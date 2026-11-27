Sprzedajesz mieszkanie w bloku? Pieniędzy wpłacanych przez lata na fundusz remontowy możesz nie odzyskać. Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych
Przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat regularnie wpłacasz pieniądze na fundusz remontowy. Z każdym miesiącem suma przekazanych administracji środków rośnie, osiągając niekiedy wartość kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kiedy jednak zdecydujesz się sprzedać mieszkanie, możesz przeżyć spore zaskoczenie. Nawet jeżeli w budynku nie przeprowadzono większego remontu, nie masz automatycznego prawa do odzyskania wpłaconych pieniędzy. Fundusz remontowy nie działa bowiem jak indywidualne konto oszczędnościowe właściciela mieszkania.
Właściciele mieszkań każdego miesiąca przekazują administracji określone kwoty przeznaczone na utrzymanie nieruchomości. Jedną z pozycji znajdujących się na rozliczeniu opłat jest często fundusz remontowy.
Pieniądze te mają służyć finansowaniu przyszłych inwestycji, takich jak wymiana dachu, modernizacja wind, remont elewacji czy wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Co jednak dzieje się z pieniędzmi, kiedy właściciel sprzedaje mieszkanie, zanim wspólnota wykorzysta zgromadzone środki?
Fundusz remontowy to nie lokata bankowa. Sprzedaż mieszkania nie oznacza zwrotu pieniędzy
Podstawowym błędem jest traktowanie funduszu remontowego jako indywidualnego rachunku, na którym administracja przechowuje oszczędności konkretnego mieszkańca.
Środki przekazywane na fundusz służą finansowaniu prac dotyczących nieruchomości. W przypadku wspólnot mieszkaniowych podstawą prawną są między innymi art. 14 i 15 ustawy o własności lokali, regulujące koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz obowiązek uiszczania zaliczek.
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych obowiązek utworzenia funduszu remontowego wynika z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Sprzedaż mieszkania nie powoduje automatycznie powstania obowiązku zwrotu wszystkich wpłaconych wcześniej pieniędzy. Dotyczy to również sytuacji, w których część środków pozostaje niewykorzystana.
Przez 20 lat możesz wpłacić nawet 72 tys. zł
Wielu mieszkańców nie zdaje sobie sprawy, jak duże kwoty przekazuje administracji w perspektywie kilkunastu lub kilkudziesięciu lat.
Nawet stosunkowo niewielka miesięczna opłata z czasem urasta do znaczącej sumy.
|Miesięczna wpłata
|Po 10 latach
|Po 20 latach
|100 zł
|12 000 zł
|24 000 zł
|150 zł
|18 000 zł
|36 000 zł
|200 zł
|24 000 zł
|48 000 zł
|250 zł
|30 000 zł
|60 000 zł
|300 zł
|36 000 zł
|72 000 zł
|400 zł
|48 000 zł
|96 000 zł
Są to przykładowe wyliczenia przy założeniu niezmiennej wysokości miesięcznych wpłat. Nie oznaczają one, że dokładnie takie kwoty nadal znajdują się na rachunku funduszu remontowego. Część pieniędzy mogła zostać wykorzystana na wcześniejsze naprawy i inwestycje.
Przez lata płaciłeś na wymianę windy, ale sprzedajesz mieszkanie przed remontem
Wyobraźmy sobie właściciela mieszkania, który przez 15 lat regularnie wpłacał po 200 zł miesięcznie na fundusz remontowy. Łącznie przekazał administracji 36 tys. zł.
Wspólnota planuje kosztowną modernizację budynku, jednak właściciel postanawia wcześniej sprzedać nieruchomość i przeprowadzić się do domu jednorodzinnego.
Nie będzie korzystał z nowej windy, odnowionej klatki schodowej ani zmodernizowanej elewacji. Mimo to sam fakt sprzedaży mieszkania nie daje mu podstawy do żądania zwrotu wszystkich wcześniejszych wpłat.
Fundusz remontowy ma zapewnić ciągłość finansowania inwestycji. Gdyby każdy sprzedający mieszkanie mógł wycofać zgromadzone środki, realizacja wieloletnich planów remontowych mogłaby zostać poważnie utrudniona.
Na znaczenie długofalowego finansowania remontów zwracał uwagę również Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze V CSK 367/09.
Sprawy o zwrot pieniędzy trafiają do sądów
Problem odzyskiwania wpłat na fundusz remontowy był już przedmiotem postępowań sądowych.
W sprawie o sygnaturze I C 509/15 były właściciel lokali domagał się rozliczenia i zwrotu pieniędzy, które jego zdaniem nie zostały wykorzystane na remont nieruchomości.
Sąd wskazał, że sprzedaż lokalu nie powoduje automatycznego obowiązku rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną na dzień zmiany właściciela. Zwrócił również uwagę na wieloletni charakter gromadzenia i wykorzystywania pieniędzy przeznaczonych na remonty.
Ewentualna nadpłata może zostać ustalona dopiero po przeprowadzeniu odpowiedniego rozliczenia. Samo zgromadzenie niewykorzystanych jeszcze środków nie oznacza, że były właściciel może żądać ich wypłaty.
W spółdzielniach mieszkaniowych sytuacja również nie jest prosta
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych fundusz remontowy funkcjonuje na podstawie odrębnych przepisów.
Spółdzielnia prowadzi ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że każdy mieszkaniec posiada indywidualne konto, z którego może wypłacić pieniądze po sprzedaży lokalu.
Należy przy tym odróżnić zwykłą sprzedaż mieszkania od sytuacji, w której nieruchomość wychodzi spod zarządu spółdzielni i zaczyna funkcjonować jako samodzielna wspólnota mieszkaniowa.
W tym drugim przypadku zastosowanie mogą mieć szczególne regulacje dotyczące rozliczenia środków remontowych, zawarte w art. 24¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Problematyką takich rozliczeń zajmował się również Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 49/22.
Nie należy więc utożsamiać sprzedaży pojedynczego mieszkania z rozliczeniem funduszu remontowego całej nieruchomości.
Jest sytuacja, w której możesz ubiegać się o odzyskanie pieniędzy
Brak automatycznego zwrotu wpłat na fundusz remontowy nie oznacza, że administracja może zatrzymać każdą kwotę niezależnie od okoliczności.
Odrębnej analizy wymagają przede wszystkim sytuacje, w których doszło do:
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omyłkowego naliczenia opłat,
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podwójnego pobrania należności,
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dokonania wpłaty bez podstawy prawnej,
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powstania rozliczonej nadpłaty,
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naliczania opłat za okres, za który były właściciel nie powinien już odpowiadać.
W takich przypadkach może istnieć podstawa do dochodzenia zwrotu pieniędzy. Znaczenie mają jednak dokumenty, treść uchwał, zasady rozliczeń oraz moment powstania ewentualnego roszczenia.
Niewykorzystana część funduszu remontowego nie jest tym samym co nadpłata wynikająca z błędnego naliczenia opłat.
Zgromadzone pieniądze możesz uwzględnić w cenie sprzedaży mieszkania
Wysoki stan funduszu remontowego może stanowić argument podczas negocjacji ceny nieruchomości.
Jeżeli wspólnota posiada znaczne środki na przyszłe inwestycje, nowy właściciel może być mniej narażony na konieczność ponoszenia wysokich jednorazowych dopłat. Oczywiście zależy to również od stanu technicznego budynku, zakresu planowanych prac oraz pozostałych zobowiązań wspólnoty.
Sprzedający może przedstawić kupującemu dokumentację finansową nieruchomości i wykorzystać jej korzystny stan jako argument przemawiający za wyższą ceną mieszkania.
Nie oznacza to jednak, że nabywca musi oddzielnie zwrócić sprzedającemu równowartość jego historycznych wpłat.
Sprzedajesz mieszkanie? Sprawdź rozliczenia przed wizytą u notariusza
Przed sprzedażą nieruchomości warto wystąpić do administracji o aktualną kartotekę finansową lokalu, informację o ewentualnych nadpłatach i zaległościach oraz dokumenty dotyczące planowanych remontów.
Warto także ustalić, jak zostaną rozliczone należności dotyczące okresu poprzedzającego sprzedaż, zwłaszcza jeżeli rozliczenie nastąpi już po zmianie właściciela.
Kwestie wzajemnych rozliczeń można odpowiednio uregulować w umowie sprzedaży, pamiętając, że ustalenia między kupującym a sprzedającym nie zawsze zmieniają obowiązki wobec wspólnoty lub spółdzielni.
Najważniejsze jest jednak zrozumienie, że fundusz remontowy nie jest prywatnym rachunkiem oszczędnościowym. Nawet wieloletnie, regularne wpłaty nie gwarantują odzyskania pieniędzy w momencie sprzedaży mieszkania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.