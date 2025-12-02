Duży pożar we Włochach. Sześć zastępów straży walczyło o zatrzymanie ognia
We wtorkowy wieczór w warszawskich Włochach doszło do niebezpiecznego pożaru, który mógł zakończyć się tragedią. Ogień pojawił się w pustostanie przy ul. Techników 15 – budynku stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Tylko szybka reakcja strażaków zapobiegła rozprzestrzenieniu się płomieni na zamieszkane domy.
Ogień objął pustostan. Na miejscu sześć zastępów straży
Po zgłoszeniu na miejsce skierowano sześć zastępów straży pożarnej, w tym Grupę Operacyjną Komendy Miejskiej PSP. Gdy strażacy dotarli pod wskazany adres, zastali już rozwinięty i intensywny pożar budynku niezamieszkanego.
Zagrożenie było poważne – konstrukcja pustostanu bezpośrednio przylegała do budynku mieszkalnego, a płomienie szybko się rozprzestrzeniały.
Dwie linie działań: gaszenie i obrona sąsiedniego budynku
Strażacy prowadzili działania w dwóch kierunkach jednocześnie:
-
gaszenie ognia wewnątrz pustostanu,
-
obrona sąsiedniego budynku mieszkalnego, aby nie dopuścić do przedostania się płomieni.
Dzięki skoordynowanej akcji i szybkiemu rozmieszczeniu prądów gaśniczych udało się zatrzymać ogień, zanim dotarł do zamieszkanego obiektu.
Nikt nie został ranny. Służby zabezpieczyły teren
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie musieli być ewakuowani. Na miejscu, oprócz straży pożarnej, pracowała także policja, pogotowie energetyczne oraz nadzór ruchu, zabezpieczając teren i odłączając media.
Przyczyny pożaru będą ustalane.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.