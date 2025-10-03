Dziesiątki tysięcy zł dla emerytów. Wielu o tym nie wie, coraz więcej korzysta
Coraz więcej polskich seniorów podejmuje zaskakującą decyzję – rezygnują z dodatkowych świadczeń emerytalnych. Powód? Wielu o tym nie wie, ale mogą zyskać jeszcze więcej.
Boom na pracujących emerytów. Liczby robią wrażenie
W ciągu ostatnich dziewięciu lat liczba pracujących seniorów wzrosła o 51,7 proc. Aktywnych zawodowo seniorów w minionym – 2024 roku było aż 872,6 tys. To spektakularny wzrost, który pokazuje zmianę mentalności polskich emerytów.
Wśród pracujących emerytów od lat przeważają kobiety. Panie w 2024 r. stanowiły 58,1 proc. aktywnych zawodowo seniorów. Większość z tej grupy to osoby w wieku 60-65 lat, ale średni wiek pracujących seniorów wynosi 67,5 lat.
Jak podaje portal prawo.pl, przeciętny wiek emerytek, które powróciły do pracy, wynosi 66,3 roku, podczas gdy dla mężczyzn jest to 69,2 roku. Kobiety częściej decydują się na powrót do aktywności zawodowej tuż po osiągnięciu wieku emerytalnego.
PIT-0 kontra 13 i 14 emerytura – matematyka jest bezlitosna
Ulga PIT-0 dla seniorów, wprowadzona w ramach Polskiego Ładu, zwalnia dochody seniorów do 85 tys. zł rocznie z podatku dochodowego. Warunkiem jest rezygnacja z pobierania emerytury i pozostanie aktywnym zawodowo.
Trzynasta i czternasta emerytura w 2025 roku łącznie dają około 3757,82 zł brutto rocznie (każde z tych świadczeń wynosi 1878,91 zł brutto). Ale uwaga – czternastka przysługuje w pełnej wysokości tylko osobom z emeryturą do 2900 zł brutto, a wyższe świadczenia oznaczają proporcjonalne pomniejszenie dodatku.
Dla seniora zarabiającego 5000 zł brutto miesięcznie oszczędność na PIT-0 to około 7200 zł rocznie. To prawie dwukrotnie więcej niż łączna wartość 13 i 14 emerytury.
Rząd chwali reformę swoich poprzedników
Jak informuje „Fakt”, w oficjalnym sprawozdaniu z wdrażania planów budżetowych rząd przyznał, że kamień milowy dotyczący podwyższenia rzeczywistego wieku przechodzenia na emeryturę został zrealizowany. Co więcej, „Istniejąca ulga podatkowa tzw. PIT-0 dla seniora pozytywnie wpływa na finanse publiczne, system emerytalny oraz na równość płci” – czytamy w oficjalnym dokumencie rządowym.
To nietypowa sytuacja, gdy rząd Donalda Tuska chwali rozwiązanie wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Wskazuje to na rzeczywistą skuteczność mechanizmu zachęcającego seniorów do dłuższej pracy.
Największy boom w Mazowieckiem i na Śląsku
Największy odsetek emerytów wraca do pracy w województwach mazowieckim i śląskim. To regiony o najwyższej aktywności gospodarczej, gdzie seniorzy mają najwięcej możliwości znalezienia dobrze płatnej pracy.
Podczas gdy 132 tys. osób skorzystało z PIT-0 podczas rozliczenia podatku dochodowego za 2022 r., a sama kwota przychodu objęta zwolnieniem wyniosła aż 7 mld zł, trend wyraźnie się nasila. Eksperci przewidują, że w kolejnych latach liczba pracujących seniorów będzie rosła jeszcze dynamiczniej.
Kto może skorzystać z PIT-0 i na jakich zasadach
Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł, osiągniętych z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej. Warunkiem jest niepobieranie emerytury lub renty rodzinnej.
Ważne ograniczenia dotyczą źródeł dochodu. Z PIT-0 nie mogą skorzystać emeryci, którzy swoje przychody osiągają z tytułu umowy o dzieło, zasiłku chorobowego, praw autorskich czy najmu.
Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (85 528 zł z PIT-0 plus 30 000 zł kwoty wolnej od podatku).
Kiedy warto rezygnować z emerytury na rzecz pracy
Matematyka jest prosta. Jeśli senior może zarobić więcej niż 4000 zł brutto miesięcznie, PIT-0 staje się bardziej opłacalny niż pobieranie emerytury wraz z 13 i 14 świadczeniem.
Przykład: senior zarabiający 6000 zł brutto miesięcznie (72 000 zł rocznie) dzięki PIT-0 oszczędza około 10 800 zł podatku rocznie. To znacznie więcej niż maksymalnie 3757 zł z dodatkowych świadczeń emerytalnych.
Dodatkowo, jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis z ZUS, „dalsza praca bardzo się seniorom opłaca przede wszystkim wtedy, gdy ich pensje są oskładkowane, czyli na emerytalne konta wpływają nadal składki. Każdy przepracowany rok podwyższa kwotę wypłacanej później emerytury”.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli zbliżasz się do wieku emerytalnego i rozważasz swoją przyszłość finansową, warto dokładnie przeliczyć opcje. PIT-0 może być strzałem w dziesiątkę, ale nie dla każdego.
Kiedy PIT-0 się opłaca:
- Możesz zarobić ponad 4000 zł brutto miesięcznie
- Masz stabilne źródło dochodu z pracy na etacie lub prowadzisz działalność gospodarczą
- Jesteś w dobrej kondycji zdrowotnej i chcesz pozostać aktywny zawodowo
- Twoja przyszła emerytura będzie niska (poniżej 2500 zł)
Kiedy lepiej wybrać emeryturę:
- Nie masz pewności co do stabilności zatrudnienia
- Twoje zarobki nie przekraczałyby 3500 zł brutto miesięcznie
- Masz problemy zdrowotne lub po prostu chcesz odpocząć
- Twoja przyszła emerytura będzie wysoka (powyżej 3500 zł)
Praktyczne kroki:
- Sprawdź prognozę swojej emerytury na PUE ZUS
- Oblicz potencjalne oszczędności z PIT-0
- Porównaj z kwotą 13 i 14 emerytury (pamiętaj o pomniejszeniu czternastki przy wyższych świadczeniach)
- Uwzględnij koszty składek ZUS przy działalności gospodarczej
- Zastanów się nad długoterminowymi konsekwencjami – dłuższa praca oznacza wyższą przyszłą emeryturę
Długoterminowe konsekwencje trendu
Rosnąca liczba pracujących seniorów to nie tylko indywidualne decyzje finansowe, ale też szerszy fenomen społeczny. Z jednej strony oznacza to większe wpływy podatkowe do budżetu i odciążenie systemu emerytalnego. Z drugiej – rodzi pytania o dostępność miejsc pracy dla młodszych pokoleń.
Rząd podkreśla, że nie ma powodów, by teraz zmieniać wiek emerytalny. „Obecny wiek emerytalny gwarantuje osobom starszym poczucie bezpieczeństwa, z tego powodu powinien on dalej wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Aktywność zawodowa po jego przekroczeniu musi być zawsze elementem decyzji indywidualnej seniora” – czytamy w oficjalnym dokumencie.
Eksperci finansowi wskazują, że PIT-0 dla seniorów to przykład skutecznej polityki fiskalnej, która jednocześnie wspiera indywidualne finanse i cele makroekonomiczne państwa. Pozostaje pytanie, czy ten trend będzie się dalej nasilał wraz z wydłużaniem się przeciętnego okresu życia i poprawą kondycji zdrowotnej seniorów.
