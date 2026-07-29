Ciepłej wody zabraknie w setkach budynków. Veolia zapowiada prace w trzech dzielnicach Warszawy
Mieszkańcy Mokotowa, Ursusa i Ochoty muszą przygotować się na czasowe przerwy w dostawie ciepłej wody. Veolia rozpoczyna kolejne prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej, które obejmą łącznie niemal 400 budynków. Spółka przekonuje, że remonty pozwolą ograniczyć ryzyko awarii w sezonie grzewczym.
Lato to tradycyjnie okres, w którym prowadzone są największe remonty warszawskiej sieci ciepłowniczej. W najbliższych dniach ekipy Veolii pojawią się w trzech rejonach stolicy, gdzie wykonają modernizację i przebudowę infrastruktury. W czasie robót mieszkańcy wybranych budynków będą musieli liczyć się z brakiem ciepłej wody.
Mokotów – przerwa dla 191 budynków
Pierwsze prace ruszają w środę w rejonie ul. Woronicza 32. Modernizowana będzie magistrala ciepłownicza o średnicy 600 mm. Roboty rozpoczną się o godz. 16 i potrwają do sobotniego poranka, 1 sierpnia.
Na czas remontu dostawy ciepłej wody zostaną wstrzymane do 191 budynków.
Ursus – modernizacja przy Posagu 7 Panien
Również w środę rozpoczną się prace w Ursusie, w okolicy ul. Posag 7 Panien. Zaplanowano tam działania prewencyjne oraz przebudowę magistrali ciepłowniczej.
Roboty mają zakończyć się w piątek, 31 lipca, około godz. 20. W tym czasie ciepłej wody nie będzie w 157 budynkach.
Ochota – remont w sierpniu
Kolejny etap modernizacji zaplanowano na Ochocie. Od 10 do 13 sierpnia prowadzone będą prace przy ul. Nowogrodzkiej 68, gdzie przebudowana zostanie komora ciepłownicza.
Przerwa w dostawie ciepłej wody obejmie 34 budynki.
Mieszkańcy powinni zostać wcześniej poinformowani
Szczegółowy wykaz adresów objętych planowanymi wyłączeniami znajduje się na stronie internetowej Veolii. Informacje o przerwach powinny zostać przekazane mieszkańcom przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Modernizacje mają zmniejszyć liczbę awarii
Veolia podkreśla, że prowadzenie prac poza sezonem grzewczym pozwala ograniczyć utrudnienia i jednocześnie przygotować sieć do zimy. Warszawska sieć ciepłownicza liczy blisko 1900 kilometrów, co czyni ją największą w Unii Europejskiej i jedną z największych na świecie.
Spółka przeznacza średnio około 100 mln zł rocznie na modernizację infrastruktury. Według danych Veolii w ostatnich latach liczba awarii sieci spadła o około 40 procent, a ponad połowę systemu stanowią nowoczesne rury preizolowane, które ograniczają straty ciepła i zwiększają niezawodność dostaw.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.