Dzwonią do Polaków z numerów zaczynających się od +49. Jeśli usłyszysz te słowa, natychmiast się rozłącz. Policja ostrzega
Na ekranach telefonów Polaków pojawiają się połączenia z zagranicznych numerów, między innymi z niemieckim numerem kierunkowym +49. Rozmówca może brzmieć profesjonalnie, wzbudzać zaufanie i obiecywać wyjątkowo atrakcyjne zarobki. W rzeczywistości za niewinnie wyglądającą rozmową może kryć się niebezpieczne oszustwo. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzegają przed procederem, który może doprowadzić do utraty pieniędzy i przejęcia danych osobowych.
Masz telefon komórkowy? Zwróć uwagę na ten numer kierunkowy
Ostrzeżenie służb opublikowane 21 listopada 2026 roku pozostaje szczególnie istotne w okresie przedświątecznym, kiedy wiele osób poszukuje możliwości dodatkowego zarobku.
Sprawę ponownie poruszyła „Rzeczpospolita”, aktualizując swój materiał 28 listopada, tuż po północy.
Jednym z sygnałów, na które zwracają uwagę służby, są połączenia z numerów rozpoczynających się od +49. Jest to międzynarodowy numer kierunkowy Niemiec, jednak jego wyświetlenie na ekranie nie gwarantuje, że rozmówca rzeczywiście znajduje się w tym kraju.
Sam zagraniczny numer nie jest również dowodem oszustwa. Najważniejsze jest to, co mówi osoba znajdująca się po drugiej stronie słuchawki.
Obiecują dodatkowe pieniądze przed świętami. Tak może rozpocząć się oszustwo
Przestępcy wykorzystują zainteresowanie pracą zdalną i możliwością szybkiego zarobku. Przedstawiają się jako rekruterzy i proponują zajęcie, które nie wymaga specjalistycznych kwalifikacji.
Perspektywa zdobycia dodatkowych pieniędzy przed Bożym Narodzeniem może wydawać się szczególnie kusząca. Właśnie dlatego warto zachować ostrożność wobec ofert składanych przez nieznajomych.
Alarmującym sygnałem jest próba kontynuowania rozmowy za pośrednictwem komunikatorów WhatsApp lub Telegram i nakłanianie do otwierania przesyłanych odnośników.
Zamiast dodatkowego wynagrodzenia możesz stracić własne pieniądze
Fałszywa rekrutacja może prowadzić do wyłudzenia danych osobowych, dokumentów, informacji dotyczących rachunku bankowego lub pieniędzy.
Szczególnie podejrzane są oferty wymagające wniesienia opłaty przed rozpoczęciem pracy albo przekazania pieniędzy w celu odebrania rzekomego wynagrodzenia.
Nie należy również udostępniać kodów BLIK, kodów autoryzacyjnych ani haseł do bankowości elektronicznej. Legalny pracodawca nie potrzebuje takich informacji podczas rekrutacji.
Odebranie telefonu nie oznacza jeszcze utraty oszczędności
Nie ma powodów do paniki wyłącznie dlatego, że odebraliśmy połączenie z nieznanego numeru. Samo przeprowadzenie rozmowy telefonicznej nie daje przestępcom automatycznego dostępu do rachunku bankowego.
Zagrożenie pojawia się przede wszystkim wtedy, gdy odbiorca zaczyna wykonywać polecenia nieznajomego, przekazuje poufne informacje lub zatwierdza operacje finansowe.
Jeżeli propozycja zatrudnienia budzi podejrzenia, najlepiej natychmiast zakończyć rozmowę.
Podałeś dane? Nie czekaj, aż pieniądze znikną z rachunku
Osoby, które przekazały dane finansowe nieznajomemu, powinny bezzwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem za pośrednictwem oficjalnej infolinii.
Warto również zmienić ujawnione hasła, zabezpieczyć rachunek oraz zachować historię rozmów i otrzymane wiadomości. W przypadku podejrzenia przestępstwa należy zawiadomić policję.
Podejrzane strony internetowe można zgłaszać przez formularz incydent.cert.pl, natomiast podejrzane SMS-y zawierające linki przekazywać na bezpłatny numer 8080.
Ostrzeż swoich bliskich przed świętami
Przedświąteczne wydatki, zakupy prezentów oraz rosnąca liczba zobowiązań finansowych mogą sprawić, że propozycja łatwego zarobku wyda się wyjątkowo atrakcyjna.
Warto przekazać ostrzeżenie rodzicom, dziadkom i osobom poszukującym zatrudnienia. Kilka minut rozmowy z bliskimi może uchronić ich przed poważnymi stratami finansowymi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.