Dziecko wraca samo, rodzic nie może dojechać. Rząd przewidział taką sytuację. Sam adres spotkania nie wystarczy w razie alarmu
W rodzinnej rozmowie łatwo ustalić, że w razie problemów wszyscy spotkają się w domu. Trudniej odpowiedzieć, co zrobi dziecko, jeśli właśnie wraca ze szkoły, telefon nie działa, a rodzic nie może dotrzeć z pracy. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca planowanie kontaktów oraz miejsc i terminów spotkań na wypadek rozdzielenia rodziny. W praktyce trzeba uzupełnić te ustalenia o dostęp do mieszkania, pomoc zaufanego dorosłego i zachowanie przy bezpośrednim zagrożeniu. Dobrze przygotowany plan powinien być zrozumiały dla dziecka także bez bieżących wskazówek przez telefon.
Rodzic w centrum, dziecko po drugiej stronie Warszawy
Wyobraźmy sobie rodzica pracującego w Śródmieściu i dziecko wracające do mieszkania na prawym brzegu miasta. Na co dzień oboje znają swoje godziny i trasy, a krótka wiadomość wystarcza do potwierdzenia bezpiecznego powrotu. Zakłócenie łączności lub możliwości przejazdu może jednak sprawić, że rodzic nie zdoła szybko znaleźć się obok dziecka. W takim przypadku potrzebny jest plan pomocy dostępnej bliżej jego miejsca pobytu. Samo zapewnienie, że mama lub tata zaraz przyjedzie, nie rozwiązuje sytuacji, gdy nie można przewidzieć czasu dojazdu.
Plan warto więc oprzeć na tym, co rodzina rzeczywiście może zorganizować. Znaczenie mają odległości, znajomość okolicy, dostępność bliskich i samodzielność dziecka. Inne rozwiązanie będzie odpowiednie dla nastolatka, a inne dla młodszego ucznia potrzebującego większego wsparcia. Nie należy zakładać, że dziecko poradzi sobie z samodzielnym przejazdem przez całe miasto tylko dlatego, że na co dzień wraca kilka przystanków do domu. Ustalenia powinny ograniczać konieczność podejmowania tak trudnych decyzji w stresie.
Zaufany dorosły musi wcześniej zgodzić się na pomoc
Wpisanie numeru sąsiada albo krewnego do telefonu nie oznacza jeszcze, że rodzina ma przygotowany kontakt awaryjny. Trzeba porozmawiać z tą osobą, wyjaśnić możliwe sytuacje i ustalić, jaką pomoc może zapewnić. Ważne jest również, czy dziecko ją zna oraz gdzie będzie mogło się do niej zwrócić. Dorosły powinien wiedzieć, kogo powiadomić, jeśli dziecko znajdzie się pod jego opieką. Rodzina musi też uwzględnić możliwość jego nieobecności, aby cały plan nie zależał od jednego założenia.
W razie rozdzielenia pomocne będzie określenie, kto w pierwszej kolejności próbuje ustalić miejsce pobytu dziecka i kto może zapewnić opiekę bliżej domu. Dzięki temu oboje rodzice nie muszą niezależnie zaczynać poszukiwań w różnych częściach miasta. Takie role są praktycznym rozwinięciem rodzinnych ustaleń i powinny odpowiadać możliwościom domowników. Trzeba przy tym zachować elastyczność, ponieważ polecenia służb lub zagrożenie mogą uniemożliwić wykonanie wcześniejszego wariantu. Plan ma pomagać w działaniu, a nie wymuszać niebezpieczną podróż.
Co przekazać w wiadomości, gdy telefon jeszcze działa?
Krótki komunikat powinien pozwalać ustalić miejsce pobytu dziecka i jego sytuację. Przydatne będą dokładny adres lub rozpoznawalna lokalizacja, godzina oraz informacja, czy jest z nim zaufany dorosły i czy potrzebuje pomocy. Przykładowa wiadomość może brzmieć: „14.20, jestem u cioci pod ustalonym adresem, jestem bezpieczny”. To ilustracja sposobu przekazywania informacji, którą każda rodzina może dostosować do własnych ustaleń. Ważne, aby wiadomość była łatwa do napisania i opisywała rzeczywisty stan, zamiast zawierać jedynie ogólne uspokojenie.
Godzina pomoże rodzicowi ocenić, jak aktualna jest informacja. Przy zakłóceniach SMS może dotrzeć później, więc wiadomość odebrana po kilkudziesięciu minutach nie zawsze potwierdza obecne miejsce pobytu. Jeśli dziecko musi zmienić lokalizację i może bezpiecznie poinformować rodzinę, warto przekazać również tę zmianę. Nie powinno jednak zajmować się telefonem kosztem wykonania polecenia służb lub znalezienia ochrony. Pierwszeństwo ma jego bezpieczeństwo, a kontakt należy dostosować do dostępnych możliwości.
Osoba spoza Warszawy może pomóc przekazywać informacje
ZHP w materiale dotyczącym rodzinnego planu wskazuje możliwość uzgodnienia kontaktu awaryjnego z bliską osobą mieszkającą w innej miejscowości. Jeżeli połączenie z nią jest dostępne, może zebrać wiadomości od rodzica i dziecka oraz pomóc je przekazać. Taka osoba powinna znać podstawowe adresy i ustalenia rodziny. Dobrze, aby notowała godzinę kontaktu oraz dokładną treść informacji o miejscu pobytu. Nie jest to gwarancja działania telefonów, lecz dodatkowa możliwość komunikacji, którą warto przygotować wcześniej.
Najważniejsze numery powinny być zapisane również na papierze, dostępnym dla dziecka i dorosłych. Warto sprawdzić, czy karta kontaktowa jest czytelna, aktualna i przechowywana w znanym miejscu. Dziecko powinno rozumieć, jak poprosić o pomoc zaufaną osobę lub funkcjonariusza i przekazać dane potrzebne do kontaktu z opiekunem. Rodzice powinni korzystać z tej samej wersji planu, aby nie wskazywali różnych adresów. Zmiana numeru telefonu lub osoby pomagającej wymaga aktualizacji wszystkich kopii.
Adres trzeba sprawdzić także pod kątem możliwości wejścia
Rodzinna lokalizacja na wypadek kryzysu musi być dostępna w praktyce. Jeżeli ma to być mieszkanie, trzeba ustalić możliwość wejścia do budynku i do lokalu. Przy adresie krewnego ważne jest, czy dana osoba będzie obecna oraz czy dziecko zna właściwe wejście i numer mieszkania. Ogólne określenie „u babci” może nie wystarczyć, gdy rodzina zwykle jeździ tam razem, a dziecko nigdy nie docierało samodzielnie. Takie szczegóły najlepiej wyjaśnić podczas spokojnego przejścia trasy, odpowiedniego do wieku i możliwości dziecka.
Warto również omówić sytuację, w której wybrany budynek jest niedostępny albo znajduje się w zagrożonym obszarze. Dziecko powinno wiedzieć, że nie musi za wszelką cenę realizować wcześniejszego planu. Potrzebuje wtedy pomocy i zastosowania się do aktualnych poleceń. Umówione miejsce spotkania można wykorzystać dopiero wtedy, gdy warunki pozwalają tam bezpiecznie dotrzeć i przebywać. Ta zasada powinna być jasna także dla rodzica, który będzie próbował odnaleźć dziecko.
Umówiona godzina nie jest nakazem opuszczenia schronienia
Poradnik zaleca ustalenie terminów spotkań, ale rodzina powinna omówić również brak możliwości dotarcia o czasie. Zagrożenie, ewakuacja lub polecenie pozostania w bezpiecznym miejscu mogą zmienić wszystkie wcześniejsze ustalenia. Dziecko nie powinno wychodzić tylko dlatego, że zbliża się umówiona godzina. Podobnie rodzic nie powinien interpretować nieobecności w punkcie spotkania jako pewności, że dziecko wyruszyło do kolejnej lokalizacji. Potrzebne jest ustalenie jego sytuacji na podstawie dostępnych informacji i pomocy odpowiednich osób.
Dotyczy to także adresu poza miejscowością zamieszkania, który można wpisać do rządowego formularza. Jest on częścią szerszego planu połączenia rodziny, na przykład po konieczności opuszczenia danego obszaru. Nie oznacza, że dziecko wracające ze szkoły powinno samodzielnie wyjechać poza Warszawę. Trzeba wcześniej określić udział opiekuna i sposób organizacji takiej podróży. W pierwszych chwilach kryzysu najważniejsza pozostaje pomoc możliwa do uzyskania tam, gdzie dziecko aktualnie przebywa.
Gdy nie wiadomo, gdzie jest dziecko, plan powinien pomóc w zgłoszeniu
Jeżeli nie można ustalić miejsca pobytu dziecka i istnieje obawa, że zaginęło lub znajduje się w niebezpieczeństwie, trzeba skontaktować się z policją. W sytuacji wymagającej pilnej pomocy służy do tego numer 112. Przydatne będą informacje o ostatnim potwierdzonym kontakcie, trasie, ubraniu i wyglądzie dziecka oraz aktualne zdjęcie. Warto przekazać również ustalone adresy i kontakty do osób, które mogły mu pomóc. Fundacja ITAKA przypomina, że ze zgłoszeniem zaginięcia nie trzeba czekać 24 ani 48 godzin.
Plan trzeba przećwiczyć, zanim będzie potrzebny
Dobrym początkiem jest spokojna rozmowa o zwykłym powrocie ze szkoły i sytuacji, w której rodzic przez pewien czas nie odbiera telefonu. Dziecko może pokazać, gdzie ma kontakty, wskazać uzgodnione miejsce i wyjaśnić, do kogo zwróci się o pomoc. Następnie warto omówić, co zmieni ostrzeżenie lub zagrożenie na drodze. Celem jest upewnienie się, że dziecko rozumie ustalenia, a nie sprawdzanie go pod presją. Rozmowa powinna podkreślać rolę dorosłych i służb, które mogą pomóc, oraz być dostosowana do wieku i sposobu reagowania dziecka.
Do planu warto wracać po zmianie szkoły, trasy dojazdu, godzin pracy opiekunów lub sytuacji osoby pomagającej. Adres, który był dobrym rozwiązaniem rok wcześniej, może już nie być dostępny. Podobnie numer zapisany w telefonie i na kartce trzeba sprawdzić po jego zmianie. Rodzina powinna wspólnie potwierdzić, które ustalenia nadal można wykonać i co zrobić przy niedostępności podstawowej pomocy. Dzięki temu plan pozostanie użytecznym wsparciem w rzeczywistej sytuacji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.