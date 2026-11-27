Kupiłeś mieszkanie własnościowe w bloku? Możesz zapłacić za remont, który uchwalono jeszcze przed Twoim zakupem
Zakup mieszkania na rynku wtórnym może wiązać się z wydatkami, o których nowy właściciel nie miał pojęcia podczas podpisywania aktu notarialnego. Wystarczy, że wspólnota mieszkaniowa jeszcze przed sprzedażą lokalu podjęła uchwałę dotyczącą kosztownego remontu, wymiany wind lub termomodernizacji budynku. Nowy właściciel może zostać zobowiązany do ponoszenia kosztów inwestycji, choć nie uczestniczył w głosowaniu i nie miał żadnego wpływu na podjętą decyzję.
Osoby kupujące mieszkania na rynku wtórnym zazwyczaj sprawdzają stan techniczny lokalu, wysokość miesięcznych opłat oraz ewentualne obciążenia hipoteczne. Znacznie rzadziej interesują się uchwałami podejmowanymi przez wspólnotę mieszkaniową w poprzednich latach.
Tymczasem właśnie w tych dokumentach mogą znajdować się informacje o przyszłych wydatkach sięgających nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Kupiłeś mieszkanie, ale decyzję o remoncie podjęto wcześniej
Zgodnie z art. 12 i 13 ustawy o własności lokali właściciele mieszkań są zobowiązani do uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej.
Obowiązek ten związany jest z posiadaniem prawa własności lokalu. Oznacza to, że nabywca mieszkania musi liczyć się z koniecznością ponoszenia przyszłych opłat wynikających również z wcześniej podjętych, nadal obowiązujących uchwał wspólnoty.
Nie ma przy tym decydującego znaczenia, że w momencie głosowania mieszkanie należało do innej osoby.
Jeżeli wspólnota wcześniej zdecydowała o remoncie elewacji, modernizacji instalacji grzewczej lub wymianie wind, nowy właściciel może zostać zobowiązany do finansowania tych przedsięwzięć w ramach opłat przypadających na okres jego własności.
Podstawę takiego obciążenia stanowią również art. 14 i 15 ustawy o własności lokali, które zaliczają wydatki remontowe do kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i przewidują obowiązek uiszczania zaliczek przez właścicieli.
dziennikustaw.gov.pl
Zaświadczenie o braku zadłużenia nie chroni przed przyszłymi wydatkami
Przed podpisaniem aktu notarialnego kupujący często proszą sprzedającego o przedstawienie zaświadczenia o braku zaległości wobec wspólnoty mieszkaniowej.
Taki dokument jest niezwykle ważny, jednak nie daje pełnego obrazu sytuacji finansowej nieruchomości. Potwierdza przede wszystkim stan rozliczeń określony na dzień jego wystawienia. Nie musi natomiast zawierać informacji o planowanych remontach, przyszłych podwyżkach opłat czy wieloletnich kredytach zaciągniętych przez wspólnotę mieszkaniową.
Może się zatem okazać, że poprzedni właściciel nie miał żadnych zaległości, ale już kilka tygodni po zakupie mieszkania nowy właściciel będzie musiał płacić znacznie wyższe miesięczne zaliczki.
Nawet 30 tys. zł dodatkowych kosztów. Wystarczy jedna kosztowna inwestycja
Kompleksowa termomodernizacja starszego budynku, remont balkonów, wymiana pionów kanalizacyjnych czy modernizacja wind mogą generować bardzo wysokie wydatki.
Jeżeli koszt inwestycji przypadający do sfinansowania przez właścicieli wyniesie 1,5 mln zł, ich przykładowe obciążenia mogą wyglądać następująco:
|Udział w nieruchomości wspólnej
|Udział w kosztach remontu
|0,5 proc.
|7500 zł
|1 proc.
|15 000 zł
|1,5 proc.
|22 500 zł
|2 proc.
|30 000 zł
|3 proc.
|45 000 zł
Nie oznacza to, że właściciel automatycznie otrzyma rachunek na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wspólnota może wykorzystać zgromadzone wcześniej środki, skorzystać z dofinansowania lub rozłożyć finansowanie inwestycji na wiele lat.
W przypadku kredytu remontowego konsekwencją dla mieszkańców może być podwyższenie miesięcznych wpłat na fundusz remontowy przez dłuższy okres.
Poprzedni właściciel miał długi? Nie musisz automatycznie ich spłacać
Bardzo istotne jest rozróżnienie przyszłych kosztów utrzymania nieruchomości od indywidualnych zaległości poprzedniego właściciela.
Jeżeli sprzedający przez kilka miesięcy nie płacił czynszu, nie regulował należnych zaliczek na fundusz remontowy lub posiadał inne zaległości wobec administracji, sam zakup mieszkania zasadniczo nie powoduje przejęcia tych zobowiązań przez nabywcę.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przyszłych należności związanych z posiadaniem lokalu.
Jeżeli wspólnota ustaliła podwyższoną stawkę funduszu remontowego obowiązującą również po sprzedaży mieszkania, nowy właściciel będzie zobowiązany do jej uiszczania za okres, w którym posiada lokal.
W przypadku jednorazowej opłaty remontowej konieczne może być przeanalizowanie treści uchwały, momentu powstania zobowiązania oraz terminu jego wymagalności. Sama data wystawienia rachunku nie zawsze przesądza o tym, kto powinien go uregulować.
Kupiłeś mieszkanie w ocieplonym bloku? Za remont możesz płacić jeszcze przez wiele lat
Szczególnie problematyczne mogą być sytuacje, w których remont został już zakończony, ale wspólnota nadal spłaca kredyt zaciągnięty na jego przeprowadzenie.
Kupujący widzi odnowioną elewację, nowoczesną windę oraz wyremontowaną klatkę schodową. Wszystkie te elementy zwiększają atrakcyjność nieruchomości. Nie zawsze jednak zdaje sobie sprawę, że finansowanie przeprowadzonych prac jeszcze się nie zakończyło.
Podwyższone zaliczki na fundusz remontowy mogą obowiązywać przez kolejne lata. Nowy właściciel będzie ponosił bieżące koszty utrzymania nieruchomości, nawet jeśli inwestycja została wykonana przed zakupem przez niego mieszkania.
Nie oznacza to automatycznego przejęcia prywatnych długów sprzedającego ani stania się stroną umowy kredytowej zawartej przez wspólnotę.
Nie brałeś udziału w głosowaniu? To nie oznacza, że uchwała Cię nie obowiązuje
Decyzje dotyczące zarządzania nieruchomością nie tracą mocy wyłącznie dlatego, że jedno z mieszkań zmieniło właściciela.
Gdyby każda sprzedaż lokalu wymagała ponownego zatwierdzania wszystkich wcześniejszych uchwał, funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych byłoby niezwykle utrudnione.
Nowy właściciel powinien zatem uwzględnić obowiązujące zasady rozliczeń i decyzje dotyczące nieruchomości, nawet jeśli zostały przyjęte wiele miesięcy przed zakupem lokalu.
Zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali uchwałę można zasadniczo zaskarżyć w terminie sześciu tygodni. Zakup mieszkania nie powoduje automatycznego rozpoczęcia tego terminu od nowa.
Przed podpisaniem aktu notarialnego poproś o te dokumenty
Osoby zainteresowane zakupem mieszkania na rynku wtórnym powinny zwrócić uwagę nie tylko na księgę wieczystą oraz zaświadczenie o braku zaległości.
Warto poprosić sprzedającego o uzyskanie następujących dokumentów:
-
aktualnego planu gospodarczego wspólnoty mieszkaniowej,
-
uchwał dotyczących planowanych remontów,
-
informacji o zaciągniętych kredytach remontowych,
-
aktualnej wysokości funduszu remontowego,
-
informacji o planowanych podwyżkach miesięcznych zaliczek,
-
harmonogramu spłaty zobowiązań związanych z remontami,
-
ostatniego rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty.
Kupujący, który nie jest jeszcze właścicielem mieszkania, nie ma automatycznie takich samych uprawnień do kontroli dokumentacji jak obecny właściciel. Dlatego warto uzyskać potrzebne informacje za pośrednictwem sprzedającego.
Już kupiłeś mieszkanie? Masz prawo sprawdzić dokumentację administracji
Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali każdy właściciel ma prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty mieszkaniowej.
Może zatem wystąpić o udostępnienie dokumentów dotyczących remontów, rozliczeń, zawartych umów oraz podstaw naliczania poszczególnych opłat.
Jeżeli administracja żąda dodatkowych pieniędzy, warto ustalić, czy należność dotyczy bieżących kosztów utrzymania nieruchomości, czy zobowiązania powstałego jeszcze po stronie poprzedniego właściciela.
W przypadku niejasności dotyczących wysokiej jednorazowej dopłaty warto skonsultować dokumenty z prawnikiem.
Jeden dokument może pomóc wynegocjować niższą cenę mieszkania
Informacja o planowanym remoncie lub wieloletnim zadłużeniu wspólnoty może mieć istotne znaczenie podczas negocjowania ceny nieruchomości.
Jeżeli kupujący wie, że przez następnych dziesięć lat będzie musiał płacić dodatkowe 250 zł miesięcznie na finansowanie remontu, oznacza to nominalnie 30 tys. zł dodatkowych wydatków w tym okresie, przy założeniu niezmiennej wysokości opłaty.
Warto uwzględnić ten koszt jeszcze przed podpisaniem umowy.
Zakup mieszkania własnościowego oznacza bowiem nie tylko nabycie konkretnego lokalu, lecz także udziału w nieruchomości wspólnej, której utrzymanie może generować znaczne wydatki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.