Dwa kolejne drony znalezione na Mazowszu. To niedaleko Warszawy
Polskie służby poinformowały o odnalezieniu kolejnych szczątków rosyjskich dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną naszego kraju w nocy z wtorku na środę. Tym razem maszyny spadły daleko od wschodniej granicy – w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim oraz w powiecie węgrowskim, pomiędzy miejscowościami Rabiany i Sewerynów. Obie lokalizacje znajdują się w województwie mazowieckim.
Nowe Miasto nad Pilicą znajduje się około 80 km od Warszawy, a Sewerynów 50 km od stolicy. To tak naprawdę bliskie odległości.
To kolejne przykłady, że zagrożenie nie ogranicza się już wyłącznie do Lubelszczyzny. Wcześniej fragmenty maszyn odnajdywano m.in. w Czosnówce, Cześnikach, Krzywowierzbie-Kolonii, Mniszkowie, Oleśnie, Wielkim Łanie, Wohyniu, Wyhalewie, Wyrykach i Zabłociu-Kolonii.
Łącznie 12 odnalezionych dronów
Według oficjalnych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, liczba odnalezionych obiektów wzrosła już do 12. Premier Donald Tusk potwierdził, że w nocy odnotowano 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Choć nie wszystkie miejsca upadku maszyn są jeszcze znane, kolejne znaleziska dowodzą, że zasięg ataku był szeroki.
Szczególne zaniepokojenie budzi fakt, że część dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi, co – jak podkreśla rząd – jest nowym i poważnym elementem w trwającym konflikcie.
Polska i NATO reagują
Na nocne wydarzenia zareagowały zarówno polskie władze, jak i sojusznicy. W ramach operacji „Wschodnia Zorza” aktywowano systemy naziemne, samoloty wczesnego ostrzegania Saab i AWACS, a także myśliwce F-35 i F-16. Premier Donald Tusk zapewnił, że Polska formalnie wystąpiła o uruchomienie art. 4 NATO, co oznacza zwołanie konsultacji sojuszniczych w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa.
Odnalezienie kolejnych dronów w centrum Mazowsza to sygnał, że incydenty mogą dotyczyć nie tylko terenów przygranicznych. Władze apelują, aby w przypadku odnalezienia podejrzanych przedmiotów nie zbliżać się do nich i natychmiast powiadomić odpowiednie służby.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.