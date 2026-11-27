Masz mieszkanie własnościowe w bloku? Nawet jeśli regularnie płacisz czynsz, możesz odpowiadać za długi
Regularnie opłacasz czynsz, nie masz żadnych zaległości wobec administracji i terminowo regulujesz wszystkie rachunki? Nie oznacza to, że jesteś całkowicie zabezpieczony przed konsekwencjami zadłużenia wspólnoty mieszkaniowej. Polskie przepisy przewidują sytuację, w której wierzyciel może domagać się zapłaty bezpośrednio od właściciela mieszkania. W przypadku poważnych zobowiązań finansowych w grę mogą wchodzić nawet dziesiątki tysięcy złotych. Wszystko za sprawą jednego przepisu ustawy o własności lokali.
Wielu właścicieli mieszkań jest przekonanych, że ich odpowiedzialność finansowa kończy się w momencie uregulowania miesięcznych opłat. Tymczasem posiadanie mieszkania na własność oznacza również posiadanie udziału w nieruchomości wspólnej, a wraz z nim określone obowiązki finansowe.
Problem może pojawić się wówczas, gdy wspólnota mieszkaniowa zaciągnie zobowiązania, których nie będzie w stanie uregulować.
Jeden przepis może mieć poważne konsekwencje finansowe dla właścicieli mieszkań
Podstawą prawną jest art. 17 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Przepis ten stanowi:
Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu – w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.
Oznacza to, że odpowiedzialność za zobowiązania związane z utrzymaniem budynku nie spoczywa wyłącznie na wspólnocie mieszkaniowej. W określonych okolicznościach konsekwencje finansowe mogą ponieść również poszczególni właściciele lokali, nawet jeżeli sami nie mają zaległości w opłatach.
Dziennik Ustaw+1
Istotne jest jednak to, że odpowiedzialność właściciela ograniczona jest kwotowo do części zobowiązania odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej.
Sąsiedzi nie płacą czynszu? Konsekwencje mogą odczuć pozostali mieszkańcy
Wyobraźmy sobie sytuację, w której kilkunastu właścicieli mieszkań przez dłuższy czas nie reguluje miesięcznych opłat. Wspólnota nadal musi jednak finansować funkcjonowanie budynku, płacić wykonawcom oraz regulować należności wynikające z zawartych umów.
Jeżeli na rachunku bankowym wspólnoty zacznie brakować pieniędzy, mogą pojawić się zaległości wobec zewnętrznych przedsiębiorstw.
Dotyczy to między innymi zobowiązań związanych z:
-
remontem dachu lub elewacji,
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modernizacją instalacji elektrycznej,
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wymianą i konserwacją wind,
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ogrzewaniem części wspólnych,
-
sprzątaniem i konserwacją budynku,
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kredytami zaciągniętymi na remont nieruchomości.
Regularne opłacanie własnych należności wobec wspólnoty nie stanowi automatycznej ochrony przed odpowiedzialnością wynikającą z art. 17 ustawy o własności lokali.
Wystarczy duży remont, aby w grę wchodziły dziesiątki tysięcy złotych
Szczególnie poważne konsekwencje mogą dotyczyć nieruchomości, w których przeprowadzono kosztowne inwestycje. Kompleksowa termomodernizacja budynku, wymiana wind czy modernizacja instalacji grzewczej mogą kosztować setki tysięcy, a nawet miliony złotych.
Jeżeli wspólnota posiada wymagalne zobowiązanie w wysokości miliona złotych, odpowiedzialność poszczególnych właścicieli może przedstawiać się następująco:
|Udział w nieruchomości wspólnej
|Część zobowiązania
|0,5 proc.
|5000 zł
|1 proc.
|10 000 zł
|1,5 proc.
|15 000 zł
|2 proc.
|20 000 zł
|3 proc.
|30 000 zł
|5 proc.
|50 000 zł
Powyższe wyliczenia mają charakter przykładowy. Sam fakt zaciągnięcia przez wspólnotę kredytu lub podpisania umowy remontowej nie oznacza, że każdy właściciel natychmiast otrzyma indywidualne wezwanie do zapłaty.
Znaczenie mają warunki umowy, wymagalność zobowiązania oraz rzeczywista wysokość nieuregulowanej należności.
Czy wierzyciel może sięgnąć do prywatnego majątku właściciela mieszkania?
Odpowiedzialność określona w art. 17 nie ogranicza się wyłącznie do wartości udziału w nieruchomości wspólnej rozumianego jako składnik majątku.
Właściciel może odpowiadać swoim majątkiem osobistym, jednak wysokość jego odpowiedzialności za zobowiązanie wspólnoty jest ograniczona proporcją wynikającą z posiadanego udziału.
Jeżeli wierzyciel uzyska odpowiedni tytuł wykonawczy przeciwko konkretnemu właścicielowi, możliwe może być wszczęcie postępowania egzekucyjnego na zasadach ogólnych.
Nie oznacza to jednak, że komornik może automatycznie zająć konto mieszkańca wyłącznie dlatego, że wspólnota ma problemy finansowe. Konieczne jest spełnienie odpowiednich przesłanek prawnych.
Nie musisz spłacać prywatnego kredytu sąsiada. Jest zasadnicza różnica
Przepisy nie oznaczają, że właściciele mieszkań odpowiadają za wszystkie zobowiązania finansowe pozostałych mieszkańców budynku.
Jeżeli sąsiad nie spłaca kredytu hipotecznego, pożyczki konsumenckiej czy prywatnego rachunku za telefon, jego wierzyciele nie mogą na podstawie art. 17 ustawy o własności lokali domagać się zapłaty od innych właścicieli mieszkań.
Podobnie zaległości sąsiada wobec wspólnoty nie stają się automatycznie indywidualnym długiem pozostałych mieszkańców.
Problem pojawia się wtedy, gdy brak wpływów powoduje, że sama wspólnota przestaje regulować zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej.
To właśnie za te zobowiązania właściciele mogą ponosić odpowiedzialność.
Wspólnota ma sposoby na odzyskanie pieniędzy od zadłużonych mieszkańców
Administracja nie powinna biernie przyglądać się narastającym zaległościom. Wspólnota może dochodzić należności od właścicieli, którzy nie regulują obowiązkowych opłat, również na drodze sądowej.
W skrajnych przypadkach art. 16 ustawy o własności lokali umożliwia wspólnocie wystąpienie do sądu z żądaniem sprzedaży mieszkania w drodze licytacji, jeżeli jego właściciel długotrwale zalega z należnymi opłatami.
Jest to jednak rozwiązanie wyjątkowe, wymagające przeprowadzenia odpowiedniego postępowania sądowego.
ISAP
Mieszkasz w bloku należącym do spółdzielni? Tutaj obowiązują inne zasady
Szczególnie ważne jest rozróżnienie wspólnoty mieszkaniowej od spółdzielni mieszkaniowej.
Artykuł 17 ustawy o własności lokali dotyczy odpowiedzialności za zobowiązania związane z nieruchomością wspólną funkcjonującą w ramach wspólnoty mieszkaniowej.
Nie można automatycznie stosować tych samych zasad do wszystkich zobowiązań spółdzielni mieszkaniowej. Sam fakt posiadania mieszkania w zasobach spółdzielczych nie oznacza osobistej odpowiedzialności za kredyty i pozostałe długi spółdzielni.
Mieszkańcy powinni zatem ustalić, jakiemu reżimowi prawnemu podlega zarządzanie ich nieruchomością.
Każdy właściciel powinien zainteresować się sytuacją finansową swojego bloku
Właściciele mieszkań często nie uczestniczą w zebraniach wspólnoty, nie analizują rocznych sprawozdań finansowych i nie sprawdzają dokumentów dotyczących zaciąganych zobowiązań.
Tymczasem kondycja finansowa wspólnoty może mieć bezpośrednie znaczenie dla ich prywatnego majątku.
Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali każdemu właścicielowi przysługuje prawo kontroli działalności zarządu.
Warto zainteresować się przede wszystkim wysokością zadłużenia wspólnoty, terminowością regulowania faktur, stanem funduszu remontowego, kredytami oraz łączną skalą zaległości mieszkańców.
Szczególną ostrożność należy zachować przed głosowaniem nad uchwałami dotyczącymi kosztownych inwestycji i zaciągania wieloletnich zobowiązań finansowych.
Dostałeś wezwanie do zapłaty? Nie ignoruj pisma
Właściciel, który otrzymał indywidualne wezwanie do uregulowania zobowiązań wspólnoty, powinien przede wszystkim zweryfikować podstawę prawną roszczenia, wysokość zadłużenia oraz wielkość swojego udziału w nieruchomości wspólnej.
Nie każde wezwanie musi być zasadne. Konieczne jest ustalenie, czy zobowiązanie rzeczywiście dotyczy nieruchomości wspólnej, czy jest wymagalne oraz czy dochodzona kwota została prawidłowo obliczona.
W przypadku wysokich należności warto skorzystać z pomocy prawnika, szczególnie jeżeli sprawa trafiła już do sądu.
Posiadanie mieszkania własnościowego oznacza bowiem nie tylko prawo do dysponowania lokalem, ale również określoną odpowiedzialność za funkcjonowanie całej nieruchomości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.