Masz mieszkanie własnościowe i zalegasz z opłatami? Wspólnota może doprowadzić do przymusowej sprzedaży Twojego lokalu
Własne mieszkanie nie daje całkowitej ochrony przed jego utratą. Nawet jeśli nieruchomość została kupiona za gotówkę, nie jest obciążona hipoteką i od kilkudziesięciu lat należy do tej samej osoby, może zostać sprzedana w drodze licytacji. Polskie prawo pozwala wspólnocie mieszkaniowej wystąpić do sądu z takim żądaniem, jeżeli właściciel długotrwale zalega z należnymi opłatami. Co szczególnie istotne, ustawa nie określa minimalnej kwoty zadłużenia, od której możliwe jest zastosowanie tego rozwiązania.
Rosnące koszty utrzymania mieszkań sprawiają, że regulowanie wszystkich rachunków może stanowić poważne obciążenie dla domowego budżetu. Zaległości wobec administracji mogą jednak prowadzić do znacznie poważniejszych konsekwencji niż naliczenie odsetek czy otrzymanie wezwania do zapłaty.
W skrajnych przypadkach właściciel może stracić nieruchomość, nawet jeśli nie wyraża zgody na jej sprzedaż.
Jeden przepis pozwala wspólnocie wystąpić o sprzedaż mieszkania
Podstawą prawną jest art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Przepis przewiduje możliwość wystąpienia przez wspólnotę mieszkaniową na drogę sądową z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji.
Jedną z przesłanek zastosowania tego rozwiązania jest długotrwałe zaleganie przez właściciela z należnymi opłatami.
Oznacza to, że prawo własności mieszkania nie stanowi bezwzględnej ochrony przed konsekwencjami wielomiesięcznego lub wieloletniego zadłużenia.
Nie jest przy tym konieczne, aby mieszkanie było obciążone kredytem hipotecznym. Przepisy mogą znaleźć zastosowanie również wobec osób, które kupiły nieruchomość za własne oszczędności, otrzymały ją w spadku lub w drodze darowizny.
Nie ma jednej kwoty zadłużenia, po której można stracić mieszkanie
Właściciele mieszkań często zastanawiają się, jak wysokie musi być zadłużenie, aby wspólnota mogła podjąć tak radykalne działania. Czy wystarczy 10 tys. zł, czy konieczne jest przekroczenie 50 tys. zł?
Ustawodawca nie wskazał w art. 16 konkretnej kwoty ani sztywnego okresu zalegania z opłatami.
W postępowaniu sądowym znaczenie mogą mieć wysokość zadłużenia, czas jego narastania, dotychczasowe zachowanie właściciela, podejmowane próby spłaty oraz wpływ zaległości na sytuację finansową wspólnoty.
Przymusowa sprzedaż mieszkania jest środkiem wyjątkowo dotkliwym. Pojedyncza niezapłacona faktura lub krótkotrwałe opóźnienie w regulowaniu należności nie oznaczają automatycznie, że właściciel straci lokal.
Nie płacisz czynszu? Zobacz, jak szybko może narastać zadłużenie
W przypadku całkowitego zaprzestania regulowania miesięcznych opłat zaległości mogą bardzo szybko osiągnąć znaczące rozmiary.
|Miesięczne opłaty
|Dług po roku
|Dług po dwóch latach
|600 zł
|7200 zł
|14 400 zł
|800 zł
|9600 zł
|19 200 zł
|1000 zł
|12 000 zł
|24 000 zł
|1200 zł
|14 400 zł
|28 800 zł
|1500 zł
|18 000 zł
|36 000 zł
Do powyższych kwot mogą dojść odsetki za opóźnienie, koszty postępowania sądowego oraz koszty egzekucji komorniczej.
Przedstawione wyliczenia mają charakter przykładowy. Nie są to ustawowe progi umożliwiające przymusową sprzedaż mieszkania.
Sąsiedzi mogą przegłosować skierowanie sprawy do sądu
Zarząd wspólnoty nie może samodzielnie odebrać właścicielowi mieszkania ani wystawić jego nieruchomości na sprzedaż.
Wytoczenie powództwa na podstawie art. 16 ustawy o własności lokali jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. W przypadku wspólnot działających według zasad określonych w art. 22 ustawy wymaga podjęcia odpowiedniej uchwały właścicieli.
Co istotne, zgoda zadłużonego mieszkańca nie jest konieczna do przyjęcia takiej uchwały.
Następnie wspólnota musi skierować sprawę do sądu, który oceni, czy istnieją podstawy do zastosowania tak daleko idącego rozwiązania.
Potwierdza to między innymi opublikowane orzeczenie w sprawie o sygnaturze I C 768/24, dotyczące uchwał związanych z wieloletnimi zaległościami w opłatach.
Nawet mieszkanie warte milion złotych może zostać wystawione na licytację
Wartość nieruchomości znacznie przekraczająca wysokość zadłużenia nie stanowi sama w sobie bezwzględnej ochrony przed przymusową sprzedażą.
W przypadku uwzględnienia powództwa i przeprowadzenia dalszego postępowania lokal może zostać sprzedany zgodnie z przepisami dotyczącymi egzekucji z nieruchomości.
Nie oznacza to jednak, że wspólnota otrzymuje całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania.
Pieniądze podlegają podziałowi zgodnie z przepisami postępowania egzekucyjnego. Po zaspokojeniu uprawnionych wierzycieli i pokryciu kosztów postępowania ewentualna pozostała kwota przypada byłemu właścicielowi.
Nadal jednak musi on liczyć się z utratą mieszkania, koniecznością przeprowadzki oraz ryzykiem uzyskania ceny niższej od tej, którą mógłby osiągnąć podczas samodzielnej sprzedaży nieruchomości.
Jest jeszcze jeden wyjątkowo niekorzystny przepis. Nie masz prawa do lokalu zamiennego
Szczególnie istotny dla zadłużonych właścicieli jest art. 16 ust. 2 ustawy o własności lokali.
Przepis jednoznacznie wyłącza prawo do lokalu zamiennego dla właściciela, którego mieszkanie zostało sprzedane w tym trybie.
Oznacza to, że były właściciel nie może na tej podstawie domagać się od wspólnoty zapewnienia mu innego mieszkania.
Odrębną kwestią są przepisy dotyczące opróżnienia lokalu oraz ewentualnych uprawnień przysługujących osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji życiowej. Brak prawa do lokalu zamiennego nie oznacza automatycznie możliwości natychmiastowego usunięcia mieszkańca bez zachowania odpowiednich procedur.
Nie tylko zadłużenie. Możesz stracić mieszkanie również z innych powodów
Artykuł 16 ustawy o własności lokali obejmuje również niektóre przypadki szczególnie uciążliwego zachowania mieszkańców.
Wspólnota może wystąpić z żądaniem przymusowej sprzedaży lokalu także wtedy, gdy jego właściciel rażąco lub uporczywie narusza porządek domowy albo swoim zachowaniem poważnie utrudnia innym osobom korzystanie z mieszkań i części wspólnych budynku.
Nie chodzi jednak o pojedynczą kłótnię z sąsiadem czy sporadyczne zakłócenie ciszy. Każda sprawa wymaga oceny konkretnych okoliczności przez sąd.
Dostałeś uchwałę dotyczącą sprzedaży Twojego mieszkania? Masz sześć tygodni
Właściciel, który uważa, że wspólnota podjęła nieuzasadnioną lub niezgodną z prawem uchwałę, może ją zaskarżyć na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali.
Termin wynosi zasadniczo sześć tygodni od podjęcia uchwały na zebraniu albo od powiadomienia o jej treści, jeżeli została przyjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów.
Samo zaskarżenie uchwały nie powoduje automatycznego wstrzymania jej wykonania. Można jednak wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem.
Niezależnie od tego właściciel ma możliwość przedstawienia swojej obrony w procesie dotyczącym przymusowej sprzedaży lokalu.
Masz zadłużenie wobec administracji? Nie czekaj, aż sprawa trafi do sądu
Osoby mające trudności z regulowaniem miesięcznych opłat powinny jak najszybciej skontaktować się z zarządem wspólnoty lub administracją.
Warto wystąpić o szczegółowe rozliczenie zadłużenia, sprawdzić prawidłowość naliczonych należności i zaproponować rozłożenie długu na raty. Wspólnota nie musi zaakceptować takiej propozycji, ale zawarcie porozumienia może ograniczyć ryzyko eskalacji sporu.
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą również sprawdzić, czy spełniają kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego. Świadczenie to jest dostępne także dla właścicieli mieszkań spełniających ustawowe warunki.
W Warszawie informacji dotyczących dodatków mieszkaniowych można szukać w urzędach dzielnic. Dostępna jest również nieodpłatna pomoc prawna.
Najgorszym rozwiązaniem jest ignorowanie korespondencji, wezwań do zapłaty oraz pism sądowych.
Własne mieszkanie może stanowić dorobek całego życia. Długotrwałe zaległości wobec wspólnoty mogą jednak zagrozić jego zachowaniu, nawet jeśli nieruchomość nigdy nie była obciążona kredytem hipotecznym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.