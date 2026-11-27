Plan ewakuacji Polski już zatwierdzony. RCB pracuje z wojskiem, OSP w gotowości, trwają przygotowania
Polska ma już przyjęty Krajowy Plan Ewakuacji. Dokument powstał na podstawie planów wojewódzkich, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdza, że został zaakceptowany w lipcu 2026 roku. Teraz znaczenie mają konkretne przygotowania: transport, miejsca przyjęcia mieszkańców, ćwiczenia i wyposażenie służb. Przyjęty w październiku program ochrony ludności na lata 2027-2031 przewiduje ponad 102 mld zł. W każdej gminie docelowo ma działać co najmniej jedna odpowiednio przygotowana jednostka OSP. Na Mazowszu przeprowadzono już ćwiczenia obejmujące ewakuację ludności.
Plan jest gotowy. Obejmuje współpracę między województwami
RCB przygotowało dokument wspólnie ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. Jego zadaniem jest koordynowanie ewakuacji także wtedy, gdy mieszkańcy zagrożonego regionu muszą trafić do innego województwa. Plan krajowy i plany wojewódzkie opracowuje się na 3 lata, z możliwością aktualizacji w dowolnym momencie. Obejmują przygotowania na sytuacje kryzysowe, katastrofy naturalne, awarie techniczne i konflikt zbrojny. Przyjęcie dokumentu oznacza przygotowanie procedur. Decyzja o rzeczywistej ewakuacji zależy od zagrożenia i może dotyczyć tylko wybranego obszaru.
Krajowy Plan Ewakuacji jest niejawny. Publiczny komunikat RCB potwierdza jego przyjęcie i ogólne zadania, ale nie przedstawia szczegółowych tras czy miejsc przyjęcia mieszkańców poszczególnych miast. Podczas konkretnej operacji mieszkańcy mają otrzymać informacje o punktach zbiórki, dostępnych środkach transportu i kierunku przemieszczania. Wynika to z jawnego rozporządzenia regulującego ewakuację. Sam fakt istnienia krajowego planu nie pozwala więc wskazać, którą drogą miałaby wyjeżdżać konkretna warszawska dzielnica ani do jakiej miejscowości zostaliby skierowani jej mieszkańcy.
Ponad 102 mld zł do 2031 roku. Tak rozłożono finansowanie
6 października MSWiA poinformowało o przyjęciu programu na lata 2027-2031. Pieniądze mają finansować m.in. schronienie, zapasy, zasilanie awaryjne, ratownictwo i szkolenia. To budżet całej ochrony ludności i obrony cywilnej, obejmującej także przygotowania ewakuacyjne. Dla porównania wcześniejszy program przewidywał 16,7 mld zł na 2025 rok i 17,2 mld zł na 2026 rok. Podane kwoty oznaczają zaplanowane finansowanie, a nie sumę już wykonanych zakupów.
|Rok
|Zaplanowane środki na ochronę ludności i obronę cywilną
|2027
|Co najmniej 19,1 mld zł
|2028
|19,7 mld zł
|2029
|20,4 mld zł
|2030
|21,2 mld zł
|2031
|21,9 mld zł
OSP ma pomagać w ewakuacji. Przygotowania rozpisano do 2030 roku
Jednostki OSP mają otrzymywać zadania w czterech profilach: ewakuacyjnym, logistycznym, medycznym i humanitarnym. Docelowo w każdej gminie ma być przynajmniej jedna jednostka przygotowana zgodnie z przypisanym profilem. Rok 2026 jest etapem przygotowawczym. W latach 2027-2030 gotowość modułów zadaniowych ma wzrosnąć z co najmniej 25 proc. do pełnej gotowości. Na doposażenie i przygotowanie zaplanowano minimum 310 mln zł w 2027 roku, 330 mln zł w 2028, 350 mln zł w 2029 i 370 mln zł w 2030 roku.
Zsumowanie tych czterech kwot daje co najmniej 1,36 mld zł. Harmonogram pokazuje, że przyjęcie krajowego dokumentu jest jednym etapem, a zbudowanie odpowiednio wyposażonych i przeszkolonych zespołów potrwa kolejne lata. Dla mieszkańca praktyczny sprawdzian będzie prosty: czy po ogłoszeniu ewakuacji otrzyma czytelną informację, dotrze do wskazanego transportu i znajdzie pomoc w miejscu przyjęcia. Sam zapis o gotowości nie mówi jeszcze, jak szybko konkretny zespół z danej gminy zdoła wykonać te zadania.
Własny samochód też jest uwzględniony. Transport najpierw dla potrzebujących pomocy
Rozporządzenie z 30 maja 2025 roku przewiduje samoewakuację, czyli wyjazd własnym transportem i samodzielne znalezienie zakwaterowania poza zagrożoną strefą. Administracja ma ten ruch koordynować i uwzględniać liczbę wyjeżdżających. Ważne jest omijanie szlaków zarezerwowanych dla wojska, ratowników i służb publicznych. Dla mieszkańca oznacza to konieczność śledzenia komunikatów o dostępnych drogach. Trasa, którą na co dzień wybiera nawigacja, podczas kryzysu może być niedostępna albo przeznaczona do innych zadań.
Przy ustalaniu potrzeb transportowych szczególnie uwzględnia się pacjentów szpitali, mieszkańców placówek całodobowej opieki oraz osoby z ograniczoną możliwością poruszania się. Dla nich w pierwszej kolejności trzeba zapewnić środki transportowe. W praktyce przygotowanie ewakuacji wymaga zatem wiedzy, kto potrzebuje pomocy, a kto może wyjechać sam. Rozporządzenie obejmuje również przyjęcie i ewidencję ludności w miejscach czasowego pobytu oraz zapewnienie bezpiecznego powrotu. Operacja nie kończy się na samym wyprowadzeniu ludzi poza zagrożony teren.
Na Mazowszu ćwiczono pożar lasu i upadek drona
9 i 10 września 2026 roku w powiatach ostrowskim i wyszkowskim odbyły się ćwiczenia Dron-26. W gminie Brok sprawdzano dwa scenariusze: upadek nieznanego drona na stację uzdatniania wody oraz wielkopowierzchniowy pożar lasu. Drugi wymagał ewakuacji mieszkańców i poszukiwania zaginionych. Uczestniczyli m.in. strażacy PSP i OSP, policjanci, Wojska Obrony Terytorialnej oraz administracja. To konkretny przykład sprawdzania współpracy służb, transportu i przekazywania informacji w symulowanym zagrożeniu.
W komunikacie z 10 września resort informował również o prawie 464 mln zł skierowanych na działania w województwie mazowieckim w 2026 roku. Finansowanie obejmuje szerszy zakres ochrony ludności: obiekty ochronne, agregaty, mobilne stacje uzdatniania wody, magazyny i szkolenia. Oddzielny sprawdzian przeprowadzono 25 sierpnia w Gorzewie, gdzie próbna ewakuacja objęła blisko 350 harcerek i harcerzy. Wybór tego miejsca miał praktyczne uzasadnienie: rok wcześniej obóz trzeba było ewakuować z powodu pogody.
Warszawa: gdzie szukać instrukcji i co zrobić po ogłoszeniu ewakuacji?
Mieszkańcy stolicy mają dostępną miejską instrukcję na portalu Warszawa 19115. Miasto zaleca stosowanie się do poleceń służb i informacji o ruchu na drogach. Przy opuszczaniu domu, jeśli czas na to pozwala, należy zabrać dokumenty, potrzebne leki, telefon z ładowarką, wodę i odzież. Przy dłuższej ewakuacji przyda się koc lub śpiwór dla każdego domownika. Warto wcześniej pomyśleć o sąsiadach, którzy mogą potrzebować pomocy, i wskazać służbom, gdzie takie osoby mieszkają.
Po dotarciu do wyznaczonego miejsca zbiórki nie należy znikać bez zgłoszenia tego osobom prowadzącym ewakuację. Warszawska instrukcja przypomina też, by wracać do opuszczonego budynku dopiero po uzyskaniu zgody kierujących działaniami. Dla rodziny istotne jest wcześniejsze ustalenie, kto pomaga dzieciom, seniorom i osobom z niepełnosprawnościami oraz gdzie są niezbędne leki i dokumenty. Krajowy plan organizuje współpracę instytucji, a te proste ustalenia pozwalają sprawniej wykonać komunikat, gdy pojawi się rzeczywiste zagrożenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.