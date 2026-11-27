Gigantyczna kwota wpłynęła na konta policjantów z Krakowa. Polacy zebrali ponad 7 milionów złotych!
Niesamowity finał zbiórki dla policjantów z Krakowa i ich rodzin. Krzysztof Stanowski poinformował, że zebrane pieniądze trafiły już na konta funkcjonariuszy, którzy dochodzą do zdrowia. Każdemu z nich przekazano ponad 3,5 miliona złotych. W akcji pomocy wzięło udział aż 125 tysięcy osób. Łączna kwota wypłat wyniosła 7 053 835,67 zł.
Ogromna mobilizacja internautów przyniosła spektakularny efekt. W piątek, 27 listopada, Krzysztof Stanowski przekazał wiadomość, na którą czekały tysiące osób zaangażowanych w pomoc krakowskim funkcjonariuszom.
Ponad 3,5 miliona złotych dla każdego z policjantów
Krzysztof Stanowski poinformował o przekazaniu pieniędzy i opublikował zaświadczenia o wypłatach środków ze zbiórki prowadzonej za pośrednictwem platformy Zrzutka.pl.
Z przedstawionych dokumentów wynika, że wypłacono następujące kwoty:
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Artur Morański – 3 526 917,83 zł.
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Jakub Tomasz Kulik – 3 526 917,84 zł.
Łącznie wypłacono ponad 7 milionów złotych. Pieniądze zostały podzielone niemal idealnie po równo. Różnica pomiędzy obiema kwotami wynosi zaledwie jeden grosz.
Krzysztof Stanowski przekazał również dobre wiadomości o stanie zdrowia funkcjonariuszy
Oprócz informacji dotyczących przekazania pieniędzy Stanowski poinformował, że policjanci dochodzą do zdrowia.
„Nasi bohaterowie dochodzą do zdrowia, a na ich kontach pojawiły się pieniądze, które wspólnie zebraliśmy. W zbiórce udział wzięło 125 000 osób. Wszystkim bardzo dziękuję” – napisał Krzysztof Stanowski w serwisie X.
Zaapelował również o dalsze udostępnianie informacji, aby pokazać, jak wielką siłę ma internet, kiedy ludzie jednoczą się we wspólnym celu.
Aż 125 tysięcy osób ruszyło z pomocą
Skala zaangażowania darczyńców robi ogromne wrażenie. W zbiórce uczestniczyło 125 tysięcy osób, które wspólnie zgromadziły wielomilionową kwotę.
To wyjątkowy przykład społecznej solidarności z funkcjonariuszami i ich rodzinami. Zebrane środki mogą stanowić ogromne wsparcie finansowe w okresie powrotu do zdrowia oraz w kolejnych latach.
Zaświadczenia o wypłatach zostały wygenerowane w piątek wieczorem. Pierwsza wypłata została odnotowana o godzinie 18:14, a druga o godzinie 19:37.
Polacy pokazali ogromną siłę solidarności
Ponad siedem milionów złotych i 125 tysięcy darczyńców. Za tymi liczbami stoją ludzie, którzy zdecydowali się wesprzeć policjantów i ich bliskich.
Krzysztof Stanowski podziękował wszystkim uczestnikom zbiórki. Według jego informacji pieniądze znalazły się już na kontach funkcjonariuszy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.