Warszawie po 70 roku życia wystarczy okazać dowód osobisty podczas kontroli biletowej. Dla wygody można wyrobić Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską z wgranymi uprawnieniami składając wniosek w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.
W przypadku abonamentu RTV po 75 roku życia nie trzeba nic robić – zwolnienie jest automatyczne po weryfikacji danych w rejestrze PESEL. Osoby między 60 a 75 lat z emeryturą poniżej 4091 zł muszą zgłosić się do placówki pocztowej z dowodem osobistym i decyzją ZUS o wysokości emerytury.
Aby ubiegać się o zniżki na opłaty za śmieci należy złożyć wniosek w urzędzie gminy. W Warszawie można to zrobić online przez system Warszawska Pomoc Osłonowa. Wymagane są zaświadczenia o dochodach i oświadczenia o sytuacji mieszkaniowej. Decyzja zapada w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
Karty seniora można wyrabiać w urzędach miasta organizacjach pozarządowych współpracujących z programem lub online przez dedykowane platformy. Proces jest bezpłatny i wymaga jedynie dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia wieku. Karta jest wydawana na miejscu lub przesyłana pocztą w ciągu kilku dni roboczych.
Najczęstsze błędy które kosztują seniorów pieniądze
Pierwszym błędem jest założenie że ulgi przyznawane są automatycznie. W rzeczywistości większość z nich wymaga złożenia wniosku i przedstawienia odpowiednich dokumentów. Brak działania oznacza płacenie pełnych stawek mimo że senior ma prawo do zwolnienia lub zniżki.
Drugim błędem jest nieaktualizowanie sytuacji dochodowej. Jeśli emerytura wzrośnie powyżej progów uprawniających do ulg należy to zgłosić w odpowiednich instytucjach. W przeciwnym razie można narazić się na konieczność zwrotu nienależnie otrzymanych świadczeń wraz z odsetkami.
Trzeci błąd to niepilnowanie terminów składania wniosków. Wiele ulg ma określone okresy składania dokumentów a niektóre wymagają corocznego ponawiania procedury. Przegapienie terminu oznacza konieczność czekania do następnego okresu i przepłacanie przez kolejne miesiące.
Czwarty błąd to niewykorzystywanie lokalnych programów wsparcia. Wiele gmin oferuje dodatkowe ulgi poza ogólnokrajowymi programami ale seniorzy o nich nie wiedzą bo informacje nie są szeroko rozpowszechniane. Warto regularnie sprawdzać stronę internetową swojej gminy lub pytać w lokalnym ośrodku pomocy społecznej o dostępne programy.
