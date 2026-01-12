Dwa długie weekendy. Premier ogłosił dodatkowe dni wolne w 2026 roku. Oto kto skorzysta

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie wyznaczające dodatkowe dni wolne w 2026. Urzędnicy państwowi automatycznie zyskają dwa długie weekendy – w sierpniu i grudniu. Pozostali pracownicy też mają prawo do wolnego, ale data zależy od decyzji pracodawcy. Sprawdź, kogo dokładnie obejmuje zarządzenie i kiedy możesz odebrać dodatkowy dzień wolny.

Zarządzenie z 5 stycznia. Tym pracownikom przysługuje automatycznie

5 stycznia 2026 w Monitorze Polskim opublikowano zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy. Premier wskazał dwie konkretne daty:

  • 14 sierpnia 2026 (piątek) – za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadające w sobotę 15 sierpnia
  • 28 grudnia 2026 (poniedziałek) – za drugi dzień Bożego Narodzenia przypadający w sobotę 26 grudnia

Dla pracowników administracji państwowej te daty są ustalone odgórnie. Nie muszą składać wniosków urlopowych ani uzgadniać terminów z przełożonymi. Wolne przysługuje automatycznie.

Sierpień i grudzień. Kiedy dokładnie będzie wolne?

Dzięki zarządzeniu premiera urzędnicy zyskują dwa wygodnie rozłożone długie weekendy:

Weekend sierpniowy: od 14 do 16 sierpnia 2026

  • Czwartek 14 sierpnia – dzień wolny wyznaczony przez premiera
  • Piątek 15 sierpnia – Wniebowzięcie (sobota, ale święto)
  • Sobota 16 sierpnia – weekend
  • W sumie 3 dni bez pracy

Przerwa grudniowa: od 24 do 28 grudnia 2026

  • Czwartek 24 grudnia – Wigilia (nie jest dniem ustawowo wolnym, ale większość firm nie pracuje)
  • Piątek 25 grudnia – Boże Narodzenie
  • Sobota 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota)
  • Niedziela 27 grudnia – weekend
  • Poniedziałek 28 grudnia – dzień wolny wyznaczony przez premiera
  • W sumie potencjalnie 5 dni bez pracy

Taki układ kalendarza daje możliwość odpoczynku bez konieczności sięgania po urlop wypoczynkowy.

Kodeks pracy gwarantuje wolne także poza administracją. 14 sierpnia i 28 grudnia – nie dla wszystkich

Zarządzenie premiera dotyczy bezpośrednio tylko korpusu służby cywilnej. Ale przepisy Kodeksu pracy rozciągają ten przywilej na wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Kluczowy jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Stanowi on, że każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela zmniejsza wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. W praktyce oznacza to obowiązek pracodawcy – jeśli święto wypada w sobotę (dzień wolny dla większości zatrudnionych w systemie pięciodniowym), musi wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny jako rekompensatę.

Pracodawca ma obowiązek udzielić tego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypada święto. Nie może przesunąć go na inny miesiąc czy kwartał. Niewykonanie tego obowiązku to naruszenie przepisów o czasie pracy.

Czy zatem wszyscy pracownicy będą mieli wolne dokładnie 14 sierpnia i 28 grudnia? Niekoniecznie.

Daty wskazane przez premiera są wiążące tylko dla administracji państwowej. Pozostali pracodawcy mają obowiązek dać dzień wolny, ale mogą wybrać inny termin. W praktyce jednak wiele firm prywatnych prawdopodobnie pójdzie śladem zarządzenia rządowego – po prostu żeby ujednolicić organizację pracy i uniknąć zamieszania.

Niektórzy pracodawcy mogą jednak zdecydować inaczej. Przykładowo:

  • Zamiast 14 sierpnia mogą wskazać 18 sierpnia (poniedziałek), tworząc 4-dniowy weekend 15-18 sierpnia
  • Zamiast 28 grudnia mogą dać wolne 31 grudnia (środa), pozwalając pracownikom na przedłużony Sylwester

Decyzja należy do pracodawcy, o ile mieści się w tym samym okresie rozliczeniowym.

Kogo obejmuje korpus służby cywilnej?

Zarządzenie premiera stosuje się do członków korpusu służby cywilnej. To pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych między innymi w:

  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Urzędach ministrów i centralnych organach administracji rządowej
  • Urzędach wojewódzkich
  • Krajowej Administracji Skarbowej (izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe)
  • Jednostkach obsługujących państwowe fundusze celowe
  • Wybranych agencjach i inspektoratach państwowych

Oznacza to, że część urzędów i instytucji może być nieczynna 14 sierpnia i 28 grudnia. Warto to uwzględnić planując wizyty w urzędach czy składanie wniosków „na ostatnią chwilę”.

Kto NIE dostanie dodatkowego wolnego?

Mimo że przepisy Kodeksu pracy mówią wyraźnie o obowiązku rekompensaty, nie wszyscy pracujący mogą z niej skorzystać. Przywilej ten jest ściśle związany z formą zatrudnienia.

Nie otrzymają dodatkowego wolnego:

Osoby na umowach cywilnoprawnych

  • Umowa zlecenie
  • Umowa o dzieło
  • Kontrakt B2B (samozatrudnieni)

Te formy zatrudnienia nie podlegają Kodeksowi pracy, więc nie obowiązują ich przepisy o dodatkowym dniu wolnym za święto w sobotę.

Pracownicy w systemie zmianowym Jeśli sobota jest normalnym dniem pracy (np. w systemie zmianowym lub równoważnym), to święto wypadające w sobotę po prostu jest dniem świątecznym w harmonogramie. Nie ma mowy o rekompensacie, bo pracownik i tak miałby tego dnia pracować.

Osoby na zwolnieniu lekarskim Jak zwraca uwagę Główny Inspektor Pracy – jeśli pracownik w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako wolny za święto będzie przebywał na L4, dzień ten przepada. Nie można go odebrać w innym terminie.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli pracujesz w administracji państwowej:

  • Automatycznie dostajesz wolne 14 sierpnia i 28 grudnia 2026.
  • Nie musisz składać żadnych wniosków ani uzgadniać terminów.
  • Możesz spokojnie planować sierpniowy wyjazd wakacyjny (14-16 sierpnia) i wydłużoną przerwę świąteczną (24-28 grudnia).

Jeśli pracujesz w firmie prywatnej na umowie o pracę:

  • Masz prawo do dwóch dodatkowych dni wolnych w 2026 – to nie jest przywilej, to obowiązek pracodawcy wynikający z Kodeksu pracy.
  • Prawdopodobnie będzie to 14 sierpnia i 28 grudnia, ale pracodawca może wskazać inne daty.
  • Sprawdź w zakładzie pracy, kiedy dokładnie będziesz mógł odebrać wolne – powinno to być zakomunikowane w harmonogramie lub zarządzeniu wewnętrznym.
  • Dzień wolny musi być w tym samym okresie rozliczeniowym co święto.

Jeśli pracujesz na zleceniu, dziele lub B2B:

  • Niestety, nie masz prawa do dodatkowego wolnego.
  • Przepisy Kodeksu pracy nie obejmują umów cywilnoprawnych.
  • Twój czas pracy reguluje umowa, a nie ustawowe normy dla etatowców.

Jeśli pracujesz w systemie zmianowym:

  • Sprawdź swój harmonogram – jeśli soboty to Twoje normalne dni pracy, dodatkowe wolne Ci nie przysługuje.
  • 15 sierpnia i 26 grudnia będą dla Ciebie zwykłymi dniami świątecznymi w grafiku.

Jeśli planujesz wizytę w urzędzie:

  • Pamiętaj, że 14 sierpnia i 28 grudnia wiele urzędów państwowych będzie nieczynnych.
  • Jeśli masz pilną sprawę do załatwienia pod koniec sierpnia lub grudnia, nie zostawiaj jej na ostatnią chwilę.
  • Sprawdź wcześniej godziny pracy konkretnej instytucji.

Jeśli jesteś pracodawcą:

  • Masz obowiązek wyznaczyć pracownikom dni wolne za święta przypadające w sobotę.
  • Możesz wybrać 14 sierpnia i 28 grudnia (jak administracja państwowa) lub inne daty.
  • Dzień wolny musi być w tym samym okresie rozliczeniowym.
  • Poinformuj pracowników o terminach – najlepiej w harmonogramie pracy lub zarządzeniu wewnętrznym.
  • Brak wyznaczenia dnia wolnego to naruszenie przepisów Kodeksu pracy.
