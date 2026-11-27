67-latek dostał udaru podczas jazdy. Strażnicy musieli wybić szybę, trwała walka o życie
Dramatyczne zdarzenie na warszawskim Mokotowie. 67-letni kierowca stracił przytomność podczas jazdy ulicą Sobieskiego. Jego samochód przejechał przez torowisko tramwajowe i niemal uderzył w nadjeżdżający radiowóz straży miejskiej. Kiedy funkcjonariusze dotarli do auta, mężczyzna już nie oddychał. Konieczne było wybicie szyby i natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji. W ratowaniu życia pomógł przypadkowy kierowca, który okazał się lekarzem.
Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 listopada 2026 roku, około godziny 12:30. Funkcjonariusze straży miejskiej patrolujący ulicę Sobieskiego zauważyli samochód, który nagle przejechał przez tory tramwajowe. Strażnicy z trudem uniknęli zderzenia. Chwilę później rozpoczęła się akcja ratunkowa, podczas której liczyła się każda sekunda.
Samochód niemal uderzył w radiowóz. Za kierownicą siedział nieprzytomny mężczyzna
Strażnicy miejscy natychmiast zatrzymali radiowóz i zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
Jeden z funkcjonariuszy podbiegł do samochodu, aby sprawdzić stan kierowcy. Wewnątrz znajdował się tylko 67-letni mężczyzna, który nie reagował na otoczenie.
Strażnik od razu poprosił przez radio o pilne wezwanie pogotowia ratunkowego.
Początkowo funkcjonariusze podejrzewali, że kierowca może być nietrzeźwy. Szybko jednak zorientowali się, że sytuacja jest znacznie poważniejsza.
Jeden ze strażników, posiadający kwalifikacje ratownicze, zauważył objawy mogące wskazywać na udar.
W tym czasie strażniczka pobiegła do radiowozu po defibrylator AED.
Do pomocy ruszył również inny kierowca, który przypadkowo znalazł się w pobliżu zdarzenia. Okazało się, że mężczyzna jest lekarzem.
Strażnicy wybili szybę. 67-latek nie oddychał i siniał
Dostęp do poszkodowanego był utrudniony. Aby jak najszybciej wydostać go z samochodu, strażnicy zdecydowali się wybić szybę pałką służbową.
Po otwarciu pojazdu wyciągnęli nieprzytomnego kierowcę.
Stan 67-latka był bardzo ciężki. Według relacji straży miejskiej mężczyzna miał opadające kąciki ust, nie oddychał, a jego skóra stawała się coraz bardziej sina.
Funkcjonariusze i pomagający im lekarz natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.
Wykorzystali przy tym defibrylator AED znajdujący się na wyposażeniu radiowozu.
Po kilkudziesięciu sekundach 67-latek zaczerpnął pierwszy oddech.
Akcja ratunkowa była jednak kontynuowana. Strażnik i lekarz prowadzili dalsze czynności zgodnie ze wskazówkami defibrylatora, aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
Karetka zabrała mężczyznę do szpitala. Jego stan był poważny
Po przybyciu pogotowia ratownicy przejęli opiekę nad 67-latkiem.
Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie rozpoczęto dalsze działania mające uratować jego życie.
Straż miejska nie przekazała informacji o późniejszym stanie zdrowia kierowcy.
Nie potwierdzono również ostatecznej przyczyny utraty przytomności. Funkcjonariusze podejrzewali udar, jednak samo podejrzenie nie oznacza rozpoznania medycznego.
Wiadomo natomiast, że szybka reakcja strażników oraz pomoc przypadkowego lekarza pozwoliły rozpocząć czynności ratujące życie jeszcze przed przyjazdem karetki.
Strażnicy miejscy korzystają z defibrylatorów AED. Każda sekunda ma znaczenie
Warszawska straż miejska przypomina, że ponad 170 funkcjonariuszy posiada kwalifikacje ratownicze.
Pozostali strażnicy również regularnie uczestniczą w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy.
Każdy radiowóz wyjeżdżający w teren jest wyposażony w automatyczny defibrylator zewnętrzny AED.
Urządzenie analizuje rytm serca i wydaje użytkownikowi polecenia głosowe. W razie potrzeby może zalecić wykonanie defibrylacji.
AED jest skonstruowany w sposób umożliwiający obsługę również osobom bez wykształcenia medycznego.
Jego użycie w połączeniu z prawidłowo prowadzoną resuscytacją może zwiększyć szanse przeżycia osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia.
W przypadku 67-latka z Mokotowa szybkie rozpoczęcie działań ratunkowych miało szczególne znaczenie, ponieważ mężczyzna przestał oddychać.
Kierowca nagle traci przytomność. Jak reagować w takiej sytuacji?
Zdarzenie na ulicy Sobieskiego pokazuje, jak niebezpieczna może być nagła utrata przytomności podczas prowadzenia samochodu.
Kierowca, który traci świadomość, przestaje kontrolować pojazd. Może wjechać na przeciwległy pas ruchu, chodnik albo torowisko.
W takiej sytuacji świadkowie powinni przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo i wezwać pomoc pod numerem 112.
Jeżeli możliwe jest bezpieczne dotarcie do poszkodowanego, należy sprawdzić jego przytomność i oddech.
Osoba nieprzytomna, która nie oddycha prawidłowo, wymaga natychmiastowego rozpoczęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz użycia AED, jeżeli urządzenie jest dostępne.
Nie należy czekać na przyjazd pogotowia, jeżeli można bezpiecznie rozpocząć czynności ratunkowe.
W przypadku podejrzenia udaru ważne jest również rozpoznawanie charakterystycznych objawów, takich jak nagłe opadnięcie kącika ust, osłabienie jednej strony ciała czy zaburzenia mowy.
Nawet jeśli objawy ustąpią, konieczna jest pilna ocena medyczna.
Na warszawskim Mokotowie szybka reakcja funkcjonariuszy i pomoc przypadkowego lekarza pozwoliły podjąć walkę o życie 67-latka jeszcze przed przyjazdem ratowników. Mężczyzna trafił do szpitala, a jego dalszy stan zdrowia nie został podany do publicznej wiadomości.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.