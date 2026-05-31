Dwa miesiące bez tramwajów w samym centrum. Tak dojedziesz do pracy
Od wczoraj tramwaje zniknęły z Alej Jerozolimskich na minimum dwa miesiące. Dziś ruch był jeszcze weekendowy – jutro, w poniedziałkowy poranek, centrum Warszawy stanie przed pierwszym poważnym testem. Tramwajów linii 9, 22, 24 i 25 nie będzie. Oto co jeździ zamiast nich i jak uniknąć paraliżu.
Najgorszy odcinek w całym mieście – 90 proc. zużycia i tramwaje zwolnione do 10 km/h
Tramwajowe Aleje Jerozolimskie to najbardziej obciążona trasa w Warszawie – w szczycie jednym kierunkiem przejeżdża tędy do 45 tramwajów na godzinę. Infrastruktura tego nie wytrzymała: torowisko na najstarszych odcinkach jest zużyte w 80-90 proc., w tym roku służby torowe interweniowały na tej trasie już ok. 50 razy, a tramwaje musiały zwalniać do 10-20 km/h. Remont obejmuje wymianę wszystkich szyn na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda de Gaulle’a – łącznie 6 km toru pojedynczego – oraz naprawę dylatacji na wiadukcie Mostu Poniatowskiego, którego część przebiega bezpośrednio pod torowiskiem (nakaz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego). Prace potrwają do sierpnia 2026 r., z możliwością jeszcze dwóch dodatkowych weekendów roboczych.
Których linii nie ma – i co je zastępuje
- Linia 25 – zawieszona całkowicie na czas remontu.
- Linie 9, 22 i 24 – nie dojeżdżają na Pragę. Jadąc z P+R al. Krakowska, Piasków lub Nowego Bemowa, kończą kursy na Placu Starynkiewicza. Stamtąd trzeba się przesiąść.
- Linia 7 – kursuje wyłącznie po Pradze, z pętli Kawęczyńska do Gocławka przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona. Po stronie zachodniej nie kursuje.
- Linia 13 – kursuje przez wszystkie dni tygodnia od ok. 5.00 do ok. 23.00 (zmieniony rozkład).
- Linia 33 – z Metra Młociny jedzie na pętlę Banacha, a z Alei Niepodległości zostaje skierowana przez Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójecką. Dzięki temu z Ochoty jest bezpośredni dojazd do Dworca Centralnego bez przesiadki.
Komunikacja zastępcza – autobusy i jeden nowy tramwaj
- Z-9 (autobusowa) – kursuje między Placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona. W godzinach szczytu w dni powszednie – nawet co ok. 2 minuty. To główna linia zastępcza dla pasażerów środkowego odcinka Alej.
- 158 (autobusowa) – kursuje wzdłuż nieczynnej trasy tramwajowej przez centrum, co ok. 7,5 minuty w szczycie.
- Z-21 (autobusowa) – łączy Wawer i Pragę-Południe ze stacją metra Stadion Narodowy. Jedzie Aleją Waszyngtona, Aleją Poniatowskiego, Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście. Kursy linii 521 do Dworca Centralnego pozostają bez zmian.
- Linia 79 (tramwajowa) – nowa linia łącząca Ochotę z Gocławkiem przez Pragę. Na Ochocie uzupełni „dziewiątkę”, na Pradze zastąpi ją w Alei Waszyngtona i na Grochowskiej. Trasa: P+R al. Krakowska – Grójecka – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – Marszałkowska – Solidarności – Targowa – Aleja Zieleniecka – Aleja Waszyngtona – Grochowska – Gocławek.
Uwaga na Marszałkowską – dwa weekendy zamknięcia już od 13 czerwca
Równocześnie z remontem Alej wymieniana jest krzyżownica na Rondzie Dmowskiego. To oznacza, że w weekend 13-14 czerwca wyłączony zostanie ruch tramwajowy na ulicy Marszałkowskiej. Drugi taki weekend zostanie ogłoszony osobno.
Kierowcy: dodatkowy pas w godzinach szczytu popołudniowego
Pasy wewnętrzne Alej Jerozolimskich przylegające do torowiska są zamknięte. Tramwaje Warszawskie wprowadzają jednak dynamiczną organizację ruchu: w dni robocze w godz. 14:00-19:00 udostępniane będą pasy wyprowadzające ruch z centrum – w kierunku Pragi na odcinku od Ronda Czterdziestolatka do wjazdu na Wisłostradę oraz w kierunku Ochoty od Ronda Czterdziestolatka do Placu Starynkiewicza. Poza tymi godzinami pasy pozostają zamknięte.
Metro i kolej – szybciej niż się wydaje
Między Pragą a centrum Warszawy metro i pociągi podmiejskie mogą być szybszą alternatywą niż autobus w korkach. W pociągach KM i SKM obowiązuje wspólne honorowanie biletów WTP m.in. na trasie Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer – Otwock. W pociągach PKP Intercity (TLK, IC, EIC, EIP, 2. klasa, bez strefy ciszy) bilety WTP są ważne między stacjami Warszawa Zachodnia, Centralna, Śródmieście, Wschodnia, Gdańska i Główna. Pasażerowie z papierowym biletem WTP wsiadający do pociągu bez kasownika powinni zapisać na odwrocie datę i godzinę rozpoczęcia podróży. Bilety na WKM muszą być wcześniej aktywowane w innym pojeździe WTP, bramce metra lub u kierownika pociągu KM.
