Czy MSWiA będzie monitorować wpisy Polaków o Ukraińcach w Internecie? Co naprawdę zapowiedział resor
W sieci rozchodzi się wpis, według którego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma zacząć monitorować internetowe wpisy Polaków na temat Ukraińców. Hasło pojawiło się po brutalnym pobiciu ukraińskiej pary we Wrocławiu i zebrało tysiące reakcji. Sprawdziliśmy, co resort z siedzibą w Warszawie faktycznie przekazał, i viralowa ramka rozmija się z treścią oświadczenia.
Od czego zaczęła się sprawa, czyli pobicie we Wrocławiu
W niedzielę 26 lipca na ulicy Okulickiego we Wrocławiu trzech mężczyzn zaatakowało 21-letniego obywatela Ukrainy i jego 20-letnią partnerkę. Kobieta, która próbowała chronić partnera, sama trafiła do szpitala z obrażeniami. Nagranie z telefonu ofiary błyskawicznie obiegło media społecznościowe i wywołało falę komentarzy.
Reakcja służb była szybka. Policja zatrzymała 2 podejrzanych w wieku 27 i 45 lat, a o zatrzymaniu poinformował jeszcze tego samego wieczoru szef MSWiA Marcin Kierwiński, podkreślając, że „brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna”. Zastępczyni komendanta miejskiego policji Aleksandra Freus przekazała, że wszystko wskazuje na przestępstwo z nienawiści motywowane wrogością etniczną.
Co dokładnie przekazało MSWiA
Po zdarzeniu resort odpowiedział na pytania mediów. MSWiA potępiło przejawy nienawiści i przyznało, że w ostatnim czasie rośnie liczba aktów przemocy na tle narodowościowym wobec obywateli Ukrainy. W tym samym komunikacie pojawiło się zdanie o sieci: służby obserwują aktywność w internecie, a materiały nawołujące do nienawiści lub znieważające kogoś z powodu narodowości są sprawdzane i kierowane do prokuratury.
Resort przytoczył też dane pokazujące skalę zjawiska. Liczba pokrzywdzonych obywateli Ukrainy w sprawach o znieważenie oraz przemoc i groźby z powodu przynależności narodowej, czyli z art. 257 i art. 119 Kodeksu karnego, wzrosła z 95 w 2020 roku do 273 w 2025 roku. To właśnie ten fragment o obserwowaniu sieci stał się podstawą viralowego wpisu.
Gdzie viralowa ramka rozmija się z faktami
Różnica między oświadczeniem a wpisem jest zasadnicza. Resort mówił o obserwowaniu treści nawołujących do nienawiści oraz znieważających z powodu narodowości, czyli materiałów, które już dziś są przestępstwem. Viralowa grafika zamieniła to na monitorowanie „wpisów Polaków na temat Ukraińców”, sugerując nadzór nad wszelkimi opiniami i krytyką, a nie nad konkretnymi, nielegalnymi treściami.
Drugie przesunięcie dotyczy nowości. Wpis przedstawia sprawę jako świeżą zapowiedź „wzmożonego monitoringu”, podczas gdy resort opisał istniejącą praktykę ścigania mowy nienawiści, obowiązującą niezależnie od narodowości sprawcy i ofiary. Nie ogłoszono żadnego nowego programu masowego śledzenia wypowiedzi, a ramka wyrwała jedno zdanie z szerszego kontekstu reakcji na pobicie.
Co wolno napisać, a co jest już przestępstwem
Trzeba rozdzielić dwie rzeczy, które wpis skleja w jedno. Krytyka polityki migracyjnej, komentarz czy nawet ostra opinia mieszczą się w granicach wolności słowa i nie są ścigane. Prawo nie zna kategorii „wpisu o Ukraińcach”, który sam w sobie byłby zakazany.
Granicę wyznacza dopiero konkretny czyn. Publiczne nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym oraz znieważanie grupy lub osoby z powodu przynależności narodowej to przestępstwo z art. 257 Kodeksu karnego, ścigane niezależnie od tego, kogo dotyczy. To właśnie takie treści, a nie zwykłe opinie, resort wskazał jako przedmiot analizy i reakcji prokuratury.
Co ta sprawa oznacza dla internautów w Warszawie
Choć pobicie wydarzyło się we Wrocławiu, opisywane zasady obowiązują w całym kraju, a MSWiA i prokuratura działają z Warszawy jako centrum administracji. Stołeczni internauci podlegają tym samym przepisom co reszta Polski, a incydenty na tle narodowościowym zdarzają się także w warszawskiej przestrzeni publicznej, o czym była mowa przy okazji napięć w komunikacji miejskiej. Dla przeciętnego użytkownika z Warszawy nic się nie zmienia, bo legalne opinie pozostają legalne.
Sama historia tego wpisu jest przy tym lekcją o mechanice dezinformacji. Prawdziwy fragment oświadczenia został przycięty i przeramowany tak, by wywołać wrażenie, że państwo bierze pod lupę wypowiedzi jednej grupy narodowej. Taki zabieg podsyca emocje i zdobywa zasięgi, a jednocześnie oddala odbiorcę od tego, co faktycznie powiedziano.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak czytać takie wpisy z Warszawy i całej Polski
Najważniejsze jest oddzielenie prawdziwego jądra od dodanej ramki. MSWiA rzeczywiście potwierdziło, że mowa nienawiści w sieci jest analizowana i trafia do prokuratury, ale nie zapowiedziało śledzenia wszystkich wpisów Polaków o Ukraińcach. Te dwie rzeczy dzieli przepaść, a viralowa grafika opiera się właśnie na ich pomieszaniu.
Praktyczny wniosek dotyczy codziennego korzystania z sieci. Legalna krytyka i opinia nie są zagrożone postępowaniem, a realną granicą pozostaje nawoływanie do nienawiści i znieważanie ze względu na narodowość, ujęte w art. 257 Kodeksu karnego. Znajomość tej granicy chroni zarówno przed przypadkowym złamaniem prawa, jak i przed uleganiem panice rozdmuchiwanej przez anonimowe konta.
Ostatnia rada jest prosta. Zanim udostępni się emocjonujący wpis z jednym zdaniem na czarnym tle, dobrze jest sprawdzić oryginalne źródło, w tym wypadku pełną odpowiedź resortu dla mediów. Kilka minut weryfikacji odróżnia rzetelną informację od przerobionej ramki, która żyje własnym życiem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.