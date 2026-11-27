Trzaskowski nie składa broni. Sąd ma 24 godziny na decyzję
Rafał Trzaskowski nie zamierza rezygnować z próby zakończenia wielotygodniowego protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. W piątek, 27 listopada 2026 roku, o godzinie 17:58 do Sądu Apelacyjnego wpłynęło zażalenie prezydenta stolicy na wcześniejsze orzeczenie sądu. Sprawa dotyczy zgromadzenia blokującego aleję Szucha. Teraz sąd ma 24 godziny na rozstrzygnięcie sporu, który może zdecydować o dalszym losie demonstracji.
Konflikt między warszawskim ratuszem a organizatorami protestu trwa od kilku dni. Władze miasta odmówiły przedłużenia zgromadzenia, wskazując na utrudnienia dla mieszkańców oraz służb ratunkowych. Sąd Okręgowy uchylił jednak tę decyzję. Rafał Trzaskowski zapowiedział odwołanie i w piątek wieczorem zrealizował swoją zapowiedź.
Trzaskowski złożył zażalenie. Kluczowe będą najbliższe 24 godziny
Jak poinformowało RMF FM, w piątek o godzinie 17:58 do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpłynęło zażalenie prezydenta miasta dotyczące zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.
To kolejny etap sporu o możliwość kontynuowania demonstracji w alei Szucha.
W środę, 25 listopada, stołeczny ratusz odmówił przedłużenia zgromadzenia. Oznaczałoby to, że protestujący mogliby pozostać przed siedzibą Trybunału jedynie do końca dotychczas zgłoszonego okresu, przypadającego na koniec listopada.
Organizatorzy nie zgodzili się z decyzją władz Warszawy i złożyli odwołanie do Sądu Okręgowego.
W czwartek sąd przyznał im rację, uchylając rozstrzygnięcie prezydenta miasta.
Rafał Trzaskowski postanowił jednak wykorzystać kolejną możliwość przewidzianą w przepisach.
Sąd Apelacyjny ma 24 godziny na rozpoznanie zażalenia. Jego decyzja będzie miała kluczowe znaczenie dla możliwości dalszego organizowania zgromadzenia.
Sąd uchylił decyzję ratusza. Nie zgodził się z argumentami władz miasta
Czwartkowe orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie było korzystne dla organizatorów protestu.
Sędzia Anna Bonkowska-Kubek uznała, że argumenty przedstawione przez stołeczny ratusz nie uzasadniały zakazu dalszego organizowania zgromadzenia.
Spór dotyczył między innymi terminu złożenia zawiadomienia o planowanej kontynuacji demonstracji.
Władze Warszawy kwestionowały prawidłowość zgłoszenia, wskazując na wymagania określone w przepisach.
Sąd uznał jednak, że termin należy odnosić do pierwszego dnia planowanego zgromadzenia i w tym przypadku ustawowe wymagania zostały spełnione.
Nie podzielił również argumentacji wskazującej na wystarczające podstawy do zakazania protestu ze względu na bezpieczeństwo.
W uzasadnieniu podkreślono, że ograniczanie wolności zgromadzeń powinno następować jedynie w szczególnych przypadkach.
Orzeczenie oznaczało uchylenie decyzji ratusza, ale nie zakończyło sporu prawnego.
„Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie”
Rafał Trzaskowski odniósł się do rozstrzygnięcia sądu w piątek rano.
Prezydent Warszawy podkreślił, że respektuje orzeczenie, jednak zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do zażalenia.
„Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia” – przekazał w mediach społecznościowych.
Następnie wyjaśnił, dlaczego władze miasta nie zgadzają się na dalsze blokowanie alei Szucha.
„Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie” – napisał Rafał Trzaskowski.
Według władz stolicy długotrwałe zajęcie jednej z ważnych ulic Śródmieścia powoduje poważne problemy komunikacyjne.
Ratusz zwraca uwagę na konieczność zapewnienia przejazdu karetek pogotowia, straży pożarnej oraz innych służb.
Miasto powoływało się również na kwestie bezpieczeństwa związane z organizacją wielotygodniowego protestu.
Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. O co chodzi w sporze?
Przed Trybunałem Konstytucyjnym przy alei Szucha od września odbywa się zgromadzenie organizowane przez środowiska prawicowe.
W rejonie budynku powstało miasteczko namiotowe, a demonstranci sprzeciwiają się działaniom władz dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego.
Organizatorzy chcą kontynuować protest również po zakończeniu listopada.
Kolejne zgromadzenie zostało zaplanowane do 5 stycznia 2027 roku.
To oznaczałoby dalsze utrzymywanie demonstracji w jednym z ważniejszych punktów warszawskiego Śródmieścia.
Dla władz stolicy problemem pozostaje przede wszystkim wpływ zgromadzenia na ruch drogowy i funkcjonowanie służb ratunkowych.
Z kolei organizatorzy powołują się na konstytucyjną wolność pokojowych zgromadzeń i prawo do wyrażania sprzeciwu wobec działań władz.
Spór dotyczy więc granic korzystania z wolności zgromadzeń w sytuacji, gdy demonstracja przez wiele tygodni zajmuje przestrzeń publiczną.
Co dalej z protestem? Wszystko zależy od Sądu Apelacyjnego
Po złożeniu piątkowego zażalenia sprawa ponownie trafiła na drogę sądową.
Sąd Apelacyjny w Warszawie rozstrzygnie, czy utrzymać orzeczenie korzystne dla organizatorów zgromadzenia, czy uwzględnić argumenty stołecznego ratusza.
Jeżeli stanowisko Sądu Okręgowego zostanie utrzymane, organizatorzy będą mogli kontynuować demonstrację zgodnie z rozstrzygnięciem dotyczącym zgłoszonego zgromadzenia.
Uwzględnienie zażalenia władz miasta mogłoby natomiast doprowadzić do przywrócenia decyzji ograniczającej możliwość dalszego protestu.
Najbliższe 24 godziny będą więc decydujące dla przyszłości zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Na piątkowy wieczór, 27 listopada, nie było jeszcze rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego.
Dla mieszkańców Warszawy najważniejsze pozostaje ustalenie, czy blokada alei Szucha będzie kontynuowana również w grudniu.
Decyzja sądu przesądzi o dalszym przebiegu sporu między organizatorami demonstracji a władzami stolicy.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.