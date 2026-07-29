Wzruszające nagranie Wandy Traczyk-Stawskiej. Bohaterka Powstania Warszawskiego zwróciła się do mieszkańców stolicy
Na profilu Miasta Stołecznego Warszawy opublikowano poruszające nagranie z udziałem Wandy Traczyk-Stawskiej – uczestniczki Powstania Warszawskiego, harcerki Szarych Szeregów i jednej z najbardziej rozpoznawalnych strażniczek pamięci o wydarzeniach z 1944 roku.
Na krótkim filmie pani Wanda zwraca się bezpośrednio do mieszkańców Warszawy z prostym, ale niezwykle ważnym apelem. Prosi, aby 1 sierpnia – w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – był dniem pamięci o tych, którzy stanęli do walki za wolność stolicy.
– „Chciałabym prosić wszystkich mieszkańców Warszawy, żeby ten jeden dzień, pierwszy sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.” – mówi Wanda Traczyk-Stawska.
Słowa powstańczyni wybrzmiewają szczególnie mocno w przededniu kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To przypomnienie, że 1 sierpnia nie jest jedynie datą w kalendarzu, ale dniem refleksji, zadumy i wdzięczności wobec tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy 82 lata temu podjęli nierówną walkę o wolność.
Wanda Traczyk-Stawska od wielu lat aktywnie angażuje się w pielęgnowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim. Jej wystąpienia i apele niezmiennie poruszają kolejne pokolenia warszawiaków oraz wszystkich Polaków.
Nagranie opublikowane przez Miasto Stołeczne Warszawa szybko spotkało się z licznymi reakcjami internautów. W komentarzach dominują słowa wdzięczności, szacunku i wzruszenia. Wielu podkreśla, że przesłanie pani Wandy przypomina o tym, jak ważne jest zachowanie pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego i przekazywanie tej historii kolejnym pokoleniom.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.