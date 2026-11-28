Mieszkańcy bloków robią to zimą i narażają się na gigantyczne kłopoty. Sąsiedzi mogą wezwać straż miejską, a rachunek może sięgnąć tysięcy złotych
Wystarczy kilka sekund, żeby zwykłe zimowe porządki zamieniły się w prawdziwy dramat. Mieszkańcy bloków często nie zdają sobie sprawy, że czynność wykonywana na własnym balkonie może doprowadzić do uszkodzenia samochodu, zalania mieszkania sąsiada, a nawet poważnych obrażeń przypadkowego przechodnia. Wówczas kilkusetzłotowy mandat może okazać się najmniejszym problemem. W grę wchodzą odszkodowania, kosztowne remonty, a w najpoważniejszych przypadkach również odpowiedzialność karna.
Kilka sekund nieuwagi może doprowadzić do tragedii
Zimą balkony w budynkach wielorodzinnych pokrywają się grubą warstwą śniegu. Kiedy temperatura zaczyna się zmieniać, pod jego powierzchnią może tworzyć się ciężka warstwa lodu.
Wielu mieszkańców próbuje pozbyć się problemu w najprostszy możliwy sposób. Chwytają za łopatę i wyrzucają śnieg przez balustradę, nie zastanawiając się nad konsekwencjami.
Tymczasem ciężka bryła lodu spadająca z kilku pięter może rozbić szybę samochodu, uszkodzić balkon znajdujący się poniżej lub uderzyć przechodzącego chodnikiem człowieka.
Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, w której pod balkonem znajduje się wejście do klatki schodowej. Mieszkaniec stojący kilka pięter wyżej może nawet nie zauważyć osoby wychodzącej właśnie z budynku.
Nawet 500 zł grzywny. Sąsiedzi mogą natychmiast powiadomić służby
Podstawą odpowiedzialności za nieostrożne zrzucanie ciężkich brył śniegu i lodu może być art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń. Przepis przewiduje grzywnę do 500 zł albo naganę.
Jeżeli dodatkowo dojdzie do zaśmiecenia lub zanieczyszczenia miejsca dostępnego publicznie, zastosowanie może znaleźć art. 145 Kodeksu wykroczeń, przewidujący grzywnę nie niższą niż 500 zł.
Każda sytuacja wymaga jednak indywidualnej oceny. Nie istnieje automatyczny mandat za samo usunięcie śniegu z balkonu.
Mandat może być najmniejszym problemem. Właściciel mieszkania może zapłacić za wszystkie szkody
Jeżeli spadający lód uszkodzi samochód zaparkowany przed blokiem, jego właściciel może dochodzić odszkodowania.
Koszty wymiany szyby, naprawy karoserii czy uszkodzonego dachu pojazdu mogą sięgać kilku tysięcy złotych. W przypadku droższych samochodów wydatki mogą być jeszcze większe.
Podstawą dochodzenia odszkodowania może być art. 415 Kodeksu cywilnego, ustanawiający odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z własnej winy.
Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą wystąpić, jeżeli spadający lód zrani człowieka. W zależności od okoliczności sprawa może zakończyć się postępowaniem karnym, a poszkodowany może dochodzić zwrotu kosztów leczenia oraz zadośćuczynienia.
Masz balkon nad mieszkaniem sąsiada? Uważaj również podczas odwilży
Zagrożenie nie znika wraz ze wzrostem temperatury. Topniejący śnieg może powodować zalewanie balkonów znajdujących się poniżej, powstawanie zacieków na elewacji oraz przedostawanie się wilgoci do mieszkań.
Uszkodzone tynki, farba, podłogi i wyposażenie mogą wymagać kosztownego remontu.
Jeżeli przyczyną szkody było nieostrożne zachowanie mieszkańca, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. Jeśli natomiast problem wynika z wad konstrukcyjnych budynku, uszkodzonej izolacji lub niesprawnego odpływu należącego do części wspólnej, konieczne będzie ustalenie odpowiedzialności zarządcy nieruchomości.
Nie każde zalanie jest automatycznie winą sąsiada.
Straż miejska interweniowała już w Warszawie. Konieczna była pomoc straży pożarnej
Niebezpieczeństwo związane z zalegającym na budynkach śniegiem jest realne. Na warszawskim Bródnie funkcjonariusze straży miejskiej zauważyli niebezpieczny nawis śnieżny znajdujący się nad wejściem do lokalu gastronomicznego oraz automatem paczkowym.
Teren zabezpieczono, a do usunięcia zagrożenia wezwano straż pożarną.
Interwencja nie dotyczyła śniegu wyrzucanego przez mieszkańca z balkonu, ale pokazuje, jak poważne zagrożenie mogą stanowić zimą masy śniegu znajdujące się nad głowami przechodniów.
Tego zimą nie rób na balkonie
Mieszkańcy budynków wielorodzinnych powinni przestrzegać kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa:
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Nie wyrzucać śniegu ani lodu przez balustradę.
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Nie strącać samodzielnie dużych sopli zwisających nad chodnikiem.
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Nie wylewać wody przez balkon, szczególnie podczas mrozów.
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Kontrolować drożność dostępnych odpływów.
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Zgłaszać administracji niebezpieczne nawisy śnieżne i problemy z izolacją.
Jeżeli sąsiad stwarza zagrożenie dla innych mieszkańców, w Warszawie można powiadomić straż miejską pod numerem 986. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer 112.
Zimowe porządki powinny poprawiać bezpieczeństwo, a nie stwarzać kolejne zagrożenia. Kilka ruchów łopatą może doprowadzić do szkód, których usuwanie potrwa wiele miesięcy, a ich koszt wielokrotnie przekroczy wysokość ewentualnego mandatu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.