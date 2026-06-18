Dwulatek utonął w oczku wodnym. Są wyniki kontroli w Ząbkach pod Warszawą. Dwie pracownice bez formalnego zatrudnienia, 25 dzieci na 24 miejsc
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymało wyniki kontroli przeprowadzonej po tragicznej śmierci dwuletniego chłopca w klubie dziecięcym przy ulicy Kwiatowej w Ząbkach. Dokument ujawnia nieprawidłowości w zatrudnieniu personelu i przekroczenie liczby przyjętych dzieci ponad limit miejsc. Placówka nie będzie już funkcjonować. Dwie opiekunki usłyszały zarzuty karne.
Co dokładnie wykazała kontrola przeprowadzona 27 maja
Kontrola, przeprowadzona tydzień po tragedii – 27 maja 2026 roku – na wniosek wiceministra Aleksandry Gajewskiej, objęła statut i regulamin placówki, kwalifikacje i dokumentację wszystkich pracowników, zaświadczenia o szkoleniu z pierwszej pomocy, zaświadczenia o niekaralności, weryfikację w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, organizację opieki, przestrzeń placówki i dostęp do terenu zewnętrznego.
Wyniki przekazała do ministerstwa burmistrzyni Ząbek Małgorzata Zyśk. Obraz, który z nich wyłania, dotyczy przede wszystkim stanu zatrudnienia. Na rzecz klubu dziecięcego pracę świadczyły trzy opiekunki i dwie pomoce – jednak, jak wyjaśnił właściciel placówki kontrolerom, dwie pracownice świadczyły pracę bez formalnego zatrudnienia, gdyż trwały formalności związane z ich zatrudnieniem. Dokumentacja kwalifikacji dwóch z pracownic została zabezpieczona przez prokuraturę i nie była dostępna w toku kontroli.
Liczba dzieci w placówce w dniu tragedii, 20 maja 2026 roku, przekraczała dopuszczalny limit. Do klubu zapisanych było 25 dzieci – o 1 więcej niż wynosi liczba miejsc. W dniu zdarzenia obecnych było 20 dzieci. W chwili tragedii w placówce znajdowało się 13 dzieci. Opiekę sprawowały wówczas 2 pracownice – dane co do liczby dzieci ustalono na podstawie aplikacji, bo papierowa lista obecności została przejęta przez prokuraturę.
Kontrolerzy ustalili też stan zabezpieczeń terenu zewnętrznego. Cały obiekt był ogrodzony. Od ulicy znajdowała się bramka otwierana przez opiekunki ze środka, a do wyjścia na zewnątrz służył przycisk otwierający bramkę, za którym stał drewniany płotek. Dzieci były liczone przed wyjściem na dwór, podczas zabawy i na zbiórce przed powrotem.
Zarzuty karne i koniec placówki
Prokuratura postawiła zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka – czyn z art. 155 Kodeksu karnego – dwóm opiekunkom, Lukrecji B. (lat 48) i Monice Z. (lat 53). Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Obie kobiety zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych.
W toku samej kontroli właściciel placówki oświadczył, że klub dziecięcy nie będzie już funkcjonować. Burmistrzyni Ząbek wcześniej podjęła decyzję o jego zamknięciu.
Tragedia przyspieszyła zmiany w prawie, ale wejdą w życie najwcześniej w 2027 roku
Śmierć chłopca w Ząbkach stała się jednym z impulsów do przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Rada Ministrów przyjęła projekt 2 czerwca 2026 roku, a następnie trafił on do Sejmu.
Nowe przepisy ujednolicają wymagania kwalifikacyjne dla opiekunów. Kandydaci z wyższym wykształceniem kierunkowym będą musieli odbyć 80-godzinne praktyki zawodowe i 30-godzinne szkolenie ze standardów opieki. Pozostałe osoby – kompleksowe szkolenie wstępne o wymiarze 310 godzin. Koszty szkoleń ma ponosić podmiot prowadzący placówkę. Projekt wprowadza też obowiązkowe standardy żywienia, a każdy żłobek będzie musiał zapewnić plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci do lat trzech. Kluby dziecięce i punkty opieki dziennej zapewnią dostęp do przestrzeni zewnętrznej.
Większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2028 roku. Część rozwiązań dotyczących statusu i uprawnień opiekunów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku, a standardy żywienia – od 1 września 2027 roku. Do tego czasu placówki działają na dotychczasowych zasadach.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak sprawdzić bezpieczeństwo żłobka lub klubu dziecięcego w Warszawie i okolicach
- Sprawdź, czy placówka jest wpisana do rejestru. Każdy żłobek i klub dziecięcy musi być zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ogólnopolski rejestr jest dostępny bezpłatnie w Portalu Empatia na stronie empatia.mpips.gov.pl. Brak wpisu oznacza, że placówka działa nielegalnie.
- Zapytaj o liczbę miejsc i aktualną liczbę dzieci. Przekroczenie zatwierdzonego limitu – jak w przypadku placówki w Ząbkach – jest nieprawidłowością, którą można zgłosić do urzędu gminy. Stosunek liczby opiekunów do dzieci określa ustawa: w żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dziećmi, a w przypadku dzieci powyżej 1. roku życia – nad 5.
- Zapytaj o dokumenty pracowników. Masz prawo zapytać prowadzącego, czy opiekunowie posiadają zaświadczenia o ukończeniu wymaganych szkoleń, zaświadczenia o niekaralności i potwierdzenie weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. To nie jest roszczeniowość – to standardowe prawo rodzica.
- Sprawdź teren zewnętrzny placówki osobiście. Jeśli na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie placówki znajdują się zbiorniki wodne, oczka wodne, studnie lub inne elementy stwarzające zagrożenie, zapytaj, w jaki sposób są zabezpieczone i czy dzieci mają dostęp do terenu zewnętrznego bez nadzoru.
- Masz wątpliwości co do placówki? Możesz złożyć wniosek o kontrolę do urzędu gminy lub miasta właściwego dla miejsca, w którym działa żłobek lub klub dziecięcy. Gmina ma obowiązek regularnie kontrolować zarejestrowane placówki.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.