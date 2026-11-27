NBP idzie do prokuratury. Czy szykuje się finansowy paraliż TK?
Narodowy Bank Polski podjął kolejny krok w sporze o dostęp do pieniędzy Trybunału Konstytucyjnego. W piątek, 27 listopada 2026 roku, warszawski oddział NBP zwrócił się do prokuratury o skierowanie sprawy do sądu. Chodzi o ustalenie, kto ma prawo dysponować rachunkami TK. Bank centralny wstrzymał realizację zleceń płatniczych, a przedłużający się konflikt może zagrozić wypłacie wynagrodzeń pracownikom Trybunału i regulowaniu jego bieżących zobowiązań.
Spór jest konsekwencją konfliktu o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego między Bogdanem Święczkowskim a Anną Korwin-Piotrowską. Obie strony przedstawiły bankowi dokumenty wskazujące różne osoby uprawnione do zarządzania pieniędzmi instytucji. NBP uznał, że nie może samodzielnie rozstrzygnąć, które upoważnienia są prawidłowe.
NBP skierował wniosek do prokuratury. Domaga się pilnej decyzji sądu
W piątek Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Warszawie wystąpił do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z wnioskiem o zainicjowanie postępowania sądowego.
Bank centralny chce, aby sąd ustalił, kto jest uprawniony do składania zleceń płatniczych w imieniu Trybunału Konstytucyjnego.
NBP oczekuje również zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia na czas trwania postępowania.
Według banku jest to konieczne, ponieważ dotychczasowa wymiana korespondencji z przedstawicielami Trybunału nie doprowadziła do rozwiązania konfliktu.
Do NBP wpłynęły bowiem dwa sprzeczne zestawy dokumentów dotyczących reprezentacji instytucji.
Jeden został przedstawiony przez Bogdana Święczkowskiego, drugi przez Annę Korwin-Piotrowską.
W ocenie banku centralnego dokumenty wzajemnie się wykluczają, a rozstrzygnięcie sporu wykracza poza jego kompetencje.
Ważne jest, że NBP nie złożył pozwu samodzielnie. Zwrócił się do prokuratury, aby to ona wystąpiła do sądu.
Na piątek, 27 listopada, nie poinformowano jeszcze o prawomocnym rozstrzygnięciu, które wskazywałoby osoby uprawnione do dysponowania rachunkami TK.
Zablokowane płatności Trybunału. Pracownicy mogą mieć problem z wynagrodzeniami
Konflikt ma już konkretne konsekwencje finansowe.
16 listopada NBP poinformował o wstrzymaniu przyjmowania i realizowania zleceń płatniczych z rachunków Trybunału Konstytucyjnego.
Ograniczenie obowiązuje niezależnie od tego, kto składa dyspozycję.
Bank wyjaśnia, że nadal prowadzi obsługę rachunków w zakresie wynikającym z zasad obsługi budżetu państwa, ale nie realizuje zlecanych z nich płatności.
Oznacza to, że problem nie polega na zniknięciu pieniędzy, lecz na braku możliwości ich wypłacania.
Sytuacja staje się szczególnie poważna pod koniec miesiąca, kiedy instytucja powinna regulować wynagrodzenia pracowników oraz inne bieżące zobowiązania.
Jeżeli środki znajdują się na rachunku, z którego nie można realizować przelewów, wypłata pensji i opłacenie faktur mogą zostać utrudnione.
To właśnie ryzyko zakłócenia działalności Trybunału skłoniło rząd do podjęcia nadzwyczajnych działań.
Rząd podjął uchwałę. Pieniądze mają trafić przez BGK
25 listopada Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą zapobieżenia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego.
Rząd uznał, że wstrzymanie realizacji płatności może poważnie utrudnić wykonywanie ustawowych zadań instytucji.
Wskazano również na ryzyko niemożności regulowania zobowiązań finansowych i potencjalne szkody dla Skarbu Państwa.
Dzień później rzecznik rządu przekazał, że premier polecił zapewnienie finansowania Trybunału za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
Środki na ten cel ma zabezpieczyć minister finansów.
Takie rozwiązanie miałoby umożliwić dalsze funkcjonowanie instytucji pomimo ograniczeń dotyczących rachunków prowadzonych przez NBP.
Bank centralny uważa jednak, że uchwała rządu nie rozwiązuje zasadniczego problemu.
Zdaniem NBP zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki budżetowe Trybunału powinny być realizowane z jego rachunku bieżącego prowadzonego w banku centralnym.
Z tego powodu NBP uznaje za konieczne sądowe rozstrzygnięcie sporu o reprezentację Trybunału.
Święczkowski kontra Korwin-Piotrowska. Skąd konflikt o rachunki TK?
Źródłem całego problemu jest trwający spór o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego.
30 października grupa sędziów TK poinformowała, że Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia o najdłuższym stażu, przejęła kierowanie pracami Trybunału.
Jednocześnie wydano zarządzenie o przerwie w wykonywaniu czynności przez prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Święczkowski zakwestionował te działania, uznając je za bezprawne.
2 listopada przekazał NBP dokumenty dotyczące osób uprawnionych do reprezentowania Trybunału w sprawach bankowych.
6 listopada do banku trafił kolejny zestaw dokumentów, podpisany przez Annę Korwin-Piotrowską.
Wskazywał on inne osoby uprawnione do dysponowania pieniędzmi.
NBP stanął więc przed sytuacją, w której otrzymał dwa sprzeczne stanowiska dotyczące tego samego rachunku.
Bank zdecydował się wstrzymać wykonywanie przelewów do czasu wyjaśnienia, kto może skutecznie wydawać dyspozycje.
Obie strony konfliktu domagały się następnie przywrócenia możliwości korzystania z rachunków.
Kto ma prawo zarządzać pieniędzmi Trybunału? Sprawa budzi wątpliwości prawne
Wcześniej NBP zwrócił się zarówno do Bogdana Święczkowskiego, jak i Anny Korwin-Piotrowskiej o wystąpienie na drogę sądową.
Bank oczekiwał podjęcia takich działań do 27 listopada.
Nie doprowadziło to jednak do zakończenia sporu.
Anna Korwin-Piotrowska argumentowała, że powództwo cywilne nie służy abstrakcyjnemu rozstrzyganiu konfliktów dotyczących wykonywania funkcji w organie konstytucyjnym.
Z kolei strona Bogdana Święczkowskiego wskazywała, że nie ma obowiązku pozywania banku w celu potwierdzenia skuteczności prezydenckiego aktu powołania prezesa TK.
Wątpliwości podnoszą również prawnicy.
Część ekspertów wskazuje, że sąd cywilny może nie być właściwym organem do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego tego, kto prawidłowo kieruje Trybunałem Konstytucyjnym.
Nie jest więc przesądzone, czy postępowanie zaproponowane przez NBP doprowadzi do rozwiązania całego konfliktu.
Co dalej z pieniędzmi TK? Decyzja należy teraz do prokuratury
Po piątkowym wniosku NBP kolejnym etapem może być skierowanie sprawy do sądu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
Bank centralny oczekuje pilnego działania, w tym uzyskania zabezpieczenia, które pozwoliłoby rozwiązać problem realizowania płatności.
Nie wiadomo jednak, jak szybko uda się doprowadzić do rozstrzygnięcia.
Równolegle rząd podejmuje działania zmierzające do zapewnienia finansowania Trybunału za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
Spór dotyczy zatem dwóch kwestii: tego, kto jest uprawniony do zarządzania rachunkami instytucji, oraz tego, jak zapewnić jej bieżące funkcjonowanie do czasu zakończenia konfliktu.
Najważniejsze jest to, że pieniądze Trybunału nie zostały skonfiskowane ani odebrane. NBP wstrzymał realizację zleceń płatniczych z powodu sprzecznych upoważnień.
Dla pracowników TK oznacza to jednak realne ryzyko opóźnień w wypłacie wynagrodzeń, jeśli nie zostanie uruchomiony skuteczny sposób regulowania zobowiązań.
Na 27 listopada 2026 roku sytuacja pozostaje nierozstrzygnięta. Bank centralny oczekuje interwencji prokuratury i sądu, a rząd szuka rozwiązania umożliwiającego dalsze finansowanie Trybunału Konstytucyjnego.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.