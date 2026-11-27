Sprzedajesz mieszkanie w bloku? Nawet 72 tys. zł wpłaconych przez lata możesz nie odzyskać
Właściciele mieszkań każdego miesiąca przekazują administracji pieniądze, które mają zabezpieczyć budynek przed kosztownymi awariami i umożliwić przeprowadzenie przyszłych remontów. W ciągu 20 lat suma takich wpłat może wynieść nawet 72 tys. zł. Kiedy jednak przychodzi moment sprzedaży nieruchomości, mieszkańcy mogą być zaskoczeni. Zmiana właściciela lokalu nie oznacza, że administracja musi oddać zgromadzone przez lata środki. Nawet wtedy, gdy pieniądze nie zostały jeszcze wykorzystane.
Zakup własnego mieszkania wiąże się z wieloma obowiązkami finansowymi. Oprócz rachunków za wodę, ogrzewanie, wywóz odpadów i utrzymanie części wspólnych budynku mieszkańcy ponoszą również koszty związane z funduszem remontowym.
W perspektywie jednego miesiąca wydatek ten może wydawać się stosunkowo niewielki. Po kilkudziesięciu latach okazuje się jednak, że do administracji trafiła równowartość ceny nowego samochodu.
Wystarczy 300 zł miesięcznie. Po 20 latach robi się ogromna kwota
Wysokość wpłat na fundusz remontowy zależy między innymi od powierzchni mieszkania, stanu technicznego nieruchomości oraz potrzeb remontowych budynku. W starszych blokach, wymagających kosztownych modernizacji, miesięczne obciążenia mogą być szczególnie odczuwalne.
Przy założeniu stałej wysokości opłat przez 20 lat właściciel mieszkania wpłaci:
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24 tys. zł przy miesięcznej składce wynoszącej 100 zł,
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36 tys. zł przy składce wynoszącej 150 zł,
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48 tys. zł przy składce wynoszącej 200 zł,
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60 tys. zł przy składce wynoszącej 250 zł,
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72 tys. zł przy składce wynoszącej 300 zł,
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96 tys. zł przy składce wynoszącej 400 zł.
Nie są to jednak oszczędności, którymi mieszkaniec może swobodnie dysponować. Łączna suma historycznych wpłat nie jest również równoznaczna z aktualnym stanem funduszu.
Sprzedajesz lokal przed wielkim remontem? Nie możesz po prostu zabrać swoich pieniędzy
Szczególne rozczarowanie może spotkać osoby, które przez wiele lat finansowały fundusz remontowy, a następnie zdecydowały się wyprowadzić tuż przed rozpoczęciem dużej inwestycji.
Mieszkaniec może przez kilkanaście lat przekazywać pieniądze na przyszłą wymianę windy, ocieplenie elewacji czy modernizację instalacji. Jeżeli sprzeda mieszkanie przed rozpoczęciem prac, z efektów inwestycji będzie korzystał już kolejny właściciel.
Nie daje to jednak sprzedającemu automatycznego prawa do odzyskania wpłat.
Fundusz remontowy służy zabezpieczeniu potrzeb całej nieruchomości, a nie gromadzeniu indywidualnych oszczędności poszczególnych mieszkańców. Zmiana właściciela jednego lokalu nie powoduje konieczności rozliczenia i wypłacenia przypadającej na niego części zgromadzonych środków.
Przepisy nie traktują tych pieniędzy jak prywatnych oszczędności
W przypadku wspólnot mieszkaniowych zasady finansowania remontów wynikają między innymi z art. 14 i 15 ustawy o własności lokali. Wydatki na remonty i bieżącą konserwację zaliczane są do kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
W spółdzielniach mieszkaniowych podstawę funkcjonowania funduszu stanowi art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Pieniądze przeznaczone na remonty mają zapewnić możliwość finansowania prac, których koszt często znacznie przekracza miesięczne wpływy z opłat.
Właśnie dlatego środki mogą być gromadzone przez wiele lat. Gdyby każda sprzedaż mieszkania wiązała się z obowiązkiem wypłaty historycznych wpłat, administracja mogłaby utracić możliwość realizowania zaplanowanych inwestycji.
Nawet jeśli administracja nie wydała pieniędzy, zwrot nie jest oczywisty
Niektórzy właściciele zakładają, że skoro wspólnota nie przeprowadziła większego remontu, powinna oddać niewykorzystane pieniądze osobom wyprowadzającym się z budynku.
Takie rozumowanie nie uwzględnia jednak charakteru funduszu remontowego.
Zgromadzone środki mogą być przeznaczone na inwestycje planowane dopiero za kilka lat. Mogą również zabezpieczać nieruchomość na wypadek poważnej awarii instalacji, uszkodzenia dachu lub konieczności wykonania innych kosztownych prac.
Niewykorzystanie pieniędzy w danym roku nie oznacza automatycznie powstania nadpłaty, którą administracja musi zwrócić właścicielowi.
Jest wyjątek. W tych przypadkach możesz domagać się zwrotu
Inaczej należy traktować pieniądze wpłacone prawidłowo na fundusz remontowy, a inaczej środki pobrane bez podstawy prawnej lub w wyniku błędu administracji.
Jeżeli właściciel dokonał podwójnej wpłaty, został obciążony nieprawidłowo wyliczoną należnością albo zapłacił za okres, w którym nie był już właścicielem mieszkania, może istnieć podstawa do dochodzenia zwrotu.
Każdy taki przypadek wymaga jednak analizy dokumentacji finansowej oraz obowiązujących zasad rozliczeń.
Sama sprzedaż mieszkania nie jest wystarczającym argumentem do odzyskania pieniędzy przekazywanych przez poprzednie lata.
Możesz wykorzystać zgromadzone środki podczas negocjowania ceny mieszkania
Chociaż sprzedający nie ma automatycznego prawa do wypłaty pieniędzy z funduszu remontowego, dobra kondycja finansowa nieruchomości może zwiększać jej atrakcyjność.
Kupujący, który dowie się, że wspólnota posiada odpowiednie zabezpieczenie finansowe na wymianę dachu lub modernizację elewacji, może być mniej narażony na niespodziewane podwyżki opłat.
Warto zatem przed sprzedażą uzyskać informacje o stanie funduszu, planowanych inwestycjach oraz ewentualnym zadłużeniu nieruchomości. Dokumenty te mogą stanowić dodatkowy argument podczas negocjowania ceny lokalu.
Nie ma jednak gwarancji, że sprzedający odzyska w ten sposób równowartość wcześniejszych wpłat.
Przed sprzedażą mieszkania koniecznie sprawdź swoje rozliczenia
Osoby przygotowujące się do wizyty u notariusza powinny wcześniej skontaktować się z administracją i poprosić o aktualne rozliczenie lokalu.
Warto ustalić, czy na indywidualnym koncie rozliczeniowym znajdują się rzeczywiste nadpłaty, czy wszystkie należności zostały prawidłowo naliczone oraz w jaki sposób zostaną rozliczone opłaty dotyczące okresu poprzedzającego sprzedaż.
W przypadku wątpliwości dotyczących większych kwot pomocna może okazać się konsultacja prawna.
Najważniejsze jest jednak rozróżnienie pieniędzy zgromadzonych na potrzeby remontów całego budynku od indywidualnych nadpłat mieszkańca. Tylko dlatego, że przez lata regularnie przekazywaliśmy administracji pieniądze, nie możemy oczekiwać, że w dniu sprzedaży mieszkania otrzymamy je z powrotem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.