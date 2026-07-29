Wzruszające nagranie Wandy Traczyk-Stawskiej. Bohaterka Powstania Warszawskiego zwróciła się do mieszkańców stolicy

29 lipca 2026 13:02 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na profilu Miasta Stołecznego Warszawy opublikowano poruszające nagranie z udziałem Wandy Traczyk-Stawskiej – uczestniczki Powstania Warszawskiego, harcerki Szarych Szeregów i jednej z najbardziej rozpoznawalnych strażniczek pamięci o wydarzeniach z 1944 roku.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Apel Wandy Traczyk-Stawskiej Fot. Miasto Stołecze Warszawa
Apel Wandy Traczyk-Stawskiej Fot. Miasto Stołecze Warszawa

Zobacz również:

Na krótkim filmie pani Wanda zwraca się bezpośrednio do mieszkańców Warszawy z prostym, ale niezwykle ważnym apelem. Prosi, aby 1 sierpnia – w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – był dniem pamięci o tych, którzy stanęli do walki za wolność stolicy.

„Chciałabym prosić wszystkich mieszkańców Warszawy, żeby ten jeden dzień, pierwszy sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.” – mówi Wanda Traczyk-Stawska.

Słowa powstańczyni wybrzmiewają szczególnie mocno w przededniu kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To przypomnienie, że 1 sierpnia nie jest jedynie datą w kalendarzu, ale dniem refleksji, zadumy i wdzięczności wobec tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy 82 lata temu podjęli nierówną walkę o wolność.

Wanda Traczyk-Stawska od wielu lat aktywnie angażuje się w pielęgnowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim. Jej wystąpienia i apele niezmiennie poruszają kolejne pokolenia warszawiaków oraz wszystkich Polaków.

Nagranie opublikowane przez Miasto Stołeczne Warszawa szybko spotkało się z licznymi reakcjami internautów. W komentarzach dominują słowa wdzięczności, szacunku i wzruszenia. Wielu podkreśla, że przesłanie pani Wandy przypomina o tym, jak ważne jest zachowanie pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego i przekazywanie tej historii kolejnym pokoleniom.

Zobacz również:

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna