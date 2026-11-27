Mieszkasz w bloku? Możesz zostać obciążony kosztami sięgającymi kilkudziesięciu tysięcy złotych
Właściciele mieszkań w blokach nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak poważne konsekwencje finansowe mogą mieć decyzje podejmowane przez wspólnotę mieszkaniową. Wystarczy, że większość właścicieli poprze uchwałę dotyczącą kosztownego remontu, wymiany wind lub modernizacji elewacji. Nawet osoby, które zdecydowanie sprzeciwiały się inwestycji, mogą zostać zobowiązane do jej finansowania. Samo oddanie głosu przeciwko uchwale nie zwalnia z obowiązku ponoszenia kosztów. Istnieje jednak możliwość zakwestionowania decyzji wspólnoty. Kluczowy jest termin sześciu tygodni.
Wymiana dachu, ocieplenie budynku, remont balkonów czy modernizacja instalacji grzewczej to przedsięwzięcia, które mogą kosztować setki tysięcy, a nawet miliony złotych. Nie wszystkich właścicieli mieszkań stać na ponoszenie dodatkowych wydatków.
Problem pojawia się wówczas, gdy większość mieszkańców popiera inwestycję, a pozostali uważają ją za zbyt kosztowną lub niepotrzebną.
Nie zgadzasz się na remont? Większość może zdecydować za Ciebie
Zgodnie z art. 23 ustawy o własności lokali uchwały wspólnoty mieszkaniowej podejmowane są zasadniczo większością głosów właścicieli, liczoną według wielkości ich udziałów w nieruchomości wspólnej. W określonych przypadkach możliwe jest również głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos.
Prawidłowo podjęta uchwała może obowiązywać również osoby, które głosowały przeciwko niej, wstrzymały się od głosu lub w ogóle nie uczestniczyły w głosowaniu.
Oznacza to, że właściciel mieszkania nie może samodzielnie zrezygnować z finansowania remontu nieruchomości wspólnej tylko dlatego, że nie popierał inwestycji.
Wspólnota może zdecydować o podwyżce opłat i zaciągnięciu kredytu
Artykuł 22 ustawy o własności lokali przewiduje, że czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają odpowiedniej uchwały właścicieli. Dotyczy to między innymi ustalania wysokości opłat oraz przyjmowania rocznego planu gospodarczego.
W praktyce decyzje wymagające uchwały mogą dotyczyć takich przedsięwzięć jak:
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kompleksowa termomodernizacja budynku,
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wymiana wszystkich wind,
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kosztowny remont balkonów,
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modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,
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zaciągnięcie wieloletniego kredytu remontowego,
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zwiększenie miesięcznych wpłat na fundusz remontowy.
Jeżeli uchwała zostanie prawidłowo przyjęta, brak indywidualnej zgody właściciela mieszkania nie stanowi podstawy do zwolnienia go z przypadających na niego kosztów.
Dziennik Ustaw+1
Nawet 60 tys. zł na jedno mieszkanie. Tak mogą wyglądać koszty
W przypadku dużych inwestycji kwoty przypadające na poszczególnych właścicieli mogą być bardzo wysokie. Znaczenie ma przede wszystkim wartość przedsięwzięcia oraz wielkość udziału właściciela w nieruchomości wspólnej.
Jeżeli wspólnota musi sfinansować remont o wartości 2 mln zł, przykładowe obciążenia mogą przedstawiać się następująco:
|Udział w nieruchomości wspólnej
|Udział w kosztach remontu
|0,5 proc.
|10 000 zł
|1 proc.
|20 000 zł
|1,5 proc.
|30 000 zł
|2 proc.
|40 000 zł
|3 proc.
|60 000 zł
|4 proc.
|80 000 zł
Przedstawione kwoty mają charakter przykładowy. Rzeczywiste obciążenie mieszkańców zależy również od wysokości zgromadzonych środków na funduszu remontowym, dostępnych dofinansowań i sposobu finansowania inwestycji.
Jeżeli wspólnota zdecyduje się na zaciągnięcie kredytu, właściciele mogą odczuwać finansowe konsekwencje podjętej uchwały nawet przez kilkanaście lat.
Nie było Cię na zebraniu? Uchwała również może Cię obowiązywać
Właściciele mieszkań często rezygnują z uczestnictwa w zebraniach wspólnoty, zakładając, że najważniejsze decyzje zostaną im przedstawione później.
Tymczasem nieobecność na zebraniu nie powoduje wyłączenia właściciela spod obowiązywania przyjętych uchwał. Głosy mogą być zbierane również indywidualnie przez zarząd, a głosowanie może odbywać się częściowo na zebraniu i częściowo poza nim.
Jeżeli uchwałę przyjęto z wykorzystaniem głosów zbieranych indywidualnie, każdy właściciel powinien zostać pisemnie powiadomiony o jej treści.
Szczególne znaczenie ma sposób i data podjęcia uchwały. Od tych okoliczności może zależeć termin, w którym właściciel ma możliwość skierowania sprawy do sądu.
Masz tylko sześć tygodni. Po tym terminie zakwestionowanie uchwały może być znacznie trudniejsze
Właściciel mieszkania, który uważa, że wspólnota podjęła niekorzystną lub niezgodną z prawem decyzję, może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 25 ustawy o własności lokali.
Uchwałę można zaskarżyć między innymi wtedy, gdy jest sprzeczna z prawem, narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością lub godzi w interesy właściciela.
Na wniesienie powództwa przeciwko wspólnocie przewidziano sześć tygodni. W przypadku uchwały przyjętej na zebraniu termin biegnie od jej podjęcia, natomiast przy indywidualnym zbieraniu głosów – od powiadomienia właściciela o treści uchwały.
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Samo przekonanie, że remont jest za drogi, nie gwarantuje jednak wygranej przed sądem. Konieczne jest przedstawienie argumentów uzasadniających uchylenie uchwały.
Zaskarżyłeś uchwałę? To nie oznacza, że możesz przestać płacić
To jeden z najważniejszych szczegółów, o których właściciele mieszkań mogą nie wiedzieć.
Złożenie pozwu przeciwko wspólnocie nie powoduje automatycznego wstrzymania wykonania uchwały. Administracja nadal może podejmować czynności związane z inwestycją oraz naliczać opłaty zgodnie z przyjętą decyzją.
Właściciel może jednak wystąpić do sądu z wnioskiem o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu zakończenia postępowania.
Dopóki sąd nie podejmie takiej decyzji, sam fakt prowadzenia sporu nie stanowi podstawy do zaprzestania regulowania należności.
Wspólnota nie może dowolnie obciążać właścicieli
Prawo większości do podejmowania decyzji nie oznacza, że wspólnota mieszkaniowa może uchwalać dowolne wydatki bez względu na interesy pozostałych właścicieli.
Podstawą zakwestionowania uchwały mogą być przykładowo nieuzasadnione ekonomicznie wydatki, nieprawidłowy sposób rozłożenia kosztów, rażąco zawyżona cena inwestycji lub istotne nieprawidłowości podczas głosowania.
Każda taka sytuacja wymaga jednak indywidualnej oceny. Sam fakt, że właściciel znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, nie przesądza o niezgodności uchwały z prawem.
Nie korzystasz z windy albo mieszkasz na parterze? To nie zwalnia Cię z kosztów
Właściciele mieszkań położonych na parterze często zastanawiają się, dlaczego muszą uczestniczyć w finansowaniu wymiany windy, skoro praktycznie nigdy z niej nie korzystają.
Podobne wątpliwości mogą dotyczyć remontów dachów, klatek schodowych czy instalacji obsługujących budynek.
Zasadniczo obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej wynika z posiadania w niej udziału, a nie z częstotliwości korzystania z poszczególnych elementów wyposażenia.
Jeżeli remont dotyczy części wspólnej budynku, właściciel nie może automatycznie odmówić jego finansowania tylko dlatego, że nie odnosi z niego bezpośrednich korzyści.
Odmowa zapłaty może mieć poważne konsekwencje
Właściciel, który nie zgadza się z decyzją wspólnoty i samodzielnie przestaje regulować naliczone opłaty, może narazić się na powstanie zadłużenia.
Wspólnota może dochodzić należności wraz z odsetkami na drodze sądowej. W przypadku uzyskania odpowiedniego tytułu wykonawczego możliwe jest również wszczęcie egzekucji komorniczej.
W skrajnych przypadkach długotrwałego zalegania z opłatami art. 16 ustawy o własności lokali przewiduje nawet możliwość wystąpienia przez wspólnotę do sądu z żądaniem przymusowej sprzedaży mieszkania w drodze licytacji.
Nie jest to automatyczna sankcja za pojedynczą niezapłaconą ratę, lecz wyjątkowy środek wymagający postępowania sądowego.
Zanim zagłosujesz nad remontem, poproś o dokumenty
Każdy właściciel mieszkania ma prawo kontroli działalności zarządu wspólnoty. Przed podjęciem decyzji o kosztownej inwestycji warto zapoznać się z kosztorysem, ofertami wykonawców, projektem uchwały, warunkami ewentualnego kredytu oraz wysokością środków zgromadzonych na funduszu remontowym.
Szczególnie ważne jest ustalenie całkowitego kosztu finansowania. W przypadku wieloletniego kredytu mieszkańcy mogą ponosić nie tylko koszty samego remontu, lecz także odsetek i innych opłat związanych z finansowaniem.
Warto również sprawdzić, czy istnieje możliwość uzyskania dofinansowania, które ograniczyłoby wydatki właścicieli.
Posiadanie mieszkania na własność nie oznacza pełnej niezależności finansowej
Własność mieszkania w budynku wielorodzinnym wiąże się z określonymi obowiązkami dotyczącymi całej nieruchomości. Decyzje pozostałych właścicieli mogą mieć bezpośredni wpływ na domowy budżet, nawet gdy sam zainteresowany nie popiera planowanej inwestycji.
Dlatego ignorowanie zawiadomień o zebraniach i głosowaniach może okazać się kosztownym błędem.
Właściciel, który otrzyma informację o przyjęciu uchwały dotyczącej kosztownego remontu, powinien jak najszybciej zapoznać się z jej treścią. Jeżeli uważa, że narusza ona jego prawa, nie powinien zwlekać z podjęciem odpowiednich kroków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.