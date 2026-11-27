Stopnie alarmowe na Mazowszu. Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy i całego województwa
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o podpisaniu przez premiera czterech zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa. Od 1 grudnia 2026 roku na terenie całego Mazowsza, podobnie jak w pozostałych regionach Polski, będą obowiązywały stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP. Jeszcze wyższy, trzeci stopień alarmowy CHARLIE, obejmie określoną infrastrukturę kolejową. Zarządzenia będą obowiązywać aż do 28 lutego 2027 roku. Mieszkańcy powinni zachować zwiększoną czujność.
Premier podpisał zarządzenia 26 listopada 2026 roku na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Decyzje obejmują okres świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego Roku oraz ferii zimowych.
Drugi stopień alarmowy na całym Mazowszu
Stopień alarmowy BRAVO będzie obowiązywał we wszystkich miejscowościach województwa mazowieckiego, w tym w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie.
Jest to drugi z czterech stopni alarmowych przewidzianych w polskim systemie bezpieczeństwa. Jego obowiązywanie oznacza zwiększoną gotowość służb oraz administracji publicznej.
Mieszkańcy mogą zauważyć większą liczbę patroli, dodatkowe kontrole oraz wzmożoną ochronę obiektów użyteczności publicznej.
Trzeci stopień alarmowy na kolei. Ważna informacja dla pasażerów
Szczególną uwagę zwraca decyzja dotycząca wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.
CHARLIE jest drugim najwyższym stopniem alarmowym w Polsce. Jego obowiązywanie wiąże się z dodatkowymi procedurami bezpieczeństwa i zwiększoną gotowością odpowiednich służb.
Informacja ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Mazowsza, którzy codziennie korzystają z połączeń kolejowych, dojeżdżając do pracy, szkół i uczelni.
Samo wprowadzenie stopnia alarmowego nie oznacza zawieszenia kursowania pociągów.
Zagrożenia w cyberprzestrzeni. BRAVO-CRP w całym województwie
Na Mazowszu będzie obowiązywał również drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, dotyczący bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Administracja publiczna oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo cyfrowe będą działały w ramach podwyższonej gotowości.
Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność wobec podejrzanych wiadomości SMS, fałszywych komunikatów urzędowych, nieznanych załączników oraz prób wyłudzenia danych osobowych i bankowych.
Ważne zasady dla wszystkich mieszkańców Mazowsza
Podczas obowiązywania stopni alarmowych należy zachować zwiększoną czujność, szczególnie w miejscach publicznych, na dworcach, w galeriach handlowych oraz środkach komunikacji miejskiej.
Mieszkańcy powinni pamiętać o kilku zasadach:
-
Nie dotykać pozostawionych bez opieki, podejrzanych przedmiotów i bagaży.
-
Informować służby o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie.
-
Stosować się do poleceń funkcjonariuszy.
-
Nie rozpowszechniać niepotwierdzonych informacji o zagrożeniach.
-
W przypadku bezpośredniego niebezpieczeństwa dzwonić pod numer alarmowy 112.
Czy mieszkańcy muszą ograniczyć wychodzenie z domów?
Obowiązywanie stopni alarmowych nie oznacza wprowadzenia stanu wyjątkowego, godziny policyjnej ani zakazu organizowania rodzinnych spotkań czy podróżowania.
Mieszkańcy Mazowsza mogą normalnie chodzić do pracy, robić zakupy i korzystać z komunikacji publicznej. Należy jednak liczyć się z możliwością dodatkowych kontroli bezpieczeństwa.
Stopnie alarmowe będą obowiązywały przez trzy miesiące
Wszystkie cztery zarządzenia podpisane przez premiera zaczną obowiązywać 1 grudnia 2026 roku o godzinie 00:00 i pozostaną w mocy do 28 lutego 2027 roku do godziny 23:59.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w przekazanym komunikacie nie wskazało konkretnego zdarzenia będącego bezpośrednią przyczyną podpisania zarządzeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.