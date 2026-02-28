Dżon, Dżenifer, Zafarbek i Yennefer. Najdziwniejsze imiona w Polsce – Rejestr PESEL ujawnia dane, które szokują. Nazwałbyś tak dziecko?
Rejestr PESEL nie kłamie. W oficjalnych danych Ministerstwa Cyfryzacji można znaleźć imiona, które brzmią jak żart, literówka albo efekt fascynacji popkulturą. Sprawdziliśmy, ile osób naprawdę nosi imię Dżastin, Zafarbek czy Marvel. Liczby są konkretne.
Dżastin, Zafarbek, Marvel – to nie mem, to statystyka państwowa
Szukasz imienia dla dziecka, a Maksymilian, Tomasz i Jan wydają Ci się mało oryginalne? W tym artykule możesz sprawdzić, jakie nietypowe imiona noszą dzieci w Polsce. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji w danych opublikowanych na portalu dane.gov.pl, w rejestrze PESEL znajdują się wszystkie pierwsze imiona osób żyjących – wraz z dokładną liczbą ich wystąpień. Stan na 20.01.2026 pokazuje, że fantazja rodziców nie zna granic. To wszystko nie pochodzi z internetu ani z mediów społecznościowych. To dane państwowe.
Imię Dżastin nosi 29 mężczyzn. Zafarbek – 27. Dżon – 14. Dżowani – 13. To nie są pojedyncze przypadki. To dziesiątki osób, które każdego dnia podpisują się tak w dokumentach. Jeszcze ciekawiej robi się przy imieniu Marvel. W Polsce żyją 3 osoby o takim imieniu. Morfeusz – 13. Łazarz – 27. Stoigniew – 23. To ostatnie imię mimo, ze nietypowe, jest imieniem staropolskim i oznacza dosłownie „tego, któremu gniew nie ustaje”.
W bazie widnieje też 424 mężczyzn o imieniu Burak oraz 117 o imieniu Baran. Jedno i drugie to imiona Tureckie. Pierwsze oznacza m.in. „błyskawicę”, drugie „szlachetnego wojownika”. Choć, po turecku brzmią pewnie normalnie, w Polski wzbudzają co najmniej zdziwienie.
A wśród kobiet? Tu też jest barwnie
W zestawieniu żeńskim znajdziemy równie nietypowe przykłady. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, imię Ciri nosi 5 kobiet. Yennefer – 3. Minerva – 2. Donaldą nazwano 3 kobiety.
Są też imiona, które brzmią staropolsko lub wręcz archaicznie. Ciekawymi przykładami są Hermenegilda i Tomisława. Imię Hermenegilda nadano 176 osobom i jest to rzadkie imię pochodzenia germańskiego. Oznacza ono „całkowite poświęcenie”. 33 osobom nadano imię Tomisława. Choć brzmi to, jak żeńska wersja męskiego imienia Tomasz, tak naprawdę męskim odpowiednikiem jest Tomisław. W jednym i drugim przypadku oznacza to osobę, którą „męczy potrzeba sławy”. To imię staropolskie i pochodzi z XIV wieku.
Mało popularne są też Marżolena – 71, Dżenifer – 10. Największe emocje budzą jednak pojedyncze przypadki. Beza – 2, Anuska – 2, Przemiła – 2 i Furwa. Imię Furwa figuruje w rejestrze przy 2 osobach. Choć po polsku brzmi dziwnie, w części źródeł Furwa jest analizowane jako żeńskie imię pochodzenia arabskiego, którego nazwą arabską jest Furwah. Bywa ono tłumaczone jako „płaszcz” albo metaforycznie „ciepło i ochrona” – co symbolizuje opiekę i komfort. W językach arabskich imię to bywa nośnikiem pozytywnych skojarzeń, związanych z ochroną, ciepłem i spokojem.
Każde z tych imion ma swoją historię. Każde zostało wpisane do systemu państwowego.
Skąd w ogóle takie imiona ?
Polskie prawo dopuszcza nadawanie imion obcych i nietypowych, o ile nie są one ośmieszające ani nie naruszają godności dziecka. Granica bywa jednak płynna. Urzędnik ocenia, czy imię spełnia kryteria. W praktyce wiele imion trafia do rejestru, bo są nadawane dzieciom urodzonym za granicą albo w rodzinach wielokulturowych. Stąd obecność takich form jak Dżastin czy Dżenifer – spolszczonych wersji angielskich imion.
Są też imiona inspirowane popkulturą. Ciri i Yennefer to wyraźne odniesienia do sagi o Wiedźminie. Marvel to już bezpośrednia inspiracja światem komiksów. Imiona takie jak Dżastin czy Dżenifer to efekt amerykańskiej popkultury. Ciri i Yennefer pokazują siłę rodzimej literatury i gier. Marvel to już symbol globalnego przemysłu rozrywkowego.
Jeszcze 30 lat temu dominowały imiona tradycyjne. Dziś globalizacja robi swoje. Internet, seriale, gry komputerowe – wszystko to wpływa na wybory rodziców. Jednocześnie w bazie widać powrót do dawnych, słowiańskich form. Stoigniew czy Tomisława nie są nowe. One wracają.
Co to oznacza dla Ciebie? Te liczby mówią więcej, niż się wydaje
- Po pierwsze, pokazują, że w Polsce nie istnieje jeden wzorzec imienia. Obok Jana czy Anny funkcjonują imiona, które jeszcze 20 lat temu wywołałyby zdziwienie.
- Po drugie, rejestr PESEL jest publicznym źródłem wiedzy o trendach społecznych. Jeśli planujesz nadać dziecku nietypowe imię, możesz sprawdzić, czy ktoś już je nosi. To często pomaga podjąć decyzję.
- Po trzecie, te dane przypominają, że system państwowy jest precyzyjny. Każde imię ma swoją liczbę. Każda liczba oznacza konkretną osobę.
Rejestr PESEL obejmuje osoby żyjące. Nie uwzględnia zgonów. Dlatego liczby odzwierciedlają aktualny stan społeczeństwa. Jak podaje portal dane.gov.pl, zestawienia są regularnie aktualizowane i dostępne publicznie.
To oznacza, że każdy może sprawdzić, ile osób w Polsce nosi dane imię. Wystarczy pobrać plik i użyć wyszukiwarki w arkuszu. Za każdą z tych liczb stoi człowiek. Dla niego to normalne imię. Dla nas – ciekawostka. Może właśnie w tym tkwi cały urok tej listy.
