Dziki pojawiły się przy Stadionie Narodowym. Zwierzęta coraz bliżej Centrum Warszawy
Grupa dzików została zauważona w nocy w rejonie wiaduktu przy Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwierzęta spokojnie przemieszczały się po trawiastym terenie i szukały pożywienia. Nagranie z ich nocnej wizyty szybko trafiło do mediów społecznościowych.
Na materiale widać kilka dzików znajdujących się w niewielkiej odległości od zabudowań oraz infrastruktury drogowej. Nie zachowywały się agresywnie, jednak ich obecność w tak uczęszczanej części miasta ponownie wywołała dyskusję o dzikich zwierzętach pojawiających się w Warszawie.
Mieszkańcy są podzieleni
Część mieszkańców traktuje takie spotkania jako ciekawostkę i okazję do obserwowania przyrody niemal w centrum stolicy. W komentarzach pojawiają się głosy, że dziki są elementem miejskiego ekosystemu i najczęściej unikają kontaktu z człowiekiem.
Inni zwracają jednak uwagę na możliwe zagrożenie, szczególnie dla osób spacerujących po zmroku, właścicieli psów oraz rodzin z małymi dziećmi. Obawy budzi również możliwość nagłego wtargnięcia zwierząt na jezdnię.
W przypadku spotkania z dzikiem należy zachować dystans, nie próbować go karmić ani fotografować z bliska. Psa najlepiej trzymać na smyczy, a zwierzęciu pozostawić możliwość spokojnego odejścia. Szczególną ostrożność trzeba zachować w obecności młodych, ponieważ dorosłe osobniki mogą próbować ich bronić.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.