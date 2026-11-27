Ludzie płacą kilkaset złotych więcej co miesiąc i nie wiedza za co. Po prostu przychodzi gigantyczne rozliczenie ze wspólnoty
Nie brałeś kredytu, nie byłeś w banku i nie podpisywałeś żadnej umowy. Mimo to do opłat za mieszkanie może dojść koszt jego spłaty. Wystarczy, że wspólnota prawidłowo zdecyduje o sfinansowaniu remontu kredytem. Dla właściciela może to oznaczać setki złotych miesięcznie przez wiele lat. Sąd Najwyższy potwierdził możliwość takiego finansowania. Kluczowe są uchwała wspólnoty, zakres prac i sposób podziału kosztów. Sam argument „ja się na kredyt nie zgadzałem” nie wystarczy, żeby uniknąć obciążenia.
Kredyt podpisuje wspólnota, ale pieniądze na raty pochodzą z opłat
Wspólnota może zaciągać zobowiązania związane z nieruchomością wspólną. Jeżeli trzeba wymienić instalację elektryczną na klatkach, naprawić dach lub przeprowadzić termomodernizację, właściciele mogą zdecydować, że zamiast od razu wpłacać całą potrzebną kwotę, rozłożą finansowanie w czasie. Umowę z bankiem zawiera wtedy wspólnota reprezentowana przez uprawnione osoby. Pieniądze na spłatę trzeba jednak zapewnić w jej budżecie. Mogą pochodzić z wpłat na fundusz remontowy, co przekłada się na miesięczne obciążenia poszczególnych lokali.
Nowy kredyt nie musi oznaczać podwyżki o całą przypadającą na mieszkanie część raty. Wspólnota może już mieć zgromadzone oszczędności lub pobierać wpłaty wystarczające do obsługi zadłużenia. Znaczenie mają też inne wydatki, przychody i warunki finansowania. Dlatego przy nowym naliczeniu warto zobaczyć, jaka była wcześniejsza stawka, co zmieniono oraz na jakiej podstawie wyliczono należność.
Nie musisz głosować „za”, żeby uchwała cię objęła
W typowej wspólnocie liczącej więcej niż trzy lokale decyzje zapadają co do zasady większością głosów liczoną według udziałów. Chodzi o większość wszystkich udziałów, a nie tylko udziałów osób obecnych na zebraniu. Głosy można zbierać również indywidualnie lub częściowo na zebraniu, częściowo poza nim. Prawidłowo podjęta uchwała może wiązać właściciela, który był przeciw albo nie uczestniczył w głosowaniu. W najmniejszych wspólnotach, do trzech lokali, obowiązują odrębne zasady zarządu wynikające z przepisów o współwłasności.
Sąd Najwyższy rozpatrywał kredyt na 20 lat
W wyroku z 28 marca 2012 roku, sygn. V CSK 150/11, Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę uchwały dotyczącej kredytu do 133 411,11 zł na okres 20 lat. Pieniądze miały sfinansować wymianę wspólnej instalacji elektrycznej. Gmina posiadająca lokale we wspólnocie kwestionowała przyjęte rozwiązanie. Jej skarga kasacyjna została oddalona. W uzasadnieniu SN wskazał, że remont można finansować bezpośrednimi wpłatami właścicieli albo kredytem wspólnoty, a „wybór formy finansowania pozostawiony jest decyzji ogółu właścicieli, a nie poszczególnych współwłaścicieli”.
W tej sprawie pojawił się również argument, że właściciel gotowy zapłacić swoją część remontu z góry powinien móc wyłączyć się z kredytowego finansowania. SN zwrócił uwagę, że taka wpłata sama nie usuwa ustawowej odpowiedzialności właściciela za zobowiązanie wspólnoty, w części odpowiadającej jego udziałowi. Dlatego przed wpłaceniem dużej kwoty „zamiast kredytu” trzeba ustalić sposób jej rozliczenia. Właściciel powinien wiedzieć, jak wpłata wpłynie na jego przyszłe należności i jakie zobowiązania nadal będą go obciążały.
Ile może kosztować rata wspólnoty? Przykład dla jednego mieszkania
Załóżmy, że wspólnota musi co miesiąc zebrać od właścicieli 12 000 zł na ratę kapitałowo-odsetkową. Przy podziale według udziałów właściciel mający 3 proc. udziału finansowałby z tej kwoty 360 zł miesięcznie. Daje to 4320 zł rocznie. Poniższa tabela przedstawia wyłącznie modelowy rachunek, przy niezmiennej racie i tym samym sposobie rozliczenia przez cały okres. Pokazuje część raty przypadającą na lokal, a nie automatyczną podwyżkę dotychczasowych opłat. Rzeczywiste naliczenie zależy od budżetu konkretnej wspólnoty.
|Udział właściciela
|Część raty miesięcznie
|Przez rok
|Przez 10 lat
|1 proc.
|120 zł
|1440 zł
|14 400 zł
|2 proc.
|240 zł
|2880 zł
|28 800 zł
|3 proc.
|360 zł
|4320 zł
|43 200 zł
|5 proc.
|600 zł
|7200 zł
|72 000 zł
Do oceny kosztu potrzebny jest udział przypisany do lokalu, a nie samo porównanie jego metrażu z mieszkaniem sąsiada. Udział można sprawdzić w dokumentach własności i księdze wieczystej. Przy kredycie trzeba zobaczyć również, czy oprocentowanie jest stałe czy zmienne, ile wynoszą prowizje i jak długo potrwa spłata. Dwie oferty z podobną ratą mogą oznaczać inny łączny wydatek, jeżeli jedna przewiduje znacznie dłuższy okres kredytowania. W tabeli nie uwzględniono żadnej zmiany tych warunków.
Zarząd potrzebuje upoważnienia. Nie dostaje dowolności w wydawaniu pieniędzy
W wyroku z 9 maja 2019 roku, sygn. I CSK 197/18, SN wyjaśnił, że zaciągnięcie kredytu przez wspólnotę przekracza zwykły zarząd i wymaga uchwały właścicieli. Zgoda nie może dawać zarządowi całkowitej swobody. Powinna odnosić się przynajmniej do określonej w przybliżeniu czynności; znaczenie może mieć np. górna granica zobowiązania. Jednocześnie sąd wskazał, że projekt umowy kredytowej nie musi być obowiązkowym załącznikiem.
Przed głosowaniem warto zażądać informacji, co dokładnie ma być remontowane, ile będzie kosztować, jaką część pokryją oszczędności i jakie będą koszty kredytu. Przy otrzymaniu nowego rozliczenia potrzebne są dodatkowo uchwała, plan finansowy oraz rachunek dotyczący konkretnego lokalu. Jeżeli naliczenie jest wyższe od zapowiedzianego, wyjaśnienia wymaga różnica: zmiana raty, dodatkowe roboty czy inny sposób podziału wydatków. Ogólne hasło „koszty remontu” nie pozwala sprawdzić, skąd wzięła się suma do zapłaty.
Na zaskarżenie uchwały są 6 tygodni
Właściciel może wystąpić do sądu, gdy uchwała narusza prawo, umowę właścicieli, zasady prawidłowego zarządzania albo jego interesy. Art. 25 ustawy o własności lokali przewiduje 6 tygodni: od podjęcia uchwały na zebraniu albo od powiadomienia o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Nie należy zakładać, że termin zacznie biec dopiero po otrzymaniu podwyższonego rachunku. Samo wniesienie pozwu nie wstrzymuje wykonania uchwały. O jej wstrzymaniu może zdecydować sąd.
Warszawa: sprawy wspólnot trafiają do dwóch sądów okręgowych
Pozew o uchylenie uchwały kieruje się przeciwko wspólnocie do właściwego sądu okręgowego. W Warszawie znaczenie ma położenie nieruchomości. Dla Białołęki, Targówka, Pragi-Północ, Pragi-Południe, Rembertowa, Wawra i Wesołej właściwy jest Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie. Pozostałe warszawskie dzielnice, m.in. Mokotów, Wola, Śródmieście czy Ursynów, należą do okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. Przed złożeniem pisma warto sprawdzić informacje o właściwości i obsłudze interesantów na stronie danego sądu.
Co zrobić po otrzymaniu wysokiego naliczenia?
Najpierw poproś zarząd o dokumenty i sprawdź datę podjęcia uchwały lub powiadomienia o jej treści. Następnie porównaj swój udział, przyjętą stawkę i okres, którego dotyczy rozliczenie. Jeżeli kwestionujesz decyzję, dopilnuj terminu sądowego, nawet gdy zarząd jeszcze odpowiada na reklamację. Do sporu przydadzą się korespondencja, uchwały, wcześniejsze naliczenia i potwierdzenia wpłat. Najwięcej wyjaśni konkretny rachunek: jaka część wydatku dotyczy twojego lokalu, z czego wynika i czy nie została już pokryta wcześniejszymi wpłatami.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.