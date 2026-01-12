Dwa długie weekendy. Premier ogłosił dodatkowe dni wolne w 2026 roku. Oto kto skorzysta
Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie wyznaczające dodatkowe dni wolne w 2026. Urzędnicy państwowi automatycznie zyskają dwa długie weekendy – w sierpniu i grudniu. Pozostali pracownicy też mają prawo do wolnego, ale data zależy od decyzji pracodawcy. Sprawdź, kogo dokładnie obejmuje zarządzenie i kiedy możesz odebrać dodatkowy dzień wolny.
Zarządzenie z 5 stycznia. Tym pracownikom przysługuje automatycznie
5 stycznia 2026 w Monitorze Polskim opublikowano zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy. Premier wskazał dwie konkretne daty:
- 14 sierpnia 2026 (piątek) – za święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadające w sobotę 15 sierpnia
- 28 grudnia 2026 (poniedziałek) – za drugi dzień Bożego Narodzenia przypadający w sobotę 26 grudnia
Dla pracowników administracji państwowej te daty są ustalone odgórnie. Nie muszą składać wniosków urlopowych ani uzgadniać terminów z przełożonymi. Wolne przysługuje automatycznie.
Sierpień i grudzień. Kiedy dokładnie będzie wolne?
Dzięki zarządzeniu premiera urzędnicy zyskują dwa wygodnie rozłożone długie weekendy:
Weekend sierpniowy: od 14 do 16 sierpnia 2026
- Czwartek 14 sierpnia – dzień wolny wyznaczony przez premiera
- Piątek 15 sierpnia – Wniebowzięcie (sobota, ale święto)
- Sobota 16 sierpnia – weekend
- W sumie 3 dni bez pracy
Przerwa grudniowa: od 24 do 28 grudnia 2026
- Czwartek 24 grudnia – Wigilia (nie jest dniem ustawowo wolnym, ale większość firm nie pracuje)
- Piątek 25 grudnia – Boże Narodzenie
- Sobota 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota)
- Niedziela 27 grudnia – weekend
- Poniedziałek 28 grudnia – dzień wolny wyznaczony przez premiera
- W sumie potencjalnie 5 dni bez pracy
Taki układ kalendarza daje możliwość odpoczynku bez konieczności sięgania po urlop wypoczynkowy.
Kodeks pracy gwarantuje wolne także poza administracją. 14 sierpnia i 28 grudnia – nie dla wszystkich
Zarządzenie premiera dotyczy bezpośrednio tylko korpusu służby cywilnej. Ale przepisy Kodeksu pracy rozciągają ten przywilej na wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
Kluczowy jest art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Stanowi on, że każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela zmniejsza wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. W praktyce oznacza to obowiązek pracodawcy – jeśli święto wypada w sobotę (dzień wolny dla większości zatrudnionych w systemie pięciodniowym), musi wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny jako rekompensatę.
Pracodawca ma obowiązek udzielić tego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypada święto. Nie może przesunąć go na inny miesiąc czy kwartał. Niewykonanie tego obowiązku to naruszenie przepisów o czasie pracy.
Czy zatem wszyscy pracownicy będą mieli wolne dokładnie 14 sierpnia i 28 grudnia? Niekoniecznie.
Daty wskazane przez premiera są wiążące tylko dla administracji państwowej. Pozostali pracodawcy mają obowiązek dać dzień wolny, ale mogą wybrać inny termin. W praktyce jednak wiele firm prywatnych prawdopodobnie pójdzie śladem zarządzenia rządowego – po prostu żeby ujednolicić organizację pracy i uniknąć zamieszania.
Niektórzy pracodawcy mogą jednak zdecydować inaczej. Przykładowo:
- Zamiast 14 sierpnia mogą wskazać 18 sierpnia (poniedziałek), tworząc 4-dniowy weekend 15-18 sierpnia
- Zamiast 28 grudnia mogą dać wolne 31 grudnia (środa), pozwalając pracownikom na przedłużony Sylwester
Decyzja należy do pracodawcy, o ile mieści się w tym samym okresie rozliczeniowym.
Kogo obejmuje korpus służby cywilnej?
Zarządzenie premiera stosuje się do członków korpusu służby cywilnej. To pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych między innymi w:
- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Urzędach ministrów i centralnych organach administracji rządowej
- Urzędach wojewódzkich
- Krajowej Administracji Skarbowej (izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe)
- Jednostkach obsługujących państwowe fundusze celowe
- Wybranych agencjach i inspektoratach państwowych
Oznacza to, że część urzędów i instytucji może być nieczynna 14 sierpnia i 28 grudnia. Warto to uwzględnić planując wizyty w urzędach czy składanie wniosków „na ostatnią chwilę”.
Kto NIE dostanie dodatkowego wolnego?
Mimo że przepisy Kodeksu pracy mówią wyraźnie o obowiązku rekompensaty, nie wszyscy pracujący mogą z niej skorzystać. Przywilej ten jest ściśle związany z formą zatrudnienia.
Nie otrzymają dodatkowego wolnego:
Osoby na umowach cywilnoprawnych
- Umowa zlecenie
- Umowa o dzieło
- Kontrakt B2B (samozatrudnieni)
Te formy zatrudnienia nie podlegają Kodeksowi pracy, więc nie obowiązują ich przepisy o dodatkowym dniu wolnym za święto w sobotę.
Pracownicy w systemie zmianowym Jeśli sobota jest normalnym dniem pracy (np. w systemie zmianowym lub równoważnym), to święto wypadające w sobotę po prostu jest dniem świątecznym w harmonogramie. Nie ma mowy o rekompensacie, bo pracownik i tak miałby tego dnia pracować.
Osoby na zwolnieniu lekarskim Jak zwraca uwagę Główny Inspektor Pracy – jeśli pracownik w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako wolny za święto będzie przebywał na L4, dzień ten przepada. Nie można go odebrać w innym terminie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli pracujesz w administracji państwowej:
- Automatycznie dostajesz wolne 14 sierpnia i 28 grudnia 2026.
- Nie musisz składać żadnych wniosków ani uzgadniać terminów.
- Możesz spokojnie planować sierpniowy wyjazd wakacyjny (14-16 sierpnia) i wydłużoną przerwę świąteczną (24-28 grudnia).
Jeśli pracujesz w firmie prywatnej na umowie o pracę:
- Masz prawo do dwóch dodatkowych dni wolnych w 2026 – to nie jest przywilej, to obowiązek pracodawcy wynikający z Kodeksu pracy.
- Prawdopodobnie będzie to 14 sierpnia i 28 grudnia, ale pracodawca może wskazać inne daty.
- Sprawdź w zakładzie pracy, kiedy dokładnie będziesz mógł odebrać wolne – powinno to być zakomunikowane w harmonogramie lub zarządzeniu wewnętrznym.
- Dzień wolny musi być w tym samym okresie rozliczeniowym co święto.
Jeśli pracujesz na zleceniu, dziele lub B2B:
- Niestety, nie masz prawa do dodatkowego wolnego.
- Przepisy Kodeksu pracy nie obejmują umów cywilnoprawnych.
- Twój czas pracy reguluje umowa, a nie ustawowe normy dla etatowców.
Jeśli pracujesz w systemie zmianowym:
- Sprawdź swój harmonogram – jeśli soboty to Twoje normalne dni pracy, dodatkowe wolne Ci nie przysługuje.
- 15 sierpnia i 26 grudnia będą dla Ciebie zwykłymi dniami świątecznymi w grafiku.
Jeśli planujesz wizytę w urzędzie:
- Pamiętaj, że 14 sierpnia i 28 grudnia wiele urzędów państwowych będzie nieczynnych.
- Jeśli masz pilną sprawę do załatwienia pod koniec sierpnia lub grudnia, nie zostawiaj jej na ostatnią chwilę.
- Sprawdź wcześniej godziny pracy konkretnej instytucji.
Jeśli jesteś pracodawcą:
- Masz obowiązek wyznaczyć pracownikom dni wolne za święta przypadające w sobotę.
- Możesz wybrać 14 sierpnia i 28 grudnia (jak administracja państwowa) lub inne daty.
- Dzień wolny musi być w tym samym okresie rozliczeniowym.
- Poinformuj pracowników o terminach – najlepiej w harmonogramie pracy lub zarządzeniu wewnętrznym.
- Brak wyznaczenia dnia wolnego to naruszenie przepisów Kodeksu pracy.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.