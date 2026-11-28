Właściciele domów mają coraz mniej czasu. Nadchodzi zakaz ogrzewania, a za jego złamanie grozi nawet 5000 zł grzywny
Ta zima i początek kolejnej mogą być ostatnim okresem, kiedy część właścicieli domów będzie mogła legalnie korzystać ze swoich dotychczasowych kotłów. Już 1 stycznia 2028 roku na Mazowszu zaczną obowiązywać kolejne ograniczenia dotyczące ogrzewania budynków. Zakaz obejmie również urządzenia, które nadal są sprawne i wykorzystywane jedynie podczas największych mrozów. Właściciele nieruchomości muszą przygotować się na potencjalnie duże wydatki. Za złamanie przepisów grozi grzywna sięgająca 5000 zł.
Zostało niewiele ponad 13 miesięcy. Sprawny piec nie wystarczy
Koniec listopada 2026 roku to dobry moment, aby właściciele domów jednorodzinnych sprawdzili dokumentację swoich urządzeń grzewczych. Od początku 2028 roku na terenie całego województwa mazowieckiego nie będzie można eksploatować kotłów na paliwa stałe klasy 3 i 4.
Nie będzie miało znaczenia, czy urządzenie niedawno przeszło przegląd, znajduje się w dobrym stanie technicznym i bez problemu ogrzewa budynek. Decydujące będą wymagania emisyjne określone w mazowieckiej uchwale antysmogowej.
Właściciele niektórych nieruchomości staną przed koniecznością wymiany całego źródła ogrzewania, co może oznaczać wydatek rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Nawet jeśli rozpalasz piec kilka razy w roku, zakaz będzie Cię dotyczył
Szczególnie ważna jest sytuacja właścicieli domów posiadających dwa źródła ogrzewania. Niektórzy na co dzień korzystają z ogrzewania gazowego lub pompy ciepła, ale podczas silnych mrozów uruchamiają stary kocioł na drewno albo węgiel, aby ograniczyć wydatki.
Po 31 grudnia 2027 roku takie rozwiązanie może przestać być legalne.
Przepisy nie przewidują zwolnienia z zakazu eksploatacji kotłów klasy 3 i 4 tylko dlatego, że urządzenie stanowi awaryjne źródło ogrzewania. Nawet okazjonalne rozpalenie takiego kotła będzie naruszeniem uchwały antysmogowej.
Nie pomoże również zastąpienie węgla drewnem. Ograniczenia obejmują urządzenia opalane obydwoma rodzajami paliwa.
powietrze.mazovia.pl
W dziewięciu powiatach wokół Warszawy nadchodzi dodatkowy zakaz
Od 1 stycznia 2028 roku mieszkańców części Mazowsza obejmą również ograniczenia dotyczące spalania węgla kamiennego oraz paliw wyprodukowanych z jego wykorzystaniem.
Nowe przepisy obejmą powiaty:
-
grodziski,
-
legionowski,
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miński,
-
nowodworski,
-
piaseczyński,
-
pruszkowski,
-
otwocki,
-
warszawski zachodni,
-
wołomiński.
W samej Warszawie analogiczne ograniczenie obowiązuje już od 1 października 2023 roku.
Właściciele domów położonych w wymienionych powiatach powinni zatem sprawdzić zarówno klasę swojego kotła, jak i możliwość dalszego wykorzystywania dotychczasowego opału.
powietrze.mazovia.pl
Niektórzy właściciele domów unikną kosztownej wymiany. Jest ważny wyjątek
Uchwała antysmogowa przewiduje odstępstwa dla określonych urządzeń grzewczych.
Osoby posiadające kotły klasy 5, zainstalowane przed 11 listopada 2017 roku, mogą korzystać z nich do zakończenia ich żywotności.
Wyjątek od zakazu spalania węgla obejmuje również odpowiednie urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu, uruchomione w istniejących budynkach najpóźniej 1 czerwca 2022 roku.
Kluczowe znaczenie mają dokumentacja techniczna oraz data rozpoczęcia eksploatacji instalacji.
Sam rok produkcji kotła nie przesądza o możliwości skorzystania z wyjątku. Zakup używanego urządzenia wyprodukowanego przed wskazaną datą nie gwarantuje prawa do jego dalszego użytkowania.
Witryna Mazovia.pl
Masz kominek w salonie? Tutaj również obowiązują ograniczenia
Właściciele domów, którzy podczas chłodnych wieczorów lubią rozpalać ogień w kominku, również powinni zweryfikować parametry swojego urządzenia.
Od początku 2023 roku na Mazowszu obowiązują wymagania dotyczące kominków. Urządzenia powinny spełniać normy ekoprojektu lub posiadać odpowiednie rozwiązania ograniczające emisję pyłu.
Dodatkowo nie wolno wykorzystywać biomasy, w tym drewna opałowego, o wilgotności przekraczającej 20 proc.
Nie ma znaczenia, czy drewno zostało kupione, czy pochodzi z własnej działki. Musi spełniać wymagania określone w przepisach.
Nie oznacza to jednak, że od 2028 roku wszystkie kominki w prywatnych domach staną się nielegalne.
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Strażnicy mogą zapukać do drzwi. Nawet 5000 zł grzywny za złamanie zakazu
Przestrzeganie uchwał antysmogowych może być kontrolowane przez straż miejską, straż gminną oraz upoważnionych pracowników urzędów.
Podczas kontroli sprawdzane mogą być parametry urządzenia grzewczego, dokumentacja techniczna oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa.
Za naruszenie przepisów właściciel może otrzymać mandat do 500 zł. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, grzywna może wynieść nawet 5000 zł.
Co istotne, zapłacenie kary nie uprawnia do dalszego korzystania z zakazanego urządzenia. Kolejne naruszenia mogą skutkować następnymi postępowaniami.
Właściciel nieruchomości może więc ponieść zarówno koszty związane z ukaraniem, jak i wydatki na wymianę ogrzewania.
Wymiana ogrzewania może pochłonąć oszczędności gospodarstwa domowego
Zakup nowego urządzenia grzewczego to często dopiero początek wydatków. Do ceny samego kotła lub pompy ciepła dochodzą koszty montażu, demontażu dotychczasowego urządzenia, dostosowania instalacji oraz niezbędnych prac w kotłowni.
W niektórych domach konieczne może być również przeprowadzenie dodatkowych prac termomodernizacyjnych.
Część wydatków można pokryć dzięki programowi Czyste Powietrze. Wysokość dofinansowania zależy jednak od sytuacji dochodowej wnioskodawcy, rodzaju inwestycji oraz spełnienia szczegółowych warunków programu.
Informacje o możliwościach uzyskania wsparcia dostępne są na stronie czystepowietrze.gov.pl.
Przed zamówieniem nowego urządzenia warto sprawdzić, czy planowana inwestycja będzie kwalifikowała się do dofinansowania.
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Pierwszym krokiem powinno być odnalezienie tabliczki znamionowej urządzenia grzewczego. To właśnie na niej lub w dokumentacji technicznej można znaleźć informacje dotyczące modelu, producenta oraz klasy kotła.
Jeżeli dokumenty zaginęły, warto skontaktować się z producentem, instalatorem lub gminnym ekodoradcą.
Nie należy czekać z podjęciem decyzji do grudnia 2027 roku. Wymiana ogrzewania w środku sezonu grzewczego może okazać się znacznie bardziej kłopotliwa niż przeprowadzenie prac wiosną lub latem.
Od 1 stycznia 2028 roku właściciele nieruchomości objętych zakazem powinni już dysponować legalnym źródłem ogrzewania. Samo zamówienie nowego kotła lub oczekiwanie na montaż nie przesuwa ustawowego terminu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.