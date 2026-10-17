Dwa razy w roku ćwiczenia kryzysowe w każdej szkole! MEN publikuje projekt rozporządzenia po atakach
Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do pilnych konsultacji projekt rozporządzenia o bezpieczeństwie i higienie w placówkach oświatowych. Nowe przepisy nałożą na dyrektorów obowiązek przeprowadzania co najmniej dwóch praktycznych prób kryzysowych w roku szkolnym we współpracy ze służbami ratunkowymi. Uczniowie i nauczyciele zyskają zaledwie trzy miesiące na bezbłędne opanowanie planów ewakuacji. Sprawdź, jak zmienią się szkolne procedury!
Praktyczne szkolenia zamiast teorii. Co zakłada projekt rozporządzenia?
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych oraz niepublicznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. To bezpośrednia reakcja rządu na falę przemocy i dramatyczne incydenty z użyciem niebezpiecznych narzędzi, które w ostatnich tygodniach wstrząsnęły polską oświatą. Głównym założeniem dokumentu jest odejście od czysto teoretycznych instrukcji na rzecz regularnych, realistycznych ćwiczeń terenowych prowadzonych w porozumieniu z policją i strażą pożarną.
Zgodnie z nowymi przepisami, każda placówka oświatowa w kraju będzie zobowiązana do zorganizowania co najmniej dwóch praktycznych ćwiczeń z reagowania kryzysowego w ciągu każdego roku szkolnego. Dodatkowo wprowadzono sztywny, trzymiesięczny termin na wdrożenie społeczności szkolnej w plany ewakuacyjne. W tym czasie wszyscy uczniowie, pedagodzy oraz pracownicy administracji muszą poznać dokładny przebieg dróg ucieczki, rozmieszczenie wyjść awaryjnych oraz procedury zachowania w obliczu wtargnięcia agresora lub alarmu pożarowego. Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od oficjalnego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Automatyzm reakcji i redukcja stresu. Ćwiczenia ze służbami ratunkowymi
W uzasadnieniu projektu autorzy podkreślają, że w sytuacji realnego zagrożenia życia kluczową rolę odgrywają sekundy. Regularne manewry ewakuacyjne mają zredukować panikę, wyeliminować paraliżujący stres oraz wykształcić odruchowe, zsynchronizowane nawyki obronne zarówno u dzieci, jak i u kadry pedagogicznej. Ćwiczenia będą symulować różnorodne scenariusze niebezpieczeństw – od pożarów i ewakuacji budynkowej po procedury tzw. lockdownu, czyli bezpiecznego barykadowania się w salach lekcyjnych.
Współpraca dyrektorów z lokalnymi jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz policji ma zagwarantować, że procedury ratownicze będą stale aktualizowane i dostosowane do specyfiki konkretnego budynku. Funkcjonariusze podczas manewrów ocenią przepustowość korytarzy, stan oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz sprawność powiadamiania służb ratunkowych.
Nowe wyzwanie dla stołecznej edukacji: Śródmieście, Wola i Mokotów
Dla warszawskich placówek oświatowych nowe regulacje oznaczają potężną operację logistyczną. W gęstej tkance miejskiej stolicy, gdzie w wielu budynkach uczy się po kilkuset podopiecznych na dwie zmiany, bezpieczne i sprawne przeprowadzenie próbnych ewakuacji wymaga żelaznej dyscypliny.
Zarówno w zabytkowych gmachach szkolnych w Śródmieściu, jak i w wielkich kompleksach oświatowych na Woli oraz Mokotowie, dyrektorzy już rozpoczynają audyt wewnętrznych procedur. Przedstawiciele szkół na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu zwracają uwagę, że koordynacja ćwiczeń z rejonowymi komendami policji i strażakami pozwoli zweryfikować procedury antyterrorystyczne w praktyce. Dla rodziców ze stolicy to wyraźny sygnał, że bezpieczeństwo ich dzieci staje się bezwzględnym priorytetem każdego semestru.
Najważniejsze punkty projektu rozporządzenia MEN
Zobacz zestawienie kluczowych zmian w szkolnych przepisach BHP:
- Minimum dwa razy w roku ćwiczenia kryzysowe – obowiązkowe manewry praktyczne w każdej szkole i przedszkolu.
- Ścisła współpraca ze służbami – manewry przeprowadzane w porozumieniu z policją i strażą pożarną.
- Trzy miesiące na naukę planu ewakuacji – obowiązek zapoznania uczniów i kadry z drogami wyjścia i procedurami alarmowymi.
- Wejście w życie po 14 dniach – szybka ścieżka legislacyjna po publikacji w Dzienniku Ustaw.
- Mobilizacja szkół w Śródmieściu, Woli i na Mokotowie – dostosowanie wielkich placówek do nowych wymogów bezpieczeństwa.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.