Ciepłej wody zabraknie w setkach budynków. Veolia zapowiada prace w trzech dzielnicach Warszawy

29 lipca 2026 11:34 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy Mokotowa, Ursusa i Ochoty muszą przygotować się na czasowe przerwy w dostawie ciepłej wody. Veolia rozpoczyna kolejne prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej, które obejmą łącznie niemal 400 budynków. Spółka przekonuje, że remonty pozwolą ograniczyć ryzyko awarii w sezonie grzewczym.

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Widok na Warszawę z lotu ptaka Fot. Warszawa w Pigułce
Widok na Warszawę z lotu ptaka Fot. Warszawa w Pigułce

Lato to tradycyjnie okres, w którym prowadzone są największe remonty warszawskiej sieci ciepłowniczej. W najbliższych dniach ekipy Veolii pojawią się w trzech rejonach stolicy, gdzie wykonają modernizację i przebudowę infrastruktury. W czasie robót mieszkańcy wybranych budynków będą musieli liczyć się z brakiem ciepłej wody.

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Pierwsze prace ruszają w środę w rejonie ul. Woronicza 32. Modernizowana będzie magistrala ciepłownicza o średnicy 600 mm. Roboty rozpoczną się o godz. 16 i potrwają do sobotniego poranka, 1 sierpnia.

Na czas remontu dostawy ciepłej wody zostaną wstrzymane do 191 budynków.

Ursus – modernizacja przy Posagu 7 Panien

Również w środę rozpoczną się prace w Ursusie, w okolicy ul. Posag 7 Panien. Zaplanowano tam działania prewencyjne oraz przebudowę magistrali ciepłowniczej.

Roboty mają zakończyć się w piątek, 31 lipca, około godz. 20. W tym czasie ciepłej wody nie będzie w 157 budynkach.

Ochota – remont w sierpniu

Kolejny etap modernizacji zaplanowano na Ochocie. Od 10 do 13 sierpnia prowadzone będą prace przy ul. Nowogrodzkiej 68, gdzie przebudowana zostanie komora ciepłownicza.

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Mieszkańcy powinni zostać wcześniej poinformowani

Szczegółowy wykaz adresów objętych planowanymi wyłączeniami znajduje się na stronie internetowej Veolii. Informacje o przerwach powinny zostać przekazane mieszkańcom przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Modernizacje mają zmniejszyć liczbę awarii

Veolia podkreśla, że prowadzenie prac poza sezonem grzewczym pozwala ograniczyć utrudnienia i jednocześnie przygotować sieć do zimy. Warszawska sieć ciepłownicza liczy blisko 1900 kilometrów, co czyni ją największą w Unii Europejskiej i jedną z największych na świecie.

Spółka przeznacza średnio około 100 mln zł rocznie na modernizację infrastruktury. Według danych Veolii w ostatnich latach liczba awarii sieci spadła o około 40 procent, a ponad połowę systemu stanowią nowoczesne rury preizolowane, które ograniczają straty ciepła i zwiększają niezawodność dostaw.

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