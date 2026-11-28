W sobotę Polacy mogą ruszyć do Biedronki. Gigantyczna promocja tylko przez jeden dzień
Biedronka przygotowała wyjątkową akcję promocyjną na sobotę, 28 listopada 2026 roku. W ramach Black Week klienci mogą otrzymać voucher o wartości 25 zł na kolejne zakupy. Wystarczy jednorazowo kupić kosmetyki za minimum 99 zł. To szczególnie atrakcyjna okazja dla osób, które planują przedświąteczne zakupy lub kompletują prezenty na Boże Narodzenie. Na zdobycie vouchera jest jednak tylko jeden dzień.
Wielka promocja w Biedronce. Tylko w sobotę 28 listopada
Black Week w Biedronce trwa w najlepsze. Tym razem sieć przygotowała specjalną ofertę dla klientów kupujących kosmetyki. Promocja obejmuje dowolne kosmetyki, a warunkiem otrzymania vouchera jest dokonanie jednorazowych zakupów za minimum 99 zł.
Po spełnieniu tego warunku klient otrzyma voucher o wartości 25 zł, który będzie mógł wykorzystać podczas kolejnych zakupów kosmetyków.
To dobra okazja do uzupełnienia domowych zapasów szamponów, żeli pod prysznic, dezodorantów, kremów oraz innych produktów do codziennej pielęgnacji.
Biedronka daje 25 zł. Jest jednak ważny warunek
Osoby, które wybiorą się w sobotę do Biedronki, powinny zwrócić uwagę na szczegółowe zasady promocji. Samo otrzymanie vouchera nie oznacza bowiem możliwości natychmiastowego obniżenia rachunku o 25 zł.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez sieć:
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promocja obowiązuje wyłącznie 28 listopada 2026 roku,
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należy jednorazowo kupić dowolne kosmetyki za minimum 99 zł,
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wartość otrzymanego vouchera wynosi 25 zł,
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voucher będzie można wykorzystać od 23 do 31 grudnia 2026 roku,
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kolejne zakupy kosmetyków również muszą wynosić minimum 99 zł,
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obowiązuje limit jednego vouchera na transakcję.
Warto zachować otrzymany voucher i pamiętać o terminie jego ważności.
Wśród kosmetyków popularne marki. Okazja przed Bożym Narodzeniem
Na grafice promującej sobotnią akcję Biedronka prezentuje produkty takich marek jak Dove, Listerine, Elseve, Taft, Old Spice oraz Be Beauty.
Promocja może zainteresować szczególnie osoby przygotowujące świąteczne zestawy prezentowe. Kosmetyki są również produktami, które można kupić na zapas, ponieważ wiele z nich ma stosunkowo długi termin przydatności.
Przed zakupami warto jednak sprawdzić ceny poszczególnych produktów i porównać je z ofertami innych sklepów.
Ile rzeczywiście można zaoszczędzić?
Jeżeli klient wyda w sobotę dokładnie 99 zł na kosmetyki, a następnie w grudniu kupi kolejne produkty za 99 zł i wykorzysta voucher, łącznie zapłaci 173 zł zamiast 198 zł.
Oznacza to oszczędność 25 zł, czyli około 12,6 proc. wartości obu zakupów.
Najwięcej skorzystają zatem osoby, które i tak planowały przeznaczyć podobną kwotę na kosmetyki w listopadzie i grudniu.
W sobotę może być większy ruch w sklepach
Połączenie Black Week, ostatniej soboty listopada oraz zbliżających się świąt Bożego Narodzenia może przyciągnąć do sklepów więcej klientów.
Osoby zainteresowane promocją powinny pamiętać, że możliwość zdobycia vouchera kończy się wraz z sobotnią akcją. Nie będzie można otrzymać go podczas zakupów dokonanych w kolejnych dniach na podstawie tej samej oferty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.