Duży pożar we Włochach. Sześć zastępów straży walczyło o zatrzymanie ognia

2 grudnia 2025 13:41 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

We wtorkowy wieczór w warszawskich Włochach doszło do niebezpiecznego pożaru, który mógł zakończyć się tragedią. Ogień pojawił się w pustostanie przy ul. Techników 15 – budynku stojącym w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Tylko szybka reakcja strażaków zapobiegła rozprzestrzenieniu się płomieni na zamieszkane domy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ogień objął pustostan. Na miejscu sześć zastępów straży

Po zgłoszeniu na miejsce skierowano sześć zastępów straży pożarnej, w tym Grupę Operacyjną Komendy Miejskiej PSP. Gdy strażacy dotarli pod wskazany adres, zastali już rozwinięty i intensywny pożar budynku niezamieszkanego.

Zagrożenie było poważne – konstrukcja pustostanu bezpośrednio przylegała do budynku mieszkalnego, a płomienie szybko się rozprzestrzeniały.

Dwie linie działań: gaszenie i obrona sąsiedniego budynku

Strażacy prowadzili działania w dwóch kierunkach jednocześnie:

  • gaszenie ognia wewnątrz pustostanu,

  • obrona sąsiedniego budynku mieszkalnego, aby nie dopuścić do przedostania się płomieni.

Dzięki skoordynowanej akcji i szybkiemu rozmieszczeniu prądów gaśniczych udało się zatrzymać ogień, zanim dotarł do zamieszkanego obiektu.

Nikt nie został ranny. Służby zabezpieczyły teren

W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie musieli być ewakuowani. Na miejscu, oprócz straży pożarnej, pracowała także policja, pogotowie energetyczne oraz nadzór ruchu, zabezpieczając teren i odłączając media.

Przyczyny pożaru będą ustalane.

