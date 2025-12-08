Dziś rusza proces Grzegorza Brauna. Przed sądem zbierają się jego zwolennicy, okolica jest zabezpieczona przez policję
W czwartek od rana pod Sądem Rejonowym Warszawa Praga-Południe zaczęły pojawiać się grupy osób wspierających Grzegorza Brauna. To właśnie dziś ma ruszyć jego pierwsza rozprawa w głośnym procesie dotyczącym kilku wydarzeń z ostatnich lat. W sieci od kilku dni krążą grafiki z datą, godziną i adresem sądu, zachęcające do „wsparcia prezesa”. Policja przygotowała się na większe zgromadzenie, a okolica pozostaje częściowo zablokowana.
Dlaczego Braun staje dziś przed sądem?
Dzisiejsza rozprawa dotyczy jednego, zbiorczego aktu oskarżenia. Prokuratura zebrała w nim kilka zdarzeń związanych z działalnością publiczną Grzegorza Brauna. Najpoważniejsze z nich dotyczą wydarzenia podczas zapalenia świec chanukowych w Sejmie. To wtedy Braun użył gaśnicy w kierunku uczestników uroczystości. Według śledczych mogło to stanowić znieważenie przedmiotu czci religijnej oraz naruszenie uczuć religijnych osób obecnych podczas ceremonii.
W akcie oskarżenia znalazł się również zarzut naruszenia nietykalności cielesnej jednej z osób tam obecnych. Prokuratura ocenia, że działania posła mogły realnie stworzyć zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Oprócz tego dołączono inne zdarzenia o charakterze publicznym, m.in. wejście bez zgody do instytucji publicznych oraz uszkodzenie mienia podczas zgromadzeń. Część zarzutów dotyczyła zakłócania legalnych wydarzeń lub utrudniania czynności służbowych.
Braun nie przyznał się do winy. Jego środowisko polityczne twierdzi natomiast, że sprawa ma charakter polityczny. To właśnie ten argument wielokrotnie pojawiał się w opisach udostępnianych w mediach społecznościowych, co pobudziło dzisiejszą mobilizację jego zwolenników.
Zgromadzenie przed sądem. Policja zabezpiecza teren
W ostatnich dniach profile sympatyków Brauna w mediach społecznościowych publikowały liczne apele o „wsparcie” i pojawienie się pod sądem punktualnie rano. W udostępnianych postach pojawiały się grafiki opatrzone logotypami Konfederacji Korony Polskiej. Grafiki zachęcały do udziału w wydarzeniu pod hasłem „pierwszej rozprawy prezesa Grzegorza Brauna”. To właśnie ta mobilizacja sprawiła, że pod budynkiem sądu zbierają się osoby z różnych części Warszawy i okolic. Dla części z nich rozprawa stała się wydarzeniem. Przed budynkiem przy ul. Terespolskiej od samego rana gromadzą się osoby, które odpowiedziały na internetowe apele.
Policja zabezpieczyła okolicę, w tym ulice Terespolską i Grochowską. Funkcjonariusze mają być przygotowani na większą frekwencję, a ruch w rejonie sądu może odbywać się wolniej. Mieszkańcy powinni liczyć się z utrudnieniami podczas przejazdu.
