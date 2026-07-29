Mazowsze. Koszmar na osiedlu. Cios maczetą o mały włos nie zakończył się tragedią
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego ataku, do którego doszło na jednym z osiedli w Radomiu. 40-letni mężczyzna miał zaatakować swoich sąsiadów maczetą. Najpoważniej ucierpiała kobieta, która doznała ciężkich obrażeń dłoni i tylko dzięki szybkiej pomocy lekarzy uniknęła jej amputacji.
Do zdarzenia doszło 23 lipca na osiedlu Wacyn. Jak ustalili śledczy, młode małżeństwo wróciło pod swój dom, gdzie czekał już ich 40-letni sąsiad. Po krótkiej wymianie zdań mężczyzna miał nagle sięgnąć po maczetę i zamachnąć się w kierunku głowy sąsiada.
Mężczyzna zdołał uniknąć ciosu, jednak ostrze trafiło jego żonę w rękę. Kobieta odniosła bardzo poważne obrażenia. Według prokuratury natychmiastowa interwencja medyczna zapobiegła utracie dłoni.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód. Postępowanie dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.
Sprawca wciąż pozostaje nieuchwytny. Śledczy podejrzewają, że mógł wyjechać do Niemiec, gdzie wcześniej pracował. Jednocześnie weryfikowane są informacje przekazywane przez mieszkańców osiedla, według których 40-latek miał w ostatnim czasie leczyć się psychiatrycznie i przebywać w szpitalu.
Policja i prokuratura kontynuują działania mające na celu zatrzymanie podejrzanego i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.