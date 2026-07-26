Dziki pojawiły się przy Stadionie Narodowym. Zwierzęta coraz bliżej Centrum Warszawy

26 lipca 2026 12:35 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Grupa dzików została zauważona w nocy w rejonie wiaduktu przy Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwierzęta spokojnie przemieszczały się po trawiastym terenie i szukały pożywienia. Nagranie z ich nocnej wizyty szybko trafiło do mediów społecznościowych.

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Fot. Pani Ela

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Na materiale widać kilka dzików znajdujących się w niewielkiej odległości od zabudowań oraz infrastruktury drogowej. Nie zachowywały się agresywnie, jednak ich obecność w tak uczęszczanej części miasta ponownie wywołała dyskusję o dzikich zwierzętach pojawiających się w Warszawie.

Mieszkańcy są podzieleni

Część mieszkańców traktuje takie spotkania jako ciekawostkę i okazję do obserwowania przyrody niemal w centrum stolicy. W komentarzach pojawiają się głosy, że dziki są elementem miejskiego ekosystemu i najczęściej unikają kontaktu z człowiekiem.

Inni zwracają jednak uwagę na możliwe zagrożenie, szczególnie dla osób spacerujących po zmroku, właścicieli psów oraz rodzin z małymi dziećmi. Obawy budzi również możliwość nagłego wtargnięcia zwierząt na jezdnię.

W przypadku spotkania z dzikiem należy zachować dystans, nie próbować go karmić ani fotografować z bliska. Psa najlepiej trzymać na smyczy, a zwierzęciu pozostawić możliwość spokojnego odejścia. Szczególną ostrożność trzeba zachować w obecności młodych, ponieważ dorosłe osobniki mogą próbować ich bronić.

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