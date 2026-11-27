Masz mieszkanie na parterze i nigdy nie korzystasz z windy? Wspólnota i tak może obciążyć Cię kosztami jej wymiany
Mieszkasz na parterze, do mieszkania wchodzisz bez pokonywania schodów i od lat ani razu nie korzystałeś z windy? Możesz mimo to zostać zobowiązany do pokrycia części kosztów jej wymiany. W przypadku modernizacji kilku urządzeń w dużym budynku wydatki przypadające na pojedynczego właściciela mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Polskie przepisy nie uzależniają bowiem obowiązku finansowania nieruchomości wspólnej od tego, jak często mieszkaniec korzysta z poszczególnych elementów wyposażenia budynku.
Wymiana windy to jedna z najdroższych inwestycji, z jakimi mogą zmierzyć się mieszkańcy starszych bloków. Kiedy administracja przedstawia kosztorys przedsięwzięcia, szczególnie duże emocje pojawiają się wśród właścicieli mieszkań położonych na parterze.
Ich argument wydaje się logiczny. Skoro nie korzystają z windy, dlaczego mieliby płacić za jej naprawę lub wymianę? Z prawnego punktu widzenia sprawa wygląda jednak inaczej.
W ustawie wprost wymieniono opłaty za windę
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Artykuł 14 tej ustawy wprost zalicza opłaty za windę do kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Do tej samej kategorii należą wydatki na remonty i bieżącą konserwację.
Z kolei art. 12 ust. 2 określa zasadę ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej proporcjonalnie do posiadanych udziałów, w zakresie, w jakim wydatków nie pokrywają przychody z tej nieruchomości.
Przepisy nie przewidują automatycznego zwolnienia z tego obowiązku dla osób mieszkających na parterze.
Dziennik Ustaw
Oznacza to, że nawet właściciel, który nigdy nie nacisnął przycisku windy, może zostać obciążony kosztami jej modernizacji.
Wymiana wind może kosztować milion złotych. Ile przypadnie na jedno mieszkanie?
Szczególnie dotkliwe dla domowych budżetów mogą okazać się inwestycje obejmujące jednoczesną wymianę kilku urządzeń. Oprócz zakupu nowych wind konieczne mogą być prace budowlane, dostosowanie szybów oraz modernizacja instalacji elektrycznej.
Jeśli wspólnota będzie musiała sfinansować inwestycję o wartości miliona złotych, przykładowy podział kosztów może wyglądać następująco:
|Udział w nieruchomości wspólnej
|Koszt przypadający na właściciela
|0,5 proc.
|5000 zł
|1 proc.
|10 000 zł
|1,5 proc.
|15 000 zł
|2 proc.
|20 000 zł
|3 proc.
|30 000 zł
Są to przykładowe wyliczenia, a nie obowiązujące stawki. Ostateczna wysokość dodatkowych opłat zależy od zakresu inwestycji, zgromadzonych środków remontowych, sposobu finansowania oraz ewentualnego dofinansowania.
Wspólnota może również zaciągnąć kredyt, którego spłata będzie finansowana z podwyższonych miesięcznych zaliczek. Wówczas konsekwencje wymiany windy mieszkańcy mogą odczuwać przez wiele lat.
Mieszkańcy próbowali walczyć o zwolnienie z opłat. Sprawy trafiały do sądów
Kwestia ponoszenia kosztów utrzymania urządzeń, z których właściciel faktycznie nie korzysta, była już przedmiotem postępowań sądowych.
W orzeczeniu o sygnaturze I ACa 1216/17 sąd wskazał, że właściciel lokalu uczestniczy w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej również wtedy, gdy nie korzysta z urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku.
Sąd odniósł się także do przykładu windy i mieszkania znajdującego się na parterze, podkreślając, że właściciel nie może samodzielnie zdecydować o zaprzestaniu ponoszenia takich opłat.
Podobne spory dotyczą również właścicieli mieszkań znajdujących się w klatkach schodowych, w których nie ma windy. Brak bezpośredniego dostępu do urządzenia nie musi automatycznie oznaczać, że przestaje ono być elementem nieruchomości wspólnej.
Mieszkasz na parterze? Według prawa nadal jesteś współwłaścicielem części wspólnych
Kupując mieszkanie, właściciel nabywa nie tylko sam lokal, lecz także udział w nieruchomości wspólnej.
W zależności od konstrukcji budynku i jego sytuacji prawnej do nieruchomości wspólnej należą między innymi fundamenty, dach, elewacja, klatki schodowe, instalacje oraz windy służące mieszkańcom.
Obowiązek finansowania tych elementów nie jest uzależniony od indywidualnych potrzeb właściciela.
Analogicznie osoba mieszkająca na pierwszym piętrze uczestniczy w kosztach remontu dachu, choć bezpośrednio nad jej mieszkaniem znajduje się kilka innych kondygnacji. Właściciel mieszkania na ostatnim piętrze może natomiast finansować remont piwnic, nawet jeśli nie posiada tam żadnego pomieszczenia.
Podstawą rozliczenia jest co do zasady udział w nieruchomości, a nie intensywność korzystania z jej poszczególnych elementów.
Czy administracja może zwolnić mieszkańców parteru z opłat za windę?
W niektórych budynkach funkcjonują zróżnicowane zasady naliczania opłat związanych z windami. Mieszkańcy parteru mogą spotkać się z obniżonymi stawkami eksploatacyjnymi lub innymi rozwiązaniami przewidzianymi w regulaminach.
Nie oznacza to jednak, że takie zwolnienie automatycznie obejmuje również koszt wymiany całego urządzenia.
Należy odróżnić bieżące koszty eksploatacji windy od nakładów inwestycyjnych związanych z remontem nieruchomości wspólnej.
Dopuszczalność różnicowania opłat we wspólnotach była przedmiotem rozbieżnych stanowisk sądów. Dlatego każdorazowo trzeba uwzględnić podstawę prawną rozliczenia, charakter wydatku oraz obowiązujące uchwały.
Samo usytuowanie mieszkania na parterze nie daje ustawowego prawa do zwolnienia z kosztów.
Nie zgadzasz się z kosztami? Jest sposób na zakwestionowanie decyzji
Właściciel mieszkania nie jest pozbawiony możliwości obrony swoich interesów. Jeżeli uważa, że wspólnota nieprawidłowo rozłożyła koszty modernizacji lub przyjęła uchwałę naruszającą jego prawa, może wystąpić do sądu.
Artykuł 25 ustawy o własności lokali przewiduje możliwość zaskarżenia uchwały między innymi wtedy, gdy narusza ona przepisy, zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością lub interes właściciela.
Termin na wniesienie powództwa wynosi zasadniczo sześć tygodni.
Samo skierowanie sprawy do sądu nie powoduje jednak automatycznego wstrzymania wykonania uchwały. Właściciel może dodatkowo wystąpić o jej wstrzymanie.
Argument, że mieszkaniec nie korzysta z windy, może okazać się niewystarczający. Większe znaczenie mogą mieć nieprawidłowości w podziale kosztów, nieuzasadnione wydatki lub istotne naruszenia procedury podejmowania uchwały.
Mieszkasz w bloku należącym do spółdzielni? Sprawdź regulamin
Inaczej mogą wyglądać szczegółowe zasady rozliczeń w budynkach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.
W takich nieruchomościach znaczenie mają przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, regulaminy rozliczania kosztów oraz zasady obowiązujące w konkretnej spółdzielni.
Nie można automatycznie przenosić wszystkich zasad dotyczących wspólnot mieszkaniowych na zasoby spółdzielcze.
Dlatego mieszkańcy, którzy otrzymali informację o dodatkowych opłatach związanych z wymianą windy, powinni ustalić, na jakiej podstawie zostały one naliczone.
Dostałeś informację o wymianie windy? Sprawdź te dokumenty
Przed zapłaceniem wysokiej jednorazowej należności warto wystąpić do zarządu lub administracji o przedstawienie dokumentacji dotyczącej inwestycji.
Szczególnie istotne są:
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uchwała dotycząca remontu lub wymiany windy,
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kosztorys inwestycji,
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zasady podziału kosztów pomiędzy właścicieli,
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wysokość zgromadzonych środków na funduszu remontowym,
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warunki ewentualnego kredytu,
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wyliczenie kwoty przypadającej na konkretne mieszkanie.
Warto również sprawdzić wielkość swojego udziału w nieruchomości wspólnej. Informacja ta może mieć bezpośrednie przełożenie na wysokość należności.
Nie należy natomiast samodzielnie zaprzestawać regulowania opłat. Może to doprowadzić do powstania zadłużenia, naliczenia odsetek oraz skierowania sprawy na drogę sądową.
Posiadanie mieszkania na parterze może oznaczać mniejszą potrzebę korzystania z windy, ale nie oznacza automatycznego zwolnienia z finansowania jej utrzymania i wymiany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.