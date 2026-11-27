Utrudnienia w Warszawie. Tramwaje dwóch linii skierowane na objazdy
Wieczorne utrudnienia w komunikacji miejskiej w Warszawie. W związku ze zdarzeniem drogowym na ulicy Słomińskiego tramwaje linii 1 i 28 zostały skierowane na trasy objazdowe. Zmieniono również zasady kursowania autobusów linii 500. Warszawski Transport Publiczny opublikował komunikat o godzinie 20:09.
Do zdarzenia doszło w piątek, 27 listopada. Pasażerowie podróżujący w rejonie ulicy Słomińskiego, Międzyparkowej oraz alei Jana Pawła II muszą liczyć się ze zmianami tras komunikacji miejskiej.
Tramwaje dwóch linii skierowane na objazdy
Warszawski Transport Publiczny poinformował o następujących zmianach:
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Linia 1 w kierunku Banacha i P+R Al. Krakowska: Słomińskiego, Międzyparkowa, Andersa, Stawki, al. Jana Pawła II, al. Solidarności, Okopowa i dalej swoją trasą.
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Linia 28 w kierunku osiedla Górczewska: Słomińskiego, Międzyparkowa, Andersa, Stawki, al. Jana Pawła II i dalej swoją trasą.
Dodatkowy przystanek dla autobusów linii 500
W związku z utrudnieniami autobusy linii 500 jadące w kierunku ronda Radosława dodatkowo obsługują przystanek Park Traugutta 02.
Pasażerowie powinni uwzględnić możliwość wydłużenia czasu podróży.
Nie wiadomo, kiedy tramwaje wrócą na stałe trasy
Warszawski Transport Publiczny nie przekazał szczegółowych informacji dotyczących charakteru zdarzenia drogowego na ulicy Słomińskiego. Nie podano również przewidywanej godziny przywrócenia normalnego kursowania tramwajów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.