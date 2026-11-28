Poważne konsekwencje cyberataku na gigantyczny system płatniczy w Polsce. Są nowe informacje. Sprawdź swoje konto bankowe
Minęło ponad dwa tygodnie od wykrycia cyberataku na Autopay, jednego z największych operatorów płatności elektronicznych w Polsce. Pojawiają się kolejne niepokojące informacje dotyczące bezpieczeństwa danych kart płatniczych. Według doniesień z 27 listopada 2026 roku nieuprawniony dostęp mógł obejmować nie tylko numery kart i daty ich ważności, ale również kody zabezpieczające CVV2. Część banków podjęła już działania ochronne. Sytuacja jest szczególnie istotna w okresie Black Weekend i nadchodzących zakupów bożonarodzeniowych, kiedy Polacy masowo korzystają z płatności internetowych.
Nowe informacje dotyczące cyberataku. Chodzi o dane kart płatniczych
11 listopada 2026 roku Autopay, wcześniej działający pod nazwą Blue Media, wykrył nieautoryzowany dostęp do części swojej infrastruktury informatycznej.
Pierwszy publiczny komunikat dotyczący zdarzenia pojawił się 13 listopada. Od tego czasu trwa szczegółowa analiza incydentu, a instytucje finansowe podejmują działania mające ograniczyć potencjalne zagrożenie dla klientów.
W piątek, 27 listopada, „Rzeczpospolita”, powołując się na ustalenia portalu Niebezpiecznik, poinformowała, że sprawca mógł uzyskać dostęp również do kodów zabezpieczających CVV2.
To szczególnie istotna informacja, ponieważ dane te są wykorzystywane podczas realizacji płatności internetowych.
Autopay zaktualizował komunikat. Wiadomo, jakie dane mogły zostać ujawnione
W aktualizacji opublikowanej 23 listopada operator płatności wskazał kategorie informacji, których może dotyczyć zdarzenie.
Są to:
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adresy poczty elektronicznej,
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numery telefonów w przypadku transakcji związanych z doładowaniami,
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adresy IP,
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dane kart płatniczych używanych podczas transakcji.
Autopay zaznacza, że incydent nie obejmuje haseł do aplikacji operatora ani danych logowania do bankowości internetowej.
Spółka nadal nie potwierdziła, że informacje zostały skopiowane lub wykorzystane przez przestępców, jednak nie wyklucza takiej możliwości.
Banki rozpoczęły działania ochronne. Niektóre karty zostały zastrzeżone
Polski sektor bankowy monitoruje sytuację i analizuje potencjalne konsekwencje incydentu.
Jak informowaliśmy 27 listopada, dodatkowe działania dotyczące bezpieczeństwa klientów podjęły między innymi PKO BP, mBank, Alior Bank oraz Erste Bank Polska.
Pojawiły się również doniesienia o przypadkach prewencyjnego zastrzegania kart płatniczych przez banki.
Dla klientów może to oznaczać konieczność korzystania z innego instrumentu płatniczego do czasu otrzymania nowej karty.
Płaciłeś przez internet? Możliwe, że korzystałeś z Autopay, nawet o tym nie wiedząc
Autopay obsługuje wiele rodzajów płatności elektronicznych wykorzystywanych przez Polaków podczas codziennych zakupów i regulowania zobowiązań.
Z usług operatora korzystają sklepy internetowe, dostawcy usług, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne oraz podmioty obsługujące płatności za przejazdy autostradami.
Klient nie zawsze zwraca uwagę na nazwę operatora, który pośredniczy w realizacji transakcji.
Samo korzystanie z usług Autopay nie oznacza jednak, że dane danej osoby zostały objęte incydentem. Operator informuje zainteresowanych klientów indywidualnie.
Sprawdź historię rachunku. Nawet niewielka płatność powinna zwrócić Twoją uwagę
Szczególną uwagę należy zwrócić na transakcje, których właściciel rachunku nie rozpoznaje. Dotyczy to również niewielkich obciążeń opiewających na kilka złotych.
Cyberprzestępcy mogą próbować wykonywać drobne płatności w celu sprawdzenia, czy posiadane dane karty pozwalają na realizację transakcji.
W okresie intensywnych zakupów przedświątecznych takie operacje mogą łatwo umknąć uwadze właściciela rachunku.
Warto uruchomić powiadomienia o płatnościach, regularnie kontrolować historię operacji oraz dostosować limity transakcji internetowych do swoich rzeczywistych potrzeb.
Cyberatak wspierany przez sztuczną inteligencję. Niepokojące ustalenia ekspertów
Z analizy przeprowadzonej przez Autopay wynika, że cyberatak nosił cechy zaawansowanej automatyzacji wspieranej przez sztuczną inteligencję.
Według dotychczasowych ustaleń sprawcy nie wykorzystali tradycyjnego phishingu ani złośliwego oprogramowania.
Operator przekazał informacje dotyczące zastosowanej metody zespołowi CSIRT KNF, aby inne instytucje finansowe mogły przygotować się na podobne zagrożenia.
Pierwotna przyczyna włamania pozostaje przedmiotem analizy.
Teraz może pojawić się kolejne zagrożenie. Oszuści mogą dzwonić do klientów banków
Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich ostrzegło przed możliwością wykorzystania informacji o incydencie do przeprowadzania kolejnych oszustw.
Przestępcy mogą podszywać się pod pracowników banków, przedstawicieli operatora płatności lub specjalistów zajmujących się cyberbezpieczeństwem.
Pod pretekstem ochrony pieniędzy mogą nakłaniać klientów do przekazania poufnych informacji, zatwierdzenia operacji lub instalowania dodatkowych aplikacji.
Szczególnie niebezpieczne są rozmowy, podczas których rzekomy pracownik banku informuje o konieczności natychmiastowego przelania oszczędności na specjalny rachunek zabezpieczający.
Nie należy wykonywać takich poleceń. Rozmowę trzeba zakończyć, a następnie samodzielnie skontaktować się z bankiem za pośrednictwem oficjalnej infolinii.
Pieniądze zniknęły z konta? Bank ma obowiązek wynikający z ustawy
Osoby, które zauważą nieautoryzowane transakcje, powinny natychmiast powiadomić swój bank.
Zgodnie z art. 46 ustawy o usługach płatniczych bank zasadniczo ma obowiązek zwrócić kwotę nieautoryzowanej transakcji najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po jej stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia.
Przepisy przewidują wyjątek dotyczący uzasadnionego i udokumentowanego podejrzenia oszustwa, o którym bank zawiadomił organy ścigania.
Chociaż ustawowy termin na zgłoszenie nieautoryzowanej transakcji wynosi zasadniczo maksymalnie 13 miesięcy, nie należy odkładać kontaktu z bankiem. Szybka reakcja może ograniczyć dalsze straty.
Czy trzeba natychmiast wymienić kartę płatniczą?
Nie każdy klient korzystający z płatności Autopay musi wymieniać swoją kartę.
Zgodnie z przywołanym przez operatora stanowiskiem CSIRT KNF nie ma potrzeby występowania o nową kartę wyłącznie z powodu informacji o cyberataku.
Jeżeli bank uzna, że określona karta wymaga wymiany lub dodatkowego zabezpieczenia, powinien poinformować o tym klienta.
Osoby, które otrzymały indywidualne zawiadomienie o możliwym naruszeniu danych, powinny zapoznać się z jego treścią i skonsultować dalsze działania ze swoim bankiem.
Nadal nie wiadomo, ilu klientów dotyczy cyberatak
Na dzień 28 listopada 2026 roku nie została publicznie ujawniona dokładna liczba osób, których dane mogły zostać objęte incydentem.
Nie wiadomo również, z jakiego dokładnie okresu pochodzą wszystkie zagrożone informacje.
Sprawą zajmują się policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz CSIRT KNF.
Jednocześnie Autopay zapewnia, że obsługa płatności działa nieprzerwanie.
Nadchodzące tygodnie będą okresem szczególnie intensywnych zakupów internetowych. Dlatego warto zachować wzmożoną ostrożność, kontrolować operacje bankowe i nie ufać osobom, które powołując się na cyberatak, próbują uzyskać dostęp do naszych pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.