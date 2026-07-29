Dwa audi zderzyły się na wjeździe do Warszawy, jedno dachowało, utrudnienia
W Alei Krakowskiej w Łazach w powiecie piaseczyńskim, na wysokości skrzyżowania z ulicą Wąską, zderzyły się dwa samochody osobowe marki Audi. W wyniku zderzenia jeden z pojazdów dachował. Poszkodowana została jedna osoba, ale po badaniu i udzieleniu pomocy przez zespół ratownictwa medycznego nie było konieczności przewiezienia jej do szpitala.
Zdarzenie miało miejsce na nitce prowadzącej w stronę Warszawy
Do zderzenia doszło na jezdni w kierunku Warszawy. Na miejscu pracowały straż pożarna, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Służby zabezpieczyły miejsce zdarzenia, a jego dokładne okoliczności są wyjaśniane. Komunikat nie zawiera informacji o tym, który z pojazdów dachował ani co doprowadziło do zderzenia.
Utrudnienia w ruchu dotyczyły kierunku na stolicę
W czasie działań ratowniczych kierowcy jadący Aleją Krakowską w stronę Warszawy musieli liczyć się z utrudnieniami. Przy dachowaniu zakres prac jest zwykle szerszy niż przy zwykłej kolizji, bo poza zabezpieczeniem miejsca konieczne bywa postawienie pojazdu na koła, odłączenie akumulatora i neutralizacja płynów eksploatacyjnych, które wyciekają z odwróconego samochodu.
Aleja Krakowska w Łazach to droga krajowa nr 7
Odcinek, na którym doszło do zdarzenia, jest fragmentem drogi krajowej nr 7 na trasie Warszawa – Kraków, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Łazy leżą w gminie Lesznowola, około 20 km od centrum stolicy, a Aleja Krakowska pozostaje jednym z najbardziej obciążonych wylotów z Warszawy w kierunku południowym, obsługującym zarówno ruch tranzytowy, jak i dojazdowy do rozległych centrów handlowych i magazynowych w tej okolicy.
Charakterystyczne dla tego odcinka są liczne skrzyżowania z drogami podporządkowanymi i zjazdami na posesje, gdzie ruch lokalny miesza się z pojazdami jadącymi z prędkością trasową. W przeszłości dochodziło tu do poważnych wypadków, między innymi na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej z ulicą Łączności, gdzie w zderzeniu z pojazdem wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej zginęła pasażerka jednego z aut.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.