Premier podpisał cztery zarządzenia. Stopnie alarmowe w całej Polsce aż do końca lutego 2027 roku
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o podpisaniu przez premiera czterech zarządzeń dotyczących stopni alarmowych. Od 1 grudnia 2026 roku na terenie całej Polski będą obowiązywać stopnie BRAVO i BRAVO-CRP. Jeszcze wyższy, trzeci stopień alarmowy CHARLIE, obejmie obszary określonych linii kolejowych. Wszystkie zarządzenia będą obowiązywać do 28 lutego 2027 roku, do godziny 23:59.
Decyzje zostały podjęte 26 listopada 2026 roku na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało szczegółowe informacje dotyczące zakresu obowiązywania poszczególnych stopni alarmowych.
Cztery zarządzenia premiera. Obejmą całą Polskę i infrastrukturę kolejową
Zgodnie z komunikatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa premier podpisał następujące zarządzenia:
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Zarządzenie nr 63 – drugi stopień alarmowy BRAVO na całym terytorium Polski.
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Zarządzenie nr 64 – drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP na całym terytorium Polski.
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Zarządzenie nr 65 – drugi stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju.
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Zarządzenie nr 66 – trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.
Wszystkie cztery zarządzenia będą obowiązywały od północy 1 grudnia 2026 roku do godziny 23:59 w niedzielę 28 lutego 2027 roku.
Stopień alarmowy BRAVO w całym kraju. Co to oznacza dla mieszkańców?
BRAVO jest drugim z czterech stopni alarmowych przewidzianych w polskim systemie bezpieczeństwa. Jego wprowadzenie wiąże się ze zwiększoną gotowością służb oraz administracji publicznej do reagowania na potencjalne zagrożenia o charakterze terrorystycznym.
Mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną obecność służb mundurowych w przestrzeni publicznej, dodatkowe kontrole oraz wzmożoną ochronę niektórych obiektów.
Samo obowiązywanie stopnia BRAVO nie oznacza jednak konieczności pozostawania w domach ani wprowadzenia powszechnych ograniczeń w przemieszczaniu się.
BRAVO-CRP na terenie całej Polski. Chodzi o bezpieczeństwo systemów informatycznych
Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Jego wprowadzenie oznacza zwiększoną gotowość instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz infrastruktury krytycznej.
Szczególne znaczenie ma monitorowanie potencjalnych zagrożeń, wykrywanie incydentów oraz zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów.
Dla obywateli jest to również okazja do przypomnienia podstawowych zasad cyberbezpieczeństwa. Należy zachować ostrożność wobec podejrzanych wiadomości SMS, fałszywych stron internetowych oraz prób wyłudzenia danych osobowych i bankowych.
Trzeci stopień alarmowy CHARLIE na kolei. Wyższy poziom gotowości
Szczególną uwagę zwraca zarządzenie dotyczące infrastruktury kolejowej. Na obszarach linii zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową będzie obowiązywał trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
Jest to drugi najwyższy stopień w czterostopniowej skali alarmowej. Wiąże się ze zwiększeniem gotowości służb i wdrożeniem dodatkowych procedur bezpieczeństwa.
Podróżni powinni stosować się do poleceń funkcjonariuszy oraz pracowników kolei, a także zgłaszać podejrzane przedmioty i sytuacje.
Komunikat RCB nie informuje o zawieszeniu ruchu kolejowego ani o ograniczeniach w kursowaniu pociągów wynikających bezpośrednio z podpisanych zarządzeń.
Co powinni zrobić Polacy?
Obowiązywanie stopni alarmowych nie oznacza, że mieszkańcy powinni zmieniać swoje codzienne plany. Warto jednak zachować zwiększoną czujność, zwłaszcza w miejscach publicznych, na dworcach i w środkach komunikacji zbiorowej.
W przypadku zauważenia pozostawionego bez opieki bagażu, podejrzanego przedmiotu lub sytuacji mogącej stanowić zagrożenie należy powiadomić odpowiednie służby. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia można skorzystać z numeru alarmowego 112.
Nie należy samodzielnie dotykać ani przenosić podejrzanych przedmiotów.
Wszystkie cztery zarządzenia mają obowiązywać przez trzy miesiące, obejmując okres świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz ferii zimowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.